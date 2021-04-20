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​Судьба империи

В истории России 2010-х годов и 1910-х годов поразительно много сходства

​Судьба империи
Фото pinterest.com

Многие считают, что современную реальность в России лучше всего описывает «1984» Оруэлла и «Процесс» Кафки. Мне кажется, к этому списку можно смело добавлять как минимум одну книгу – «Империя должна умереть» Зыгаря. И это пугает больше Оруэлла или Кафки.

Потому что слишком все реалистично и похоже. Я не сторонник исторических параллелей и теории разнообразных циклов (хотя последнее имеет под собой небольшую научную основу ввиду меняющихся поколений), но какое-то бесподобное количество совпадений между событиями начала XX века и минувшим десятилетием XXI века в России поражает.

Все было. И мертвой хваткой схватившаяся за власть группа, не желающая делиться полномочиями. И попытки (успешные) собрать лояльную и безголосую Госдуму. И политические преследования инакомыслящих – еще раз подчеркну, не оппозиции, а именно инакомыслящих. И внедряющиеся в студенческие сообщества провокаторы. И, собственно, преследование не-лоялистского студенчества. И выдавливание людей, которые могли быть мирной политической оппозицией, в нелегальное поле, что неизбежно будет вести к их радикализации.

Почитаете – удивитесь.

Разумеется, есть и существенные различия. Во-первых, у нас (как минимум пока) нет полномасштабной войны. Надеюсь, что и не будет. Вообще после завершения Второй Мировой войны фронтальные столкновения между государствами практически не происходят – их заменили либо прокси-войны крупных акторов на территории третьих стран, либо гибридные войны, когда, по сути, реальные бои заменяются картинкой пропаганды.

Во-вторых, в России сегодня даже примерно нет такого количества молодежи, как это было век назад. А именно то, что называется «молодежным навесом», становится одним из важных факторов революций.

Но это не отменяет других факторов: теряющая эффективность и популярность безумно централизованная власть, которая постепенно переводит свой инструментарий самосохранения от условной «покупки» электората к его запугиванию. Проблема в том, что, запугивая или ставя вне закона несогласных или сомневающихся, нельзя превратить их в согласных и лояльных, на которых можно опереться. Это будут те же оппоненты власти с фигой в кармане и частично (или полностью, кто как) в подполье.

Подобные процессы в истории всегда заканчиваются примерно одинаково.


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Сегодня в 13:46, просмотров: 210, комментариев: 2
Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 14:12
Уроки истории не впрок.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:42
Для таких как Мазурин (444) не то чтобы уроки истории не в прок, даже ближайшей, у них натура такая.

За майдан в Украине скакал – на востоке Украины гражданская война, Крым сбежал, полное внешнее управление, украинцы разбегаются кто куда, в том числе в Россию – теперь Мазурин хочет, чтобы в России такая же жопа была, чтоб не лучше, чем в Украине.

Натура у Мазурина такая – хохляцкая. Не путать с украинцами.
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