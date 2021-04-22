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​Вчера на улицы хотели выйти сотни тысяч только в одном Екатеринбурге. Именно сотни тысяч

В России на улицы вышли десятки тысяч людей. Но сочувствовали им миллионы

​Вчера на улицы хотели выйти сотни тысяч только в одном Екатеринбурге. Именно сотни тысяч
Фото со страницы автора в Facebook

Вчера во время прогулки я только наблюдал. Причины понятны: три административки, возможная уголовка и прочее. Но это не значит, что меня не было. Я был каждую минуту, каждую секунду. И в этой связи пришло понимание одной простой вещи. На самом деле вместе с теми, кто был вчера на прогулке, были еще сотни и сотни тысяч екатеринбуржцев, которые побоялись полиции, испугались потерять работу, робели в первый раз, опасались за своих детей и т.д. Много причин, но эти люди были. По пунктам.

1) Вчера хотели выйти на улицы сотни тысяч только в Екатеринбурге. Именно сотни тысяч. Вы видели балконы пятиэтажек на Малышева, где стояли люди и аплодировали? Вы слышали тысячи сигналов машин? Вы представляете, сколько людей с тревогой и надеждой следили за происходящим по интернету? Они осознают весь ужас происходящего в стране, они все понимают, они своими мыслями и чувствами были на улицах.

2) Да, вчера в Екатеринбурге сотни тысяч поддерживали, переживали, следили за каждым действием, гневались, негодовали, плакали и судили.

Сотни тысяч восхищались теми, кто не побоялся и вышел. Сотни тысяч переживали за Алексея Навального, за всех политзаключенных. Сотни тысяч проклинали режим. Сотни тысяч ненавидели жандармов.

3) И именно эти сотни тысяч, которые остались дома, но которые были душой, – и есть главный результат. Да, нам скажут, что вышло всего пятьдесят или сто человек. Это лукавство и отчетность перед. По факту на улицы только Екатеринбурга вышли не менее десяти тысяч.

Кстати, новых участников, по моим прикидкам, было примерно процентов 20. Плюс-минус.

4) Вдруг увидел «конфликт» поколений. Разговаривают девушки, которым примерно 23-27: «Смотри, как много взрослых. Я боялась, что одни тик-токеры будут». Упс. Это они взрослые? Это что, уже различаются поколения инстаграммеров и тик-токеров? Скорее всего и наверняка именно так. И оба этих поколения за свободу и нравственность. Очень круто.

5) Глупость полицейского и прочего конторского начальства беспрецедентна. В очередной раз. Оцепить центр можно. Но что это дало? Хаотичные передвижения колонн автозаков и прочей полицейской техники? Ну, продемонстрировали, что народные деньги ушли в гигантский полицейский свисток. И что? Вызвали в очередной раз чувство негодования и гнева. Показали наглядно процесс превращения полиции в жандармерию. Усложнили жизнь людям, которые были вне политики, но сейчас плюют именно в сторону власти. Это от ума? Это от страха и глупости.

6) Теперь о главном. Может, я и ошибаюсь, но вдруг оказалось, что именно вчера главным мотивом стала не политика. Да, кричали про воровство. Да, хотели смены власти. Но за всем этим был и иной смысл. Другой, более сущностный – нравственность. Люди видят, что Алексея Навального убивают. Равнодушно, цинично, методично убивают.

Я знаю людей, которые не хотели идти. Разум запрещал. Страх гнал домой. Но они ничего не могли с собой сделать. Они шли. Это совесть. Людей вела СОВЕСТЬ. Они не могли иначе.

7) Совесть и власть стали антиподами. Совесть и власть отныне на разных полюсах. Можно сколько угодно говорить о международной политике, о врагах или о мерах социальной поддержки. Можно произносить тонны правильных слов. Но есть совесть. И она знает. Она решает. Она судит. И вчера сотни тысяч в Екатеринбурге. Десятки миллионов в России.

Сегодня 22 апреля – день рождения Иммануила Канта. Того самого великого кенигсбергского затворника. Так вот, совесть, по Канту, – способность судить самого себя, свидетельствовать против и за. Легко судить другого. Элементарно другого осуждать. Совесть – это сложнее, ибо совесть – это о себе. Вчера мы все судили себя. Вчера сотни тысяч екатеринбуржцев посмотрели на себя и в себя. И судили. И была совесть.

Вчера был очень хороший вечер. Сегодня новый день. Пусть он будет лучше.


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Сегодня в 14:59, просмотров: 122, комментариев: 1
Комментарии:
Ыть
не нравится
Сегодня в 15:07
я хоть и сторонюсь всяких обсуждений и всего такого но это паста похлеще соловьевской какая то

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