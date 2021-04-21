16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8198   EUR  92,2913  

Новости

Больше новостей
Митинг в поддержку Навального 21 апреля...

имеет право на проведение 59.4%

не имеет права на проведение 33.8%

не знаю 6.9%

Всего голосов: 160

Комментировать
0
Отменили бы вы свой отпуск в Турции из соображений гражданской солидарности с властями России?

Да 19.6%

Нет 49.1%

Не знаю 3.4%

Не езжу в Турцию 27.8%

Всего голосов: 291

Комментировать
0
Пластиковые карты какой платежной системы вы используете?

Visa 24%

MasterCard 11.8%

МИР 16.1%

У меня несколько карт разных систем 46.2%

Другая (в комментариях) 1.1%

Не знаю 0.7%

Всего голосов: 279

Комментировать
1
Готовы ли вы перейти на платежную систему «МИР»?

Да 18.3%

Нет 39.6%

Уже перешел/перешла 35%

Не знаю 7.1%

Всего голосов: 240

Комментировать
0
Больше опросов

​Лучше, чем могло быть

Владимир Путин произнес большое предвыборное послание, но оно вряд ли достигнет цели

​Лучше, чем могло быть
Фото t.me/bbbreaking

Те, кто говорят, что Кремль живет исключительно в придуманном им мире, правы лишь отчасти. Послание Владимира Путина Федеральному собранию и всему бомонду и, в конечном счете, всем россиянам, тому подтверждение. Кажется, наверху считали запрос на решение внутренних проблем и раздражение по отношению к внешнеполитическим авантюрам и военным бравадам, поэтому речь президента оказалась на удивление мирной, спокойной и в какой-то степени конструктивной.

Вообще, если не знать историю России последних 20 лет и, в частности, графиков обещаний и исполнений от высшего чиновничества, то впечатление от президентского послания может быть очень даже приятным.

НО.

Пробегусь по пунктам, которые мне показались важными.

Первое. Послание было нацелено на массовую аудиторию, и стало, по сути, предвыборным манифестом. Детям – помощь, родителям – поддержку, газ – в дом, инвестирующему бизнесу – добро, паразитирующему на природе бизнесу – атата, дружить хотим со всеми, но кто нас обидит – тому томиком Киплинга по забралу.

Полное отсутствие политики (ее накушались с лихвой в прошлом году с изменением Конституции), необходимый минимум военщины и бряцания оружием, чтоб не расслаблялись, и куча всякого социально-экономического добра.

Второе. В послании не было ничего, что волнует условно «несогласную» часть общества. Лично мне было бы намного интереснее, если бы президент, например, не вещал 15 минут про поддержку инфраструктурных проектов, а дал поручение декриминализировать экономические статьи Уголовного кодекса. Это явно поддержало бы инвестклимат почище любых миллиардов субсидий.

Еще мне непонятно, как мы собираемся строить передовую науку, когда принимаем законы о запрете просвещения и накладываем массу ограничений на контакты с иностранными учеными.

И таких локальных вопросов – масса. К ним президент даже не приблизился. То есть реально оппозиционной повестки для него вроде как и не существует вовсе. Упор – на тех, кто аполитичен или априори согласен. Впрочем, пока для победы на выборах (с учетом адмресурса и сопутствующего силового инструментария) больше и не надо.

Третье. Мне кажется, что если президент хотел как-то особо воодушевить электорат и зарядить его на большие свершения в сентябре, то ему это не удалось. Чего ждал народ? Красочных подарков. Что получил? Небольшие выплаты для нуждающихся неполных семей, подарочки для семей с детьми-школьниками (к середине августа, чтобы помнили, кому обязаны сборами к 1 сентября), чуток хорошего беременным и мамам, уходящим на больничный. Скажем так, немало (все, что больше ноля, уже неплохо), но и совсем не впечатляюще.

Ну, кэшбэк за внутренний туризм. Ну, подведение газа к домам вроде как бесплатно (думаю, в итоге газ будут подводить бесплатно, а подключение будет стоить в два раза дороже). Ну, аж целая скоростная магистраль от Москвы через Казань в Екатеринбург. Здорово. Приятно. Но не тот уровень.

Даже есть цифра, которую успел привести министр финансов Антон Силуанов – распоряжения президента в послании потребуют 400 миллиардов рублей на два года. Ну, ребят, бюджет Югры на два года – около 500 миллиардов. А федеральный – 18 триллионов. Мелковато, нет? Впрочем, пока я только выношу собственное суждение, реальную эффективность посмотрим на соцопросах и результатах выборов.

