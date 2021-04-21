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​Красота без страшных последствий

В последнее время в Сургуте услуги в области косметологии оказывают все кому не лень

​Красота без страшных последствий
Фото: pixabay.com

Современная женщина тратит кучу денег и усилий на то, чтобы выглядеть круто. Это приятно и хорошо. Это особенность, которая позволяет женщине любоваться собственным отражением в зеркале и наслаждаться эффектом, который она производит на окружающих.

Однако эта особенность может обернуться очень печальными последствиями, если косметологические процедуры обусловлены непрофессиональным исполнением.

К моему огромному сожалению и даже страху, в последнее время в Сургуте услуги в области косметологии оказывают все кому не лень, включая вчерашних маникюрш. В норме косметолог — это исключительно врач. И их услуги стоят дорого.

За молодостью и красотой нужно идти к врачам-косметологам. А вот за увлажняющей маской можно и к любителю. Услуги первого стоят десятки тысяч рублей, второго — как договоришься.

И это очень правильно. Потому что просто научиться работать — недостаточно. Чтобы действительно улучшить здоровье пациента, а не искалечить его, нужно быть врачом — человеком, который много и долго учился. Учился не только делать уколы (этому можно научить и ребенка), но и досконально изучил особенности человеческого организма — очень сложной и очень хрупкой системы. Грамотно предоставлять медицинские услуги может только врач, но никак не медсестра или окончившая курсы косметологии парикмахерша.

Это не громкий слоган. Это правда.

Вот, например, недавно в городе открылась новая студия косметологических услуг с громким кричащим названием. Пишу им в директ, хочу узнать про лазерную эпиляцию. Задаю дежурные вопросы: какой конфигурации лазер, есть ли на него сертификат. Дохожу до главного — кто работает на лазере, есть ли у сотрудника медицинское образование, так как я доверяю свое лицо и тело только профессионалам.

Неожиданно получаю странный ответ. Пунктуацию сохраняю: «Нас лазер повторюсь имеет сертификат качества. Там по русски написано что он не медицинского назначения».

Пытаюсь объяснить девушке, что, согласно ч.1 ст.38 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», аппараты для лазерной эпиляции являются медицинским изделием, соответственно, лазерная эпиляция является медицинской услугой и оказывать ее обязан только специалист с медицинским образованием и в учреждении с медицинской лицензией.

И что вы думаете, далее последовало?

А далее в мой адрес посыпались угрозы со стороны новоиспеченного «косметолога» — любезно их цитирую с сохранением пунктуации.

«Я пояснила что есть аппараты медицинского назначения. Есть не медицинского».

«Настоятельно рекомендую прекратить».

«Я вас предупредила».

«Если вы меня ещё раз побеспокоите Это будет хуже для вас».

Не выдержала и зашла более внимательно изучить шапку профиля, из которого в мой адрес как из автомата строчатся угрозы, — а там так мило написано: «С ЛЮБОВЬЮ К КАЖДОМУ ГОСТЮ».

Страшно представить, какой косметологической любовью там начнут отоваривать сургутянок. Думаю, самым щадящим методом «любви» станут ожоги и сыпь на коже, но учитывая, что в данном салоне собираются оказывать услуги не только лазерной эпиляции, но и аппаратной косметологии, возникает резонный вопрос к надзирающим органам: законно ли выдана лицензия на работу подобного заведения, и есть ли она вообще у данного заведения? Все-таки, это здоровье сургутянок, а не ля-ля тополя.

Единственная фраза в диалоге с владелицей сомнительного заведения меня немного успокоила — когда я ей задала вопрос про возможные осложнения в результате ее некомпетентности, получила ответ: «К вашему сожалению у нас еще клиенток не было».

Слава богу. Пока что никто не пострадал.

Берегите себя, сургутянки, доверяйте свое здоровье и красоту только профессионалам. Не гонитесь за сомнительными услугами в сомнительных местах, которые в последнее время появляются одно за другим.


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Сегодня в 13:53, просмотров: 121, комментариев: 0
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