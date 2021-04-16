Тамара Лычкатая бросает вызов директору департамента культуры Югры Артуру Латыпову

Давний конфликт между директором «Сургутского музыкально-драматического театра» достиг своего апогея. Стороны перешли в публичную контратаку. Ранее siapress.ru публиковал новость о результатах проверки Депкультуры Югры сургутского театра, в результате которой обнаружили факты коррупции в деятельности его руководителя. Ответ Тамары Лычкатой на активную позицию чиновника не заставил себя ждать. Приводим его целиком.

Прав был Евгений Евтушенко, «проклятье века – это спешка». Мне совсем непонятно, куда так спешит директор департамента культуры А. А. Латыпов.

15 апреля в 18:00 меня вызвали в департамент культуры ХМАО-Югры. Срочно, торопясь, в нерабочее время – чтобы вручить акт и требовать немедленно его подписать. Хотя по закону сотрудники департамента должны были направить акт с сопроводительным письмом в адрес организации, поскольку проводилась проверка юридического лица.

Еще больше суеты связано с информационным вбросом. Работники департамента спешно направили известные сообщения в СМИ. Публикации в СМИ появились раньше, чем наша организация получила этот акт.

Между тем, стоило ли так спешить? Данный акт – это промежуточный документ, который не несет за собой никаких правовых последствий ни для организации, ни для его руководителя. Соответственно, утверждать, что на основании акта могут приниматься какие-либо решения – по меньшей мере безграмотно и противозаконно.

По получении акта проверки специалисты учреждения всегда ведут работу по составлению возражений, это предусмотрено действующим законодательством. На это отводится 15 рабочих дней. И только после предоставления аргументированных возражений могут быть приняты какие-либо решения.

Это не первая проверка нашего учреждения. Ранее в адрес театра неоднократно присылались акты, которые были аргументированно опротестованы без последствий для коллектива и руководителя.

Хочется спросить: куда спешим, Артур Альбертович? Зачем вы вводите в заблуждение СМИ, общественность?

И как там дальше у Евтушенко: «Поспешно бьют, поспешно губят, а после каются, спеша...»

P.S. 14 апреля я направила в адрес А.А Латыпова служебную записку, указывающую на многие нарушения, допускаемые в деятельности юридического отдела департамента культуры ХМАО-Югры. Она была продублирована в адрес всех учреждений культуры округа. Ее правомерность и актуальность еще и еще раз доказана этой поспешной историей с актом.