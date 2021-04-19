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​Это ваше время, избиратели. Ведь перед выборами кандидат в депутаты – самый добрый и щедрый человек

Как простые люди могут и должны воспользоваться грядущими выборами

​Это ваше время, избиратели. Ведь перед выборами кандидат в депутаты – самый добрый и щедрый человек
Фото со страницы автора в Facebook

Лайфхак. Скоро выборы. А значит, кандидаты всех мастей будут жаждать совершать великие и добрые дела! Ну а вы сможете на халяву благоустроить свой двор, район, город. Ведь всем известно, что перед выборами кандидат в депутаты – самый добрый и щедрый человек (каюсь, сам таким был, знаю, о чем говорю).

Идеальный вариант – если вы ссылаетесь на соперника одного из кандидатов и рассказываете, какой вот он замечательный. Оппонент вмиг понимает, что его рейтинг стремительно падает, и с еще большим рвением начинает улучшать город.

Пользуйтесь ими! Жалуйтесь, хвалите, мотивируйте их, они ж как дети малые, и нуждаются в вашей оценке.

И тогда, скорее всего, вы получите детскую площадку во дворе, велосипедные дорожки, ремонт дорожной ямы, которая образовалась вскоре после прошлых выборов. Может, даже ваших детей помогут устроить в садик или в первый класс. Одним словом, это ваше время, избиратели.

Не просите многого, все равно после выборов они забудут об обещаниях. Тем более, выиграет один, а кандидатов бывает с десяток. Так что сконцентрируйтесь на малом и реальном – то, что можно сделать прямо сейчас. Не стесняйтесь ходить на встречи с кандидатами, вот там их и закидывайте требованиями, и протоколируйте это все на телефон, чтоб были доказательства. Не благодарите.


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19 апреля в 21:58, просмотров: 165, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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19 апреля в 22:57
Да црать они хотели эти кандидаты в депутаты на добрые дела.

Кого надо Наталья Владимировна утвердит.

Остается соблюсти формальности – выскочить перед выборами, обклеить заборы своей персоной и пройти процедуру «выборов».

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