Четвертое. Отдельно хочется отметить миролюбивость послания. Тут, конечно, сработал фирменный приемчик нашего президента – сначала предварительно всех напугать до чертиков потенциальной войной с Украиной, присоединением Белоруссии или еще чем-то подобным, а потом ничего не сделать – и все выдохнули, все счастливы. Даже рубль вверх пополз на радостях. «Слава богу, хоть войны нет». Тем не менее, помимо отсутствия войны – еще довольно мягкая риторика в адрес «партнеров». И то хорошо.

Итого.

Я бы охарактеризовал нынешнее послание президента чем-то между «лучше, чем ничего» и «лучше, чем могло быть». Плохие прогнозы, к счастью, не сбылись. Но и хорошее оказалось не настолько хорошим. По крайней мере, повторюсь, я сомневаюсь в том, что широкие массы, на которые во многом была нацелена эта речь, испытали огромный прилив энтузиазма и желания проголосовать как надо.

Если бы мы жили в полноценной демократии, где нет проблемы недопуска оппозиции до выборов, репрессий в отношении инакомыслящих, наездов силовиков на всех подряд, включая бизнес, и прочих ярких отпечатков эпохи – меня бы такое послание более чем устроило. «Живем, решаем проблему коронавируса, исправляем некоторые недочеты, помогаем бизнесу, заботимся об экологии, все в порядке вещей».

Но у нас все несколько сложнее. И на вопросы и беспокойства пока еще меньшей, но довольно существенной сомневающейся части общества ответов от президента не прозвучало. Что ж, значит, продолжим их задавать.


нравится (2) не нравится (1)
Сегодня в 17:28, просмотров: 156, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 18:14
Мощное послание Президента.. А декриминализировать ничего не надо. У нас ФСИН жалуется на пустые колонии и тюрьмы. Безработица назревает там среди «тюремщиков». На двадцатое место переместились мире по числу отбывающих наказание переместилась РФ. Участок БАМА для вывоза Эльгинского угля в 400 км строят военные железнодорожники. Когда это было видано. Никогда такого не было. Так чтобы зеки что-то не строили. И вот опять. А так все хорошо в Послании. Кому надо помогут. Кого надо предупредили. Остаётся сделать только детальный анализ Послания Президента для постановки новых задач в социально-экономическом развитии страны.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Внедорожник не пройдет: в луже возле жилых домов в Нефтеюганске утонула машина 1190
  2. ​Заседание по делу Попова к прокуратуре отложили на конец мая 1165
  3. ​А что скажет Петерман? 1113
  4. ​В Сургуте гололед устраняют 82 единицы техники 970
  5. Ханты-Мансийск и его район – первые в антирейтинге по суточному приросту пациентов с COVID-19 729
  6. «В первые годы после аварии я только и слышала: «Этот умер, этот умер»: история глазами очевидца из Припяти 677
  7. ​Вам с какой начинкой? Сургутяне в соцсетях публикуют фото пряников с «живностью» 570
  8. ​Электрика вытащили с того света после 40 минут смерти 568
  9. Сургутянка получила титул «Миссис Хрустальная корона Югры – 2021» 532
  10. ​Сотрудника ГАИ Нижневартовска не устроила взятка в 85 тысяч рублей 530
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 18842
  2. ​Яма. Сказка об уездной подстанции С. 4735
  3. ​Нижневартовскую пенсионерку и ее дочь обманули на два с половиной миллиона рублей 4223
  4. Вартовские хирурги провели тяжелую операцию мужчине и спасли ему ногу 3916
  5. ​Тайна «кислотного озера» в Нижневартовске раскрыта 3528
  6. ​Ежегодные работы по очистке трубопровода в соцсетях приняли за пожар 3247
  7. ​Вартовчане стали чаще жаловаться на бродячих собак. Но что с этим делать – не ясно 3182
  8. ​Красотка лишилась 85 тысяч рублей, желая сделать пластику 3112
  9. ​Что горит? Густой черный дым валит над трассой Нефтеюганск – Пыть-Ях 3015
  10. ​В Нижневартовске под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины 2923
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 18842
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 18331
  3. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 15058
  4. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12714
  5. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 12561
  6. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12185
  7. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 11385
  8. Нефтеюганцы смогут проверить свой ВИЧ-статус в мобильном пункте 9652
  9. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 9004
  10. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 8750

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика