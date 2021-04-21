Владимир Путин произнес большое предвыборное послание, но оно вряд ли достигнет цели

Те, кто говорят, что Кремль живет исключительно в придуманном им мире, правы лишь отчасти. Послание Владимира Путина Федеральному собранию и всему бомонду и, в конечном счете, всем россиянам, тому подтверждение. Кажется, наверху считали запрос на решение внутренних проблем и раздражение по отношению к внешнеполитическим авантюрам и военным бравадам, поэтому речь президента оказалась на удивление мирной, спокойной и в какой-то степени конструктивной.

Вообще, если не знать историю России последних 20 лет и, в частности, графиков обещаний и исполнений от высшего чиновничества, то впечатление от президентского послания может быть очень даже приятным.

НО.

Пробегусь по пунктам, которые мне показались важными.

Первое. Послание было нацелено на массовую аудиторию, и стало, по сути, предвыборным манифестом. Детям – помощь, родителям – поддержку, газ – в дом, инвестирующему бизнесу – добро, паразитирующему на природе бизнесу – атата, дружить хотим со всеми, но кто нас обидит – тому томиком Киплинга по забралу.

Полное отсутствие политики (ее накушались с лихвой в прошлом году с изменением Конституции), необходимый минимум военщины и бряцания оружием, чтоб не расслаблялись, и куча всякого социально-экономического добра.

Второе. В послании не было ничего, что волнует условно «несогласную» часть общества. Лично мне было бы намного интереснее, если бы президент, например, не вещал 15 минут про поддержку инфраструктурных проектов, а дал поручение декриминализировать экономические статьи Уголовного кодекса. Это явно поддержало бы инвестклимат почище любых миллиардов субсидий.

Еще мне непонятно, как мы собираемся строить передовую науку, когда принимаем законы о запрете просвещения и накладываем массу ограничений на контакты с иностранными учеными.

И таких локальных вопросов – масса. К ним президент даже не приблизился. То есть реально оппозиционной повестки для него вроде как и не существует вовсе. Упор – на тех, кто аполитичен или априори согласен. Впрочем, пока для победы на выборах (с учетом адмресурса и сопутствующего силового инструментария) больше и не надо.

Третье. Мне кажется, что если президент хотел как-то особо воодушевить электорат и зарядить его на большие свершения в сентябре, то ему это не удалось. Чего ждал народ? Красочных подарков. Что получил? Небольшие выплаты для нуждающихся неполных семей, подарочки для семей с детьми-школьниками (к середине августа, чтобы помнили, кому обязаны сборами к 1 сентября), чуток хорошего беременным и мамам, уходящим на больничный. Скажем так, немало (все, что больше ноля, уже неплохо), но и совсем не впечатляюще.

Ну, кэшбэк за внутренний туризм. Ну, подведение газа к домам вроде как бесплатно (думаю, в итоге газ будут подводить бесплатно, а подключение будет стоить в два раза дороже). Ну, аж целая скоростная магистраль от Москвы через Казань в Екатеринбург. Здорово. Приятно. Но не тот уровень.

Даже есть цифра, которую успел привести министр финансов Антон Силуанов – распоряжения президента в послании потребуют 400 миллиардов рублей на два года. Ну, ребят, бюджет Югры на два года – около 500 миллиардов. А федеральный – 18 триллионов. Мелковато, нет? Впрочем, пока я только выношу собственное суждение, реальную эффективность посмотрим на соцопросах и результатах выборов.

Четвертое. Отдельно хочется отметить миролюбивость послания. Тут, конечно, сработал фирменный приемчик нашего президента – сначала предварительно всех напугать до чертиков потенциальной войной с Украиной, присоединением Белоруссии или еще чем-то подобным, а потом ничего не сделать – и все выдохнули, все счастливы. Даже рубль вверх пополз на радостях. «Слава богу, хоть войны нет». Тем не менее, помимо отсутствия войны – еще довольно мягкая риторика в адрес «партнеров». И то хорошо.

Итого.

Я бы охарактеризовал нынешнее послание президента чем-то между «лучше, чем ничего» и «лучше, чем могло быть». Плохие прогнозы, к счастью, не сбылись. Но и хорошее оказалось не настолько хорошим. По крайней мере, повторюсь, я сомневаюсь в том, что широкие массы, на которые во многом была нацелена эта речь, испытали огромный прилив энтузиазма и желания проголосовать как надо.

Если бы мы жили в полноценной демократии, где нет проблемы недопуска оппозиции до выборов, репрессий в отношении инакомыслящих, наездов силовиков на всех подряд, включая бизнес, и прочих ярких отпечатков эпохи – меня бы такое послание более чем устроило. «Живем, решаем проблему коронавируса, исправляем некоторые недочеты, помогаем бизнесу, заботимся об экологии, все в порядке вещей».

Но у нас все несколько сложнее. И на вопросы и беспокойства пока еще меньшей, но довольно существенной сомневающейся части общества ответов от президента не прозвучало. Что ж, значит, продолжим их задавать.