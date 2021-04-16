Обзор СИА-ПРЕСС зарегистрированных в России вакцин от «короны» – «Спутник V», ««ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Чтоб корона не жала. Какой вакциной прививаться от ковида? В России их аж три штуки — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВик». Корреспондент СИА-ПРЕСС Юлия Плескачева сравнила их друг с другом.

В России массовая вакцинация шагает по стране уже почти три месяца. За это время по последним данным от COVID-19 привито более девяти миллионов человек, завершили вакцинацию 5,6 миллионов россиян. Сегодня в Российской Федерации одобрены две вакцины против коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В феврале была зарегистрирована еще одна – «КовиВак». Ее разработали в Центре имени Чумакова РАН. Пока препарат проходит третью фазу клинических испытаний. Чем они отличаются? Какая из них лучше? И можно ли вообще об этом судить? Корреспондент СИА-ПРЕСС разбирался в этих вопросах и собрал мнения специалистов.

«Спутник V»

Российская вакцина «Спутник-V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире.

По данным на 13 апреля она прошла регистрацию в 61 стране.

Гам-КОВИД-Вак представляет собой вирусную векторную вакцину на основе инактивированного (убитого) аденовируса человека. В нем закодирован фрагмент S-белкаSARS-CoV-2, вызывающего иммунный ответ. Вирус лишен гена размножения, поэтому он не представляет опасности заражения для организма. По этой технологии создания вакцины уже более 60 лет.

Вакцина имеет два компонента, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Фото: АГН «Москва»

Ее эффективность составляет 91,6%. Предполагается, что у привитого «Спутником V» формируется двухлетний иммунитет.

После укола у пациента может проявиться реакция в виде гриппоподобного синдрома, повышения температуры до 38 градусов, боли в месте инъекции, слабости, головной, мышечной или суставной боли. Дискомфорт может продлиться до 1-2 дней. Реже у пациентов встречается тошнота, диспепсия, увеличение лимфоузлов, снижение аппетита.

Препарат разрешен к применению с 18 до 60 лет. Сейчас также прививают и население 60+.

Нельзя вводить вакцину беременным, кормящим, детям до 18 лет, лицам, имеющим аллергию на какой-либо компонент препарата. Отказом для прививки также являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные заболевания, обострение хронических болезней. В этих случаях введение вакцины разрешено только спустя 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. После нетяжелых формах ОРВИ можно прививаться при нормализации температуры тела.

Это однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина против COVID-19, разработанная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора». Представляет из себя искусственно синтезированные белки, по сути фрагменты S-белка коронавируса SARS-CoV-2. Делается по старинке, как большинство отечественных вакцин от гриппа.

Фото: Центр «Вектор»

На данный момент она зарегистрирована только в двух странах: России и Туркменистане. Ее, кстати, только на прошлой неделе доставили в Югру и уже привили часть населения.

Эту вакцину, как и «Гам-КОВИД-Вак» вводят двукратно с интервалом в 2-3 недели. Результаты двух фаз клинических исследований показали, что иммунологическая активность «ЭпиВакКороны» составила 100%.

Реакция на вакцину у привитых легкая и непродолжительная: у немногих отмечена боль в месте укола и повышение температуры до 38,5.

Разработчики утверждают, что их препарат эффективен против любых разновидностей COVID-19, а также гипоаллергенен.

«ЭпиВакКорона» рекомендована тем же лицам, что и ее предшествующая ей «Гам-КОВИД-Вак». Однако ее планируют тестировать и на детях до 18 лет.

Запреты для вакцинации аналогичные: тяжелые формы аллергии; первичный иммунодефицит, новообразования, поствакцинальные осложнениях при предыдущем введении вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических.

Вакцина создана на основе инактивированного (убитого) вируса с гидроксидом алюминия в роли адъюванта ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН».

В России зарегистрирована 20 февраля 2021 года.

Фото: ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова

Способ введения аналогичный двум другим российским вакцинам. Интервал между двумя уколами – две недели.

Эффективность составляет 85%. Срок действия иммунитета объявят после завершения клинических исследований. Сейчас проходит третья фаза. До массовой вакцинации препарат пока не допустили.

У некоторых добровольцев, участвовавших в испытаниях, в редких случаях проявлялась реакция в виде боли и уплотнения в месте укола. Еще реже – головная боль и повышение температуры.

«КовиВак» противопоказан при серьезных лихорадочных состояниях, острых инфекционных и обострении хронических заболеваний.

Ее можно применять для пациентов с хроническими заболеваниями почек, печени, нейроэндокринной системы, тяжелыми заболеваниями кроветворения, аутоиммунных, аллергическими заболеваниями, бронхиальной астмой и других недугах. В каждом конкретном случае решение о вакцинации принимает лечащий врач.

Что лучше?

Выходит, что все три российские вакцины имеют плюс-минус схожие показания, противопоказания, и самое главное, все они эффективны против коронавируса. Кстати, российская вакцина «Спутник V» одна из трех в мире, чья эффективность превышает 90%.

Специалисты говорят, что сравнение этих трех препаратов некорректно. «Какие-то данные могли бы появиться только в случае прямых сравнительных клинических исследований, которые конечно никто пока не проводил. Так что любые доводы в пользу одной или другой вакцины, которые сейчас можно услышать, – это субъективные ощущения разных людей. Да, вакцины обсуждают сегодня все, но порой доводы «за» и «против» вовсе лишены логики», – приводит цитату главного внештатного специалиста по иммунопрофилактике Минздрава Новосибирской области Татьяны Ивлевой «Российская Газета».

С ней солидарен и главный врач Сургутской городской клинической поликлиники №1 Максим Слепов: «Эти две вакцины («Спутник V» и «ЭпиВакКорона») уже показали свою эффективность. «Спутником V» мы прививаем уже больше полугода. Ни последствий, ни каких-то осложнений ни у кого не было и, в принципе, быть и не может. У нас вакцина уходит сразу. На нашу поликлинику выделили 300 доз «ЭпиВакКороны», она моментально улетела, потому что «Гам-КОВИД-вак» у нас на тот момент уже не было. Здесь не рынок – никто не торгуется. Здесь люди спасаются».