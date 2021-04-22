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Взялись за старое

С 1 мая продавать б/у машины можно будет через Госуслуги – как это сделать и есть ли риски у такой сделки, разбирался корреспондент СИА-ПРЕСС

Взялись за старое
Фото: pixabay.com

С 1 мая вступает в силу приказ Минцифры, согласно которому договоры купли-продажи б/у автомобилей можно будет оформлять онлайн. Речь идет о законопроекте, который позволит ряд действий и сделок проводить через единый портал государственных услуг. В данный момент текст проекта находится на этапе общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизе.

После его принятия на Госуслугах запустят функцию оформления продажи авто из рук в руки минуя Госавтоинспекцию. Точнее миновать получится только бесконечные очереди из желающих продать (купить) машину. Тем не менее, сам договор мимо ведомство, конечно не пройдет.

Функция позволит подписывать документы электронным автографом, а затем отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

Для этого нужно будет загрузить на сайт необходимые документы: паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации ТС и при наличии полис ОСАГО на имя старого владельца. После этого соответственно подать само заявление. При этом продавец должен решить, оставлять себе госномер или передать его новому владельцу автомобиля.

Несмотря на то, что уже истинно известно о вступлении изменений в силу практически через неделю, местные органы ГИБДД пока не известили о том, как будет организована работа после. Корреспондент siapress.ru направил официальный запрос в сургутское ведомство, чтобы узнать некоторые детали, однако рассказать гаишникам пока нечего.

«В случае издания и вступления в законную силу Приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, допускающего оформление договора купли-продажи автомобилей с пробегом в цифровом формате, порядок действий граждан будет доведен до общественности посредством СМИ», – ответили в УМВД России по Сургуту.

Пока правоохранительные органы работают, что называется по принципу «поживем – увидим», мы попросили юриста со стажем Оксану Рудик рассказать о так называемых последствиях этих нововведений. «Это на самом деле облегчит процедуру регистрации договора, потому что об такой сделке всегда необходимо уведомлять ГИБДД. Здесь все будет автоматически, – говорит эксперт, – это обезопасит продавца от получения штрафов за нового владельца, если тот вовремя не поставит ее на регистрационный учет».

Также специалист рассказывает о случаях из собственной практики, когда клиенты продают машину, не снимают ее с регистрационного учета и не уведомляют ГИБДД о сделке. Потом в случае ДТП их привлекают в качестве ответчика в суде. Тогда им приходится полностью оплачивать материальный ущерб, непокрытый страховыми компаниями. Еще хуже, если новый собственник машину вообще не застраховал.Потом бывшие владельцы бегают по судам с исками о признании отсутствия права собственности на момент аварии.

Бывают и случаи, когда новый хозяин машины не вносит данные в ПТС, а потом перепродает машину от имени бывшего владельца, рассказывает юрист.

Что еще очень важно – при оформлении договора на Госуслугах необходимо проверить реестр залогового имущества, который есть в открытом доступе. «Эта материальная база сегодня автоматически не считывается Госуслугами, поэтому нужно самостоятельно проверить транспорт перед покупкой. Лучше это сделать даже повторно за 15 минут до совершения сделки, чтобы себя обезопасить», – советует Оксана Рудик.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что изменения только облегчат жизнь автолюбителям. Однако несколько открытых вопросов по организации процесса все же остается. Например, нужно ли будет после оформления электронного договора появляться в ГИБДД и какой вообще алгоритм действий. Или будут ли принимать в ГАИ договоры по старинке, в бумажном варианте, если по каким-либо причинам по-другому оформить сделку не получается. По всей видимости информация откроется только после введения изменений.


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Сегодня в 20:24, просмотров: 32, комментариев: 0
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