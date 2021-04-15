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​Борьба с унижением

Путин требует прекратить унижение россиян. На Навального распространяется?

​Борьба с унижением
Фото pixabay.com

Чем ближе выборы, тем прекраснее речи наших политиков. Вот Владимир Путин выступил с замечательной инициативой – нужно-де разбюрократизировать то, что касается работы с простыми людьми. «Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей, демонтирует коллективы социальных учреждений и демотивирует их — демонтирует в профессиональном смысле», – такие слова произнес президент на заседании Госсовета (цитата по РБК).

Я даже удивлен, что такая инициатива звучит сейчас, а не как-нибудь в 2023 году. Потому что если браться за разрушение тупейших бюрократических процедур и прекращение унижения людей российскими госструктурами – это как раз работа на полноценный шестилетний президентский срок. И то может не хватить.

Справедливости ради – нельзя не признать, что какие-то подвижки в этом происходят и сейчас. Например, когда на фоне пандемии отменили физический сбор некоторых документов, переведя все в электронный обмен между ответственными учреждениями. За это можно хвалить и хвалить, но увлекаться не будем – там еще пахать и пахать.

Один актуальный вопрос хочу задать – про бюрократию и унижение людей. Иезуитский отказ в абсолютно законном требовании допустить врача к заключенному в колонии – это ведь тоже из того разряда, о чем президент говорил? И даже такая невинная штука, как выдача Корана осужденному – это ведь тоже, по сути, бюрократия и унижение? Так ведь?

Исправить бы. А там и до других, не менее важных вещей, доберемся.


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Сегодня в 22:13, просмотров: 163, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 22:18
Д.Щ., Мазурин случайно не ваш брат?

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