Как я сходил на несанкционированный митинг в Сургуте и поговорил с его участниками

Вчера я в очередной раз присутствовал на несанкционированных акциях протеста сторонников Навального в Сургуте. Telegram-канал СИА-ПРЕСС даже написал про меня: «Можно увидеть некоторые неожиданные лица...».

Чего уж тут неожиданного?! Я не первый год работаю с молодежью города, и считаю правильным смотреть, что за молодежь ходит на эти акции, узнавать что их не устраивает, чего они пытаются добиться и почему именно такими (незаконными) методами.

Сегодня хочу поделиться с вами несколькими наблюдениями.

1. «Тотальные накрутки!»

Пресловутый сайт Навального, где планировалось собрать 500 000 человек на будущий митинг, который, кстати, обещали оформить официально, показывает нам, что по Сургуту заявлено свыше 1000 человек. По факту же вчера не набралось и полсотни. Кстати такая тенденция по всей стране, суммарно насчитали менее 20 000, куда уж там до полумиллиона. А все потому, что для регистрации достаточно указать электронную почту. За то же время, что я пишу эту статью, я таких могу создать с десяток. Вот вам и показатель реальных цифр в акциях Навального и его расследованиях и просмотрах. И даже не начинайте про рабочий день и спонтанность, была бы хотя бы половина я бы, может, и подискутировал.

2. «Что-то, где-то, у кого-то!»

Общаясь с молодыми участниками этой несогласованной акции, а таких, к слову, больше половины, я задавал один простой вопрос: «Зачем вы здесь?». Ответы были разные, но в целом все сводилось к трем тезисам: освободить Навального, мы хотим жить в демократическом государстве, народ устал от бедности. И ни одного конкретного заявления именно про Сургут.

Начнем с конца. «Народ устал от бедности», – говорит мне парень, снимающий происходящее на 10 iPhone. Смешно? Согласен. И не было там на площади истощенных, голодающих людей в лохмотьях, многие подъезжали на личных авто и далеко не на «Ладах». Ну да ладно, а тебе-то откуда знать о бедности, 16-летний (как он сам признался) парень? Тебе родители в состоянии купить iPhone, ты одет из брендового магазина и явно не голодаешь. Ответ: «Я вижу что происходит в стране?» Ок, ты сам ездил и видел? «Нет, мне достаточно того что показывают независимые блогеры!» Ну, тут все, занавес.

«Мы хотим жить в демократическом государстве!» Мой первый вопрос, а что такое это самое демократическое государство? «Ну, там свобода слова, честные суды и всем достойно платят!» Жаловаться на зарплаты в Сургуте, на мой взгляд, грешно. Кстати, на вопрос, сколько получают родители я услышал лишь тихое «Это сейчас не важно!» Ок, спрашиваю: «Может быть твоих родителей или родственников незаконно осудили?» «Нет, но ведь могут, Навального же посадили!» Опять адресуем в какое-то мрачное будущее, которое возможно никогда и не наступит.

Ну и наконец, а что не так со свободой слова? «Мне не дают высказаться, меня не слышат, я не могу ни на что повлиять?» Ок, а кому ты до этого пытался высказываться, где ты пытался транслировать свое видение, вот я перед тобой расскажи, что ты хочешь изменить и как? В ответ робкое молчание.

3. «И что в итоге?»

17 человек поводили хоровод, несколько попытались достать плакаты, часть скромно поснимала происходящее с лавочек, запилив пару селфи. В конце этого представления я подошел к одному из участников (как мне показалось, координатору) и спросил: «А что в итоге?» Ответ меня просто убил: «Мы высказали свою гражданскую позицию, теперь власть увидит, что мы поддерживаем Алексея и его должны отпустить!»

Серьезно?! Вот так по-вашему нужно общаться с властью, вот так по-вашему нужно показывать свою позицию? На что парень спросил меня: «А как?» Да пожалуйста, пиши статьи в прессу, участвуй в общественных слушаниях, выдвигайся в молодежные палаты, да в конце концов напиши мне, давай устроим вместе круглый стол с представителями молодежи! «Там все куплено!» Да тебе-то откуда знать, если ты даже не пробовал?! Легче всего объявить всех плохими, нарисовать плакат на картонке и бежать на площадь. А те пути, которые предлагаю я, требуют реальной ежедневной работы, причем без оплаты и в свободное от учебы и работы время. Нет, мы так не хотим, мы хотим все, сразу и на халяву от государства!

Грустно это все, и с этим надо работать, надо доставать нашу молодежь из этого уже не «розового», а «оранжевого» мира. В тот момент, когда у них наступит осознание ошибочности сегодняшних действий, уже будет поздно. В лучшем случае они будут иметь нелицеприятную запись в личном деле, в худшем – реальный срок, если организации Навального признают экстремистскими.

Если ты читаешь это, если ты молод, амбициозен и полон желания менять ситуацию вокруг себя, то хотя бы попробуй сначала воспользоваться законными методами и возможностями, и уж потом кричи на площади что все «плохо»!