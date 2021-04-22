Как в Москве прошел несогласованный митинг

К вечеру 21 апреля центр Москвы перешел на осадное положение. На центральных станциях метро дежурили усиленные наряды полиции в полной экипировке. Все подходы к Манежной площади были перекрыты металлическими ограждениями. В примыкающих к улице Тверской переулках дежурили автозаки. Именно на этот вечер сторонники оппозиционера Алексея Навального планировали свою несанкционированную акцию на Манежной площади.

К 19.00, времени начала акции, казалось, что организаторы просчитались. У стен Государственной думы и гостиницы «Националь» собралось всего несколько сот человек.

Однако демонстранты быстро прибывали. Потоки людей шли со стороны Пушкинской площади и Арбата, и вскоре все тротуары от Газетного переулка до улицы Охотный ряд заполняло безбрежное людское море. Не помогли ни превентивные меры силовиков, ни угроза распространения коронавируса.

Напрасно полицейские громкоговорители уговаривали людей «не мешать проходу пешеходов» и напирали на несанкционированный характер сборища. Напор демонстрантов только усиливался. Картину дополняли гудки клаксонов проезжающих автомобилей и включенные мигалки припаркованных у обочин полицейских машин.

Страха в толпе не чувствовалось. Напротив, люди были в приподнятом настроении. Скандировали: «Свободу политзаключенным!», «Врача к Алексею Навальному!».

— Чтоб он сдох! — вдруг в сердцах говорит какая-то пожилая женщина.

Судя по всему, бабуля попала в эту тусовку случайно. Зато остальные пришли целенаправленно. Вот молодой человек по имени Михаил с плакатом. Он просит сделать фото, пока его не свинтила полиция. Говорит, что пришел не для поддержки Навального, а чтобы выразить свою гражданскую позицию. Попасть в полицейский участок Михаил не боится.

К восьми часам вечера демонстранты вдоволь накричались и стали расходиться, скандируя по пути: «Москва, выходи!». На пути движения колонн не было ни одной разбитой витрины и перевернутой урны (это к вопросу о том, являются ли сторонники Навального экстремистами).

По данным агентства «Интерфакс», в тот день в центре Москвы собралось шесть тысяч человек.

Как сообщалось ранее, сторонники Навального направили в мэрию столицы обращение о проведении 21 апреля митинга на Манежной площади с количеством участников до 100 тысяч. Мероприятие согласовано не было.

Навальный с 31 марта держит голодовку, требуя, чтобы к нему допустили гражданских врачей.

19 апреля Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что отбывающего наказание в ИК № 2 во Владимирской области Навального переводят из колонии в областную больницу для осужденных.

«В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — цитирует агентство РБК пресс-службу ФСИН.