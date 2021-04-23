Кому президент России Владимир Путин пообещал помогать рублем в 2021 году. Полный перечень

Традиционные весенние выступления президента ожидаются населением с особым волнением и трепетом… Так повелось, что на них глава государства делает щедрые заявления. Тем, кто на время послания Владимира Путина к Федеральному Собранию забыл запастить блокнотом и ручкой, сообщаем – мы сделали всю работу за вас и подготовили подробный перечень выплат, обещанных главой государства своему народу.

Есть ли в этом хит-листе вы – давайте разбираться по списку.

Получатель: Одинокий родитель

Фото evo-rus.com

Сумма: 5 600 рублей в месяц

Причина: С 1 июня планируются регулярные выплаты одиноким мамам и папам, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Сумма взята не с потолка, она равняется половине прожиточного минимума для ребенка в нашей стране. Со слов Путина, этот тот самый возраст, когда юный россиянин ходит в школу и затраты на его взросление, становление и, конечно же, содержание резко возрастают.

Нюанс: Деньги получат те неполные семьи, где суммарный доход меньше прожиточного минимума. А он, напомним, в 2021 году в среднем по стране составляет 11 653 руб. Кроме того, есть мнение, что для получения регулярной материальной поддержки, предварительно придется подать соответствующее заявление в соцзащиту. Вероятнее всего, сделать это можно будет через Госуслуги.

Неполной считается семья, когда:

в свидетельстве о рождении есть прочерк в месте имени одного из родителей;

второй родитель умер;

второй признан пропавшим без вести.

Получатель: беременные женщины

Фото narodnymi.com

Сумма: 6350 рублей в месяц

Причина: Если у будущей мамы низкий доход (включая общий бюджет с главой ячейки общества, если женщина замужем), который ниже прожиточного минимума плюс она встала на учет в женскую консультацию в срок от шести до 12 недель. Учитывая, то сегодня беременным россиянкам единовременно выплачивают всего 708,23 рубля, то чисто арифметически разница внушительная. Ответственный за новое пособие — Пенсионный фонд, туда и нужно подавать заявление.

Нюанс: выплачивать матподдержку планируется ежемесячно до дня родов.

Получатель: мамы на время болезни детей в возрасте до 7 лет

Фото medaboutme.ru

Сумма: 100 процентов среднего заработка

Причина: Раньше пособие мамы получали в зависимости от стажа работы. В процентном соотношении это варьировалась между 60 и 100 – если общий трудовой стаж более 8 лет – процентами. Теперь родительница может посвятить время уходу за ребенком, не задумываясь о финансовой стороне вопроса.

Получатель: родители школьников и будущих первоклассников

Фото o-krohe.ru

Сумма: 10 000 рублей

Причина: Детей надо готовить к школе. Именно поэтому выплаты запланированы на август – жаркую (и дорогостоящую!) пору подготовки учеников к получению знаний. Выплата единоразовая и распространяется на каждого ребенка отдельно. Вероятнее всего, заявление на «десятку» можно будет подать опять же через Госуслгуи.

Получатель: родители, чьи дети оздоравливаются в лагере

Фото cdn.profile.ru

Сумма: 50 процентов от стоимости путевки

Причина: Год выдался сложный… Многие малыши не видели не то что моря, а вообще не покидали пределы родных мест. А некоторые родители остались без работы. Вероятно, данная компенсация должна подтолкнуть родителей к покупке путешествий.

Нюанс: «кэшбэк» распространяется только на 2021 год.

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