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​«Неожиданный гость и очень странные дела!» Как я поговорил с участниками митинга в поддержку Навального

Как я сходил на несанкционированный митинг в Сургуте и поговорил с его участниками

​«Неожиданный гость и очень странные дела!» Как я поговорил с участниками митинга в поддержку Навального
Фото со страницы автора ВКонтакте

Вчера я в очередной раз присутствовал на несанкционированных акциях протеста сторонников Навального в Сургуте. Telegram-канал СИА-ПРЕСС даже написал про меня: «Можно увидеть некоторые неожиданные лица...».

Чего уж тут неожиданного?! Я не первый год работаю с молодежью города, и считаю правильным смотреть, что за молодежь ходит на эти акции, узнавать что их не устраивает, чего они пытаются добиться и почему именно такими (незаконными) методами.

Сегодня хочу поделиться с вами несколькими наблюдениями.

1. «Тотальные накрутки!»

Пресловутый сайт Навального, где планировалось собрать 500 000 человек на будущий митинг, который, кстати, обещали оформить официально, показывает нам, что по Сургуту заявлено свыше 1000 человек. По факту же вчера не набралось и полсотни. Кстати такая тенденция по всей стране, суммарно насчитали менее 20 000, куда уж там до полумиллиона. А все потому, что для регистрации достаточно указать электронную почту. За то же время, что я пишу эту статью, я таких могу создать с десяток. Вот вам и показатель реальных цифр в акциях Навального и его расследованиях и просмотрах. И даже не начинайте про рабочий день и спонтанность, была бы хотя бы половина я бы, может, и подискутировал.

2. «Что-то, где-то, у кого-то!»

Общаясь с молодыми участниками этой несогласованной акции, а таких, к слову, больше половины, я задавал один простой вопрос: «Зачем вы здесь?». Ответы были разные, но в целом все сводилось к трем тезисам: освободить Навального, мы хотим жить в демократическом государстве, народ устал от бедности. И ни одного конкретного заявления именно про Сургут.

Начнем с конца. «Народ устал от бедности», – говорит мне парень, снимающий происходящее на 10 iPhone. Смешно? Согласен. И не было там на площади истощенных, голодающих людей в лохмотьях, многие подъезжали на личных авто и далеко не на «Ладах». Ну да ладно, а тебе-то откуда знать о бедности, 16-летний (как он сам признался) парень? Тебе родители в состоянии купить iPhone, ты одет из брендового магазина и явно не голодаешь. Ответ: «Я вижу что происходит в стране?» Ок, ты сам ездил и видел? «Нет, мне достаточно того что показывают независимые блогеры!» Ну, тут все, занавес.

«Мы хотим жить в демократическом государстве!» Мой первый вопрос, а что такое это самое демократическое государство? «Ну, там свобода слова, честные суды и всем достойно платят!» Жаловаться на зарплаты в Сургуте, на мой взгляд, грешно. Кстати, на вопрос, сколько получают родители я услышал лишь тихое «Это сейчас не важно!» Ок, спрашиваю: «Может быть твоих родителей или родственников незаконно осудили?» «Нет, но ведь могут, Навального же посадили!» Опять адресуем в какое-то мрачное будущее, которое возможно никогда и не наступит.

Ну и наконец, а что не так со свободой слова? «Мне не дают высказаться, меня не слышат, я не могу ни на что повлиять?» Ок, а кому ты до этого пытался высказываться, где ты пытался транслировать свое видение, вот я перед тобой расскажи, что ты хочешь изменить и как? В ответ робкое молчание.

3. «И что в итоге?»

17 человек поводили хоровод, несколько попытались достать плакаты, часть скромно поснимала происходящее с лавочек, запилив пару селфи. В конце этого представления я подошел к одному из участников (как мне показалось, координатору) и спросил: «А что в итоге?» Ответ меня просто убил: «Мы высказали свою гражданскую позицию, теперь власть увидит, что мы поддерживаем Алексея и его должны отпустить!»

Серьезно?! Вот так по-вашему нужно общаться с властью, вот так по-вашему нужно показывать свою позицию? На что парень спросил меня: «А как?» Да пожалуйста, пиши статьи в прессу, участвуй в общественных слушаниях, выдвигайся в молодежные палаты, да в конце концов напиши мне, давай устроим вместе круглый стол с представителями молодежи! «Там все куплено!» Да тебе-то откуда знать, если ты даже не пробовал?! Легче всего объявить всех плохими, нарисовать плакат на картонке и бежать на площадь. А те пути, которые предлагаю я, требуют реальной ежедневной работы, причем без оплаты и в свободное от учебы и работы время. Нет, мы так не хотим, мы хотим все, сразу и на халяву от государства!

