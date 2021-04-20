Есть действенный способ наладить работу общественного транспорта в Сургуте

Вот любят у нас городские чиновники принимать самые сомнительные решения из всех возможных по части муниципальных предприятий. Возьмите любую тему. Тепловодоснабжение – дак усиленно толкали тему невыгодной концессии. Общественный транспорт – дак планомерно душат муниципальный СПОПАТ в угоду частным перевозчикам и автомобильным дилерам.

И главное все время указывают на некий заграничный опыт – там де, в европах и америках, на частной инициативе и невидимой руке (или ноге) рынка все расцветает – и тепловодоснабжение и общественный транспорт. Хотя на самом деле дело обстоит совсем по-другому.

В действительности в Евро-Америке существует два разных опыта. Англо-американский опыт – раздать все муниципальные услуги в концессии, продать, коммерциализировать. И совершенно другой континентальный опыт – точечно и продуманно сдать в аренду или концессию нестратегические и долго убыточные муниципальные объекты, а все остальные муниципальные, особенно стратегические объекты и услуги оставить под полным контролем администрации города.

Про тепловодоснабжение напишу отдельную статью, а сейчас по поводу общественного транспорта. В Берлине, Вене, Париже, то есть в крупнейших городах Европы, городской общественный транспорт принадлежит городу или государству. В Берлине это знаменитые U-Bahn (метро), S-Bahn (электрички), трамваи; в Париже – метро, RER(электрички), трамваи; в Вене – метро и трамваи. То есть тот общественный транспорт, который перевозит 90 процентов объема пассажиропотока в городе является муниципальным.

Что это значит? Это значит, что доходы от самых прибыльных и не очень маршрутов идут в город. А это в свою очередь позволяет внутренне, внутри самого транспортного предприятия или городского бюджета субсидировать экономически невыгодные маршруты и в целом получать небольшую прибыль.

А у нас в Сургуте что получается? Самые сладкие маршруты отданы для зарабатывания денег частникам, а СПОПАТу оставлены самые невостребованные и невыгодные линии. Ко всему этому присовокупляется упорное нежелание чиновников в принципе развивать общественный транспорт и ущемлять личный транспорт, хотя этим вовсю занимается Европа. Все уже и так пришло к тому, что в Сургуте предприниматели зарабатывают звонкую монету, а городской бюджет несет убытки за убытками на невыгодных маршрутах и компенсации разностей между стоимостью билета и нарисованными расходами частных компаний.

Каково же мое предложение? Мое предложение состоит в том, чтобы «сделать СПОПАТ снова великим». То есть вернуть ему монопольное право перевозок на территории всего Сургута. Я уверен, что некоторые чиновники уже замахали руками и закричали, мол «это не выгодно». Но если уж так не выгоден, то есть убыточен автобусный бизнес для частника, что ж они из года в год берут себе на тендерах тот или иной маршрут.

Да нет! Автобусный бизнес выгоден, иначе частник не пришел бы в него. А нам, горожанам, и, значит, городу выгоден большой СПОПАТ с большим количеством автобусов и маршрутов. Большой СПОПАТ будет неизбежно иметь большую амортизацию, а значит большие объемы собственных инвестиций, капитальных денег, которые можно будет использовать как для расширения автобусный базы, так и в качестве мешка капитальных средств для развития альтернативных видов общественного транспорта, самый выгодный и удобный из которых – современный малошумный трамвай на выделенной полосе.