16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2491   EUR  91,4760  

Новости

Больше новостей
Митинг в поддержку Навального 21 апреля...
Комментировать
0
Отменили бы вы свой отпуск в Турции из соображений гражданской солидарности с властями России?
Комментировать
0
Пластиковые карты какой платежной системы вы используете?
Комментировать
1
Готовы ли вы перейти на платежную систему «МИР»?
Комментировать
0
Больше опросов

​СПОПАТ опять должен стать монополистом в общественном транспорте

Есть действенный способ наладить работу общественного транспорта в Сургуте

​СПОПАТ опять должен стать монополистом в общественном транспорте
Фото со страницы Вадима Шувалова ВКонтакте

Вот любят у нас городские чиновники принимать самые сомнительные решения из всех возможных по части муниципальных предприятий. Возьмите любую тему. Тепловодоснабжение – дак усиленно толкали тему невыгодной концессии. Общественный транспорт – дак планомерно душат муниципальный СПОПАТ в угоду частным перевозчикам и автомобильным дилерам.

И главное все время указывают на некий заграничный опыт – там де, в европах и америках, на частной инициативе и невидимой руке (или ноге) рынка все расцветает – и тепловодоснабжение и общественный транспорт. Хотя на самом деле дело обстоит совсем по-другому.

В действительности в Евро-Америке существует два разных опыта. Англо-американский опыт – раздать все муниципальные услуги в концессии, продать, коммерциализировать. И совершенно другой континентальный опыт – точечно и продуманно сдать в аренду или концессию нестратегические и долго убыточные муниципальные объекты, а все остальные муниципальные, особенно стратегические объекты и услуги оставить под полным контролем администрации города.

Про тепловодоснабжение напишу отдельную статью, а сейчас по поводу общественного транспорта. В Берлине, Вене, Париже, то есть в крупнейших городах Европы, городской общественный транспорт принадлежит городу или государству. В Берлине это знаменитые U-Bahn (метро), S-Bahn (электрички), трамваи; в Париже – метро, RER(электрички), трамваи; в Вене – метро и трамваи. То есть тот общественный транспорт, который перевозит 90 процентов объема пассажиропотока в городе является муниципальным.

Что это значит? Это значит, что доходы от самых прибыльных и не очень маршрутов идут в город. А это в свою очередь позволяет внутренне, внутри самого транспортного предприятия или городского бюджета субсидировать экономически невыгодные маршруты и в целом получать небольшую прибыль.

А у нас в Сургуте что получается? Самые сладкие маршруты отданы для зарабатывания денег частникам, а СПОПАТу оставлены самые невостребованные и невыгодные линии. Ко всему этому присовокупляется упорное нежелание чиновников в принципе развивать общественный транспорт и ущемлять личный транспорт, хотя этим вовсю занимается Европа. Все уже и так пришло к тому, что в Сургуте предприниматели зарабатывают звонкую монету, а городской бюджет несет убытки за убытками на невыгодных маршрутах и компенсации разностей между стоимостью билета и нарисованными расходами частных компаний.

Каково же мое предложение? Мое предложение состоит в том, чтобы «сделать СПОПАТ снова великим». То есть вернуть ему монопольное право перевозок на территории всего Сургута. Я уверен, что некоторые чиновники уже замахали руками и закричали, мол «это не выгодно». Но если уж так не выгоден, то есть убыточен автобусный бизнес для частника, что ж они из года в год берут себе на тендерах тот или иной маршрут.

Да нет! Автобусный бизнес выгоден, иначе частник не пришел бы в него. А нам, горожанам, и, значит, городу выгоден большой СПОПАТ с большим количеством автобусов и маршрутов. Большой СПОПАТ будет неизбежно иметь большую амортизацию, а значит большие объемы собственных инвестиций, капитальных денег, которые можно будет использовать как для расширения автобусный базы, так и в качестве мешка капитальных средств для развития альтернативных видов общественного транспорта, самый выгодный и удобный из которых – современный малошумный трамвай на выделенной полосе.


нравится (12) не нравится (2)
Сегодня в 12:17, просмотров: 247, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:33
Строительство трамвайных линий Чикаго и метро в Лондоне описано в «Трилогии желаний». Схема классическая- трамвайная концессия. Может работать и сейчас. Но сегодня все основано на распиле бюджета. А Фрэнк Каупервуд принял иные способы. И таких «каупервудов» наша система не создаёт. Сделать СПОПАТ МОНОПОЛИСТОМ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК? Прогорит. Вся история СПОПАТ это бесконечные дотации из городской казны, 100-200-300 миллионов ежегодно. Философия автобусных пассажирских перевозок- это изначальная их убыточность. И ЭТОТ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕЛЬЗЯ РАЗОРВАТЬ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СХЕМЕ РАБОТЫ ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Мы все ждали, когда придет Олег. Олег Брюханов – сын директора атомной станции»: история глазами очевидца из Припяти 1581
  2. ​«Крылов-парк» в Сургуте готов на 70 процентов 1431
  3. ​В Сургуте откроется еще одно арт-пространство 1393
  4. В Сургуте наконец-то начнут обустраивать набережную 1374
  5. ​Наталья Комарова назначила двух новых замов 1169
  6. ​Голодающего Навального перевели в стационар 1134
  7. ​Сургутский бизнесмен скрыл от налоговой 19 млн 966
  8. ​В сургутской мэрии начнет работать стройштаб 965
  9. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ограничено движение из-за ремонта 915
  10. ​Молодые и талантливые выбирают «Траекторию» СИБУРа 907
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 18288
  2. ​Нижневартовскую пенсионерку и ее дочь обманули на два с половиной миллиона рублей 3694
  3. В Нижневартовском районе осудят водителя, опрокинувшего КАМАЗ 3422
  4. Вартовские хирурги провели тяжелую операцию мужчине и спасли ему ногу 3202
  5. ​К уголовному делу экс-начальника нижневартовского Пенсионного фонда добавили эпизодов 3113
  6. ​Тайна «кислотного озера» в Нижневартовске раскрыта 3006
  7. ​Нижневартовские врачи обследовали горожан в торговом центре 2905
  8. ​Что горит? Густой черный дым валит над трассой Нефтеюганск – Пыть-Ях 2882
  9. ​Улицы старой части Нижневартовска осветят за 11 миллионов рублей 2821
  10. ​Борьба с унижением 2730
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 18288
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 18169
  3. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 14730
  4. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12695
  5. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 12191
  6. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12147
  7. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 11041
  8. Нефтеюганцы смогут проверить свой ВИЧ-статус в мобильном пункте 9140
  9. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 8989
  10. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 8706

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика