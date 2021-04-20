Почему нам нужно отказаться от позиции «каждый сам за себя»?

Накануне со мной произошел крайне неприятный случай – упала в обморок прямо в магазине. Возможность выяснить причины сего сбоя в организме предоставлю врачам, сейчас волнует меня совершенно другое. Все то время, пока мне оказывали первую помощь продавцы («Пятерочка», как оказалось, реально выручает) и прохожие, пока меня везли в больницу, пока сидела в смотровой палате, у меня было двоякое ощущение от всего происходящего.

Сначала мне было стыдно. Серьезно. Я, еще слабо понимая, что случилось, извинялась за то, что отвлекаю персонал от работы, за то, что испугала клиентов, а когда меня довели до кареты скорой помощи – просила прощения за то, что ложусь на кушетку в грязных сапогах и без бахил, что где-то сейчас реально умирает человек, а тут я целый экипаж СМП отвлекаю от спасения действительно нуждающихся горожан своими пустяковыми проблемами.

Когда меня опрашивали уже в больнице, бывали ли такие случаи, я вспомнила, что год назад со мной приключилась точь-в-точь такая же история, вот только отключилась я тогда на улице, зимой, было очень холодно. Уж не знаю, сколько прохожих меня посчитали алкоголичкой, попросту уснувшей после застолья, но, если бы не какой-то добродушный парень, который не прошел мимо, кое-как привел меня в чувство и посадил на такси до дома, возможно, этот блог я бы не писала. Тогда я тоже была в таком сильном смущении от произошедшего, что сложно передать словами.

Отрефлексировав эту ситуацию, я почувствовала радость, что меня не оставили в беде. И опять – серьезно. Читая новости о том, как на улице от сердечного приступа или еще какой неприятной неожиданности погиб человек, хотя к нему могли подойти, вызвать скорую, в конце концов невольно убеждаешься в единственной мысли: мир жесток, тебе никто не поможет. Оттого и стыд за оказанную в нужную минуту помощь, оттого и радость, что кто-то не остался в стороне.

Такое состояние общества – это ненормально. Я верю в то, что однажды мы прекратим руководствоваться принципом «каждый сам за себя» и станем внимательнее к себе и к другим: мой пример дарит на это надежду.