Грустно это все, и с этим надо работать, надо доставать нашу молодежь из этого уже не «розового», а «оранжевого» мира. В тот момент, когда у них наступит осознание ошибочности сегодняшних действий, уже будет поздно. В лучшем случае они будут иметь нелицеприятную запись в личном деле, в худшем – реальный срок, если организации Навального признают экстремистскими.

Если ты читаешь это, если ты молод, амбициозен и полон желания менять ситуацию вокруг себя, то хотя бы попробуй сначала воспользоваться законными методами и возможностями, и уж потом кричи на площади что все «плохо»!


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Сегодня в 17:12, просмотров: 234, комментариев: 4
Комментарии:
Брауль Иосиф
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Сегодня в 17:58
Я по большей части согласен с этим человеком, потому что знания у многих людей на уровне обывателя, они не разбираются в этом даже на 50 % и я сейчас не про Навального, а про ситуацию в стране в общем или в Сургуте. Почитайте независимых экспертов, послушайте независимых людей из разных отраслей, с разными взглядами. Если бы этот человек спрашивал у людей знающих, а не у 16-ти лет, ему бы ответили и нашли как ответить, чтобы не опозориться. Вот например про накрутку. Не совсем согласен с данным тезисом, потому что шла активная тенденция ботов, сайт не успевали чистить, некоторые регистрировались по 2-3 раза (опять же, может так писали те же боты, а может действительно недалёкие люди). Про меньше 20-ти тысяч это человек узнал от МВД, так как только в Новосибирске пришло тысяч 6 (в Москве и в Петербурге разве пришло меньше?). Про бедность, факт бедности есть, не будем спорить, такое имеет место быть даже в Сургуте, если бы не было, я бы не видел бездомных на улицах, жалующихся на зарплаты преподавателей в школах и неквалифицированных врачей в больницах, которые даже не могут найти вену на руке (сам сталкивался мог бы назвать такие случаи). Лично сам я, ездил и видел бедность в стране. Но опять, это я, а то - остальные люди на массовом мероприятии, которым ещё раз повторюсь нужно развивать мнение и искать огромное количество информации, потому что я был таким же, который говорил, что все плохо, потому что мне так сказали (можно провести аналогию с людьми, которые говорят, что все хорошо, по такому же критерию). Я согласен с данным человеком в том, что нужно проводить публичные слушания, круглые столы и т.д., но их нужно проводить не с повесткой государства, а объективным мнением, что хорошо в Сургуте, а что плохо, и что нужно доработать. В заключение хотел бы написать, что называть данное мероприятие незаконным, не знать конституцию. Незаконные методы у нас вроде даже на международном уровне приняты - терроризм например, а то что там вышли люди высказать недовольство, не вижу тут ничего противозаконного, они же не разрушать администрацию пришли.
tdn
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Сегодня в 20:02
Бред какой то несет этот странный человек. Какие хотят методы использовать те и используют, его не спросили. Хочешь круглые столы организовывать, организуй, толку от них еще меньше. Власть ничего так не боится как людей на улицах, и ей нужно напомнить что они есть, и они с ней не согласны. И пусть в тонусе будет, на то щука и т.д.
FutureMan
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Сегодня в 20:08
Наглядная демонстрация на сколько российские чиновники отстают от реальности. iPhone 10-ый, вышедший 4 года назад и стоящий тысяч 20 рублей, вдруг стал символом обеспеченности. А одеваться простолюдин должен на китайском рынке, но никак не в брендовом H&M или Bershke.

А уж сколько получают родители вообще не его ума дело. Да, больше среднего по стране, но в каких условиях они работают и сколько здоровья за эту зарплату отдают. Да и вопрос надо было задавать не сколько получают, а сколько у них остаётся после всех платежей, кредитов, ипотек.

А угрозы о нелицеприятной записи в личном деле или того хуже, приберегите для себя и тех времен, когда уже вам, бывшим чиновникам, придётся отвечать за всё происходящее в стране.
Сергей Б
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Сегодня в 20:17
Нашел свой прежний комментарий на эти стенания Брылеева & Разгуляева, за это время ничего не изменилось.

«Вот, вот, вот, когда вы начинаете рассказывать молодежи про высокую зарплату их родителей в Сургуте и какую высокую зарплату будут получать они, тут то их и начинают терзать смутные сомнения – она вроде как бы и высокая, по сравнению с более нищими регионами России, но как бы и нищенская по сравнению с другими некоторыми странами, которые не богаче России.

А вот когда эта молодежь действительно допетрит в чем дело, и кто эту страну вместе с населением доит и разводит как лохов, тогда точно воспользуются своими правами, законными методами и возможностями, менять ситуацию вокруг себя, а именно, орудием пролетариата – булыжником.

Так что, радуйтесь пока молодежь за «оппозиционера» Навального хороводы водит.

Когда за себя начнут, это будут уже не хороводы».
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