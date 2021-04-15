О последних кадровых решениях главы Сургута Андрея Филатова

Ситуация со столь массовой экспансией чиновников из Лангепаса в администрацию Сургута говорит о многом. Как минимум о том, что:

1. «Договоренность» нового главы города с местными элитами имела не глубокий стратегический характер, а больше форму внешнего политеса для округа.

Из недр градообразующих предприятий или их зон влияния никто в управление городом командирован не был. Артем Кириленко остался исключением из правил, и насколько это исключение счастливое для него и города, еще неизвестно.

2. Договоренность главы с элитами Сургута не создала зону доверия. Андрей Филатов, по сути, никому из местной деловой элиты не доверяет настолько, чтобы согласиться даже на уровень компромисса в виде начальника департамента городского хозяйства.

Это показательный факт, потому что ставить на это направление человека без знания специфики городской среды и даже не обладающего опытом чиновника — это само по себе большой риск.