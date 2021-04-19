Почему общественные туалеты такая редкость в российских городах

Теплеет и буквально из-под снега всплывает туалетная тема. Нет, я не про собачьи экскременты, а про человеческую нужду. Весна, лето – время, когда нам больше времени хочется проводить на свежем воздухе. Гулять по паркам, скверам, набережным, оценивать комфортную среду, созданную для нас – созданную не абы как, а в рамках реализации национальных проектов. Но далеко не уйдешь, согласитесь. Надо как-то так планировать прогулки, чтобы не пришлось испражняться в кусты или под забор.

Жители разных городов Югры открыто говорят: «нам негде попИсать!» А им: «Да ну что вы? На Ханты-Мансийск целых четыре модульных туалета!». Это, наверное, значит – мы вам поставили четыре туалета, гуляйте вокруг них, не выдумывайте.

Журналисты Нижневартовска провели торжественное открытие биотуалета и попали с этой темой в федеральные новости.

Потому что общественные туалеты – наша боль. Даже если их установили кое-где, то либо они платные, либо в них страшно войти даже в костюме химзащиты.

У меня для вас хорошая новость – это боль не только жителей городов Югры, она вообще характерна для российской действительности. Недавно эту же тему обсуждали в Екатеринбурге.

И знаете, что я думаю? Я думаю, что пренебрежение нашими естественными человеческими потребностями говорит всего лишь о том, что к нам так и не начали относиться, как к людям. Так что ссым в трусы и улыбаемся. Жителей супердержавы отсутствием нужников не сломить.