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​А у меня коты!

Почему очередная раздача денег президентом не радует, а вызывает еще большую неприязнь к нищим и убогим

​А у меня коты!
Фото: storm100.livejournal.com

— Опять деньги раздадут только тем, кто плодится. А у меня ипотека и коты! Я все это тяну одна. Государство мне не хочет помочь? Я налоги плачу уже 20 лет.

— А у меня жена беременная, но государство ее нуждающейся не считает. Значит, и мне ничего не перепадет. Интересно, если им выписки кредиток показать, мы попадем в категорию нуждающихся?

— У меня школьник. Мне 10 тысяч дадут. Покажу их на растущую луну, потому что на 10 тысяч рублей собрать ребенка в школу можно было лет пять, а то и десять назад.

Вы прочитали обсуждение представителями среднего класса новости об очередных «путинских» выплатах.

Президент России Владимир Путин в очередной раз «раздал» россиянам денег. Естественно, не всем. Везет, как обычно «сирым и убогим», прости Господи. Это я сейчас не завидую, а транслирую то, что почерпнула из бесед с друзьями, коллегами и читая комментарии в социальных сетях.

Почему-то до власти никак не доходит, что такое «озолочение» отдельных слоев населения не добавляет им плюсиков в карму.

По моим ощущениям, официальная средняя заработная плата в 51 тысячу рублей на самом позволяет жить на грани бедности. Серьезно. Если несколько лет назад, получая 50 тысяч рублей, можно было спокойно отнести себя к среднему классу, то сейчас нет. Цены, которые официально растут в пределах инфляции, кажутся фантастическими. Сколько вы тратите за один поход в магазин? А квартплата у вас осталась такой же, как в прошлом году? Или тоже скорректирована «аномально холодной зимой»? Будто это была единственная за все годы холодная зима — до этого зимой было в среднем ноль — плюс пять, а в этом году минус 40 — вот так примерно выросла квартплата лично у меня.

Если взять молодую семью из трех человек, где работает мужчина, получая полтинник в месяц, а на иждивении у него жена-декретница и ребенок — то это, вероятнее всего, бедная семья. А тем более, если они снимают жилье или платят ипотеку. Они, конечно, будут хорохориться, выискивать по акциям нормальные продукты и одежду, брать кредит на отпуск, но суть от этого не изменится.

И вот в этой стране, с работающим населением, которое покупает продукты только по «желтым» ценникам, раздача денег нуждающимся — это дичайшая насмешка над нами всеми.

Потому что мы все нуждаемся. В стабильных ценах, честных тарифах, подъемных налогах. Ну или хотя бы в средней зарплате, которую транслирует Росстат. Потому что большинство россиян, видя эту цифру, недоумевающе хихикает.

Но, в целом, как хорошо все-таки, что нуждающихся беременным и родителей-одиночек поддержат. В принципе, финансовая поддержка государством нуждающихся людей — его прямая обязанность.

Мне даже интересно, что будут делать с такими деньжищами мамы, воспитывающие детей одни. Целых 5 650 рублей — хочешь в магазин сходи, хочешь за коммуналку заплати (если хватит). 5 650 рублей — это десять кило творога!

Или десять бутылок водки.


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Сегодня в 15:15, просмотров: 256, комментариев: 1
Комментарии:
Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 15:37
"Естественно, не всем. Везет, как обычно «сирым и убогим», прости Господи. Это я сейчас не завидую, а транслирую то, что почерпнула из бесед с друзьями" Ну не мудрено, госпожа Богдевич! Конечно вы с друзьями непоймёте Россиян из регионов, ведь сытый голодному не товарищ, как сказал Джейсон Стетхе. Но если Ваш муж как известно - человек жирный во всех смыслах этого слова, то не надо думать что так все могут. Кому-то в нашем кумовском, полицейском обществе просто не дано иметь влиятельного Папу или друзей - спекулянтов. Кому-то и лишняя тысяча дорога.

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