Администрация Сургута разработала новый механизм поддержи бизнеса в сфере производства

Сургутские предприниматели – Станислав и Татьяна Лопатины в 2020 запустили производство шампиньонов. Начинать им приходилось в самое непростое время для бизнеса. Пандемия поначалу принесла убытки начинающим производителям. Пришлось выкинуть около двух тонн продукции. Но благодаря грантовой поддержке со стороны сургутских властей бизнес удалось сохранить.

От идеи до глобальной цели

Чтобы осуществить бизнес-идею, семья Лопатиных разменяла квартиру. Вырученные средства вложили в дело. Деньги ушли на помещение, его ремонт и дорогостоящее оборудование, которое позволяет поддерживать необходимые показатели в камерах.

«Долго это процесс вынашивали, изучали года полтора. Общались с предпринимателями из других регионов, откуда в основном к нам и поступают шампиньоны: Краснодар, Москва», – говорят предприниматели.

Начинали свой путь в самое трудное для бизнеса время. Помещение арендуют с июня 2020 года. Благо, предпринимателям пошли на встречу – предоставили каникулы. В первое время очень много грибов пришлось выкинуть, признаются собеседники. В период пандемии рестораны были закрыты, так что сбыть товар было некому.

Пока свою продукцию управленцы реализуют только на территории Сургута и в его окрестностях. В ближайшем будущем планируют расширяться и строить собственный завод, где будет организован весь процесс производства: от изготовления компоста до выращивания продукта. Совсем скоро бизнес-семья выйдет на новый уровень и будет нанимать помощников. Глобальная цель – выйти на уровень всей Югры и Ямала, потому как ниша в сфере продажи шампиньонов здесь еще никем не занята.

Технологический процесс – дело тонкое

Первый этап производства: подготовка компоста. Сюда он приходит уже готовый, зараженный мицелием. Здесь его постепенно разогревают в течение 16 дней – температура поддерживается на уровне 24-26 градусов. При излишнем тепле компост перегревается и портится, что отражается на времени выращивания. Температурные показания здесь снимают дважды в день. После чего брикеты вскрывают и делают одну сплошную грядку, которая переходит на следующую ступень.

Второй этап: Наносится покровный слой почвы, грядки переносят в спецпомещение с повышенной влажностью, где происходит зарастание. После температуру понижают, происходит температурный шок и вырастает гриб.

«У нас три камеры. Каждая из них дает около одной тонны чистой продукции в месяц. Сезон у нас – это цикл выращивания – 60 дней», – рассказала Татьяна Лопатина. Причем, как говорят сами производители благородного гриба, летом температурный режим поддерживать сложней, чем в суровую сибирскую зиму, потому что шампиньонам нужна прохлада.

Производители признаются, что пробовали выращивать еще и зелень, но идею оставили, потому как шампиньоны требуют большого внимания.

Можно с уверенностью сказать, что это экологически чистый продукт, потому как при выращивании шампиньонов нужны только обычная вода для полива и поддержание определенных климатических условий. Влажность – 90 %, температура – 16-17 °C.

На качество местные грибы проверяют в Екатеринбурге. Там эта сфера более развита. «У нас есть сертификаты, лицензия на продукцию. В специализированной лаборатории ее исследуют, после чего дают разрешение на продажу, – поделился Станислав Лопатин. – Поставляем наши грибы в местные рестораны, сейчас налаживаем поставку с сетью магазинов «Мясной двор» в Сургуте и Лянторе. Также возобновляем отношения с «Океем». Еще планируем сотрудничать с «Лентой», но пока на них не выходили».

Город поддержал

Затраты на стартап пока не окупились, но к этому Лопатины уже близки. В чем помогли и городские власти. В прошлом году администрация Сургута ввела новый вид поддержки – это гранты для начинающих предпринимателей именно в производственной сфере.

«Узнали, что администрация Сургута выделяет гранты на развитие сельского хозяйства. Составили бизнес-план, заявились и получили деньги. Также нам помогли с помещением», – с благодарностью говорит Станислав.

Чиновники считают, что предприятие по выращиванию шампиньонов – уникальный для города случай. «Большинство предпринимателей занимаются именно сферой услуг. Нам очень хотелось поддержать в том числе и производителей, создать условия для их появления и дальнейшего развития. В этом году подобную работу будем продолжать», – отметила начальник управления инвестиций, развития, предпринимательства и туризма администрации города Светлана Петрик.

Претендентов на грант отбирали по нескольким критериям: объем инвестиций, количество создаваемых рабочих мест, применение энергосберегающих технологий, налоговые отчисления. Все это, так или иначе, влияет на экономику муниципалитета.

После такой поддержки от города предприниматель обязан работать на территории Сургута не менее трех лет. Еще одно условие для участников конкурса – вложить в дело не менее 15 % от суммы денежной субсидии. Грант в размере одного миллиона рублей Лопатины уже получили, потратили и даже отчитались. Практически столько же вложили собственных средств.

Кроме того, Лопатины рассчитывали на поддержку со стороны властей Югры. Говорят, подавали заявку на окружной грант, но никакого ответа так и не получили. Поэтому пока довольствуются тем, что уже имеют. Расширяют спектр для сбыта. И работают с частными покупателями через Инстаграм.