Реальные случаи, когда муниципальные и госслужащие становятся «коррупционерами» без вины

Я обещала написать о некоторых реальных ситуациях, когда при выполнении требований антикоррупционного законодательства люди становятся «без вины виноватыми». Выполняю.

Но сначала немного статистики. Только государственных и муниципальных служащих, обязанных ежегодно подавать сведения о доходах – 1 млн 734 тыс. человек. А ведь есть еще депутаты, работники госкорпораций, руководители государственных и муниципальных учреждений и пр. Плюс их супруги и дети. По данным Минтруда, в год поступает до 10 тыс. заявлений о невозможности исполнить эти требования.⠀

Ситуация 1

На работу в госкорпорацию устраивался бывший бизнесмен, который имел счета за рубежом. Он представил справку, что все счета не используются, но в пандемию не мог вылететь за рубеж и закрыть счета. Комиссия отказалась рекомендовать принять его на госслужбу.

Ситуация 2

Главе сельского поселения, в котором проживает 60 человек, было выделено 70 тыс. рублей на ремонт моста. Столяр и плотник там один – это брат его жены, который восстановил мост. К главе поселения возник вопрос – почему он не задекларировал конфликт интересов, угроза прекращения полномочий за утрату доверия.

Ситуация 3

Госслужащий взял кредит и полностью расплатился по нему, а кредитный счет остался, поскольку он не закрывается автоматически в банке. Угроза увольнения.

Ситуация 4

У муниципального служащего сын, как одаренный ребенок (победы в олимпиадах и пр.), получил от регионального департамента образования путевку в «Артек». Мать собирались уволить из-за того, что она не указала в справке о доходах стоимость полученной путевки, хотя с ней никто никаких договоров по поводу летнего отдыха сына не заключал, и о стоимости путевки она ничего не знала.

Ситуация 5

Муниципальный служащий развелся в начале года. Но он обязан подать сведения о доходах на бывшую супругу, поскольку на 31 декабря они еще официально были женаты – иначе увольнение.

Ситуация 6

Во время весеннего паводка затопило весь поселок. У муниципальных служащих не было возможности до 30 апреля представить сведения о доходах. Угроза увольнения.

И таких ситуаций множество. А какие можете назвать вы?