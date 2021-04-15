Как отражаются невинные детские клички на психике ребенка, и какую роль в этом играют родители – корреспондент СИА-ПРЕСС разбирался вместе с психологом на конкретных примерах, в которых многие узнают себя

Обзываете ли вы своих детей? Такой опрос был опубликован на сайте siapress.ru. Большинство проголосовавших оказались «белыми и пушистыми» родителями, поэтому этот материал не для них. А для тех, кто стремится к честным отношениям с детьми и хочет знать, как вырастить состоявшуюся зрелую личность из своего цветка и не навредить его психике.

Ты мой пухлячок

Приведем пример: малыш с лишним весом, очень активный, любит внимание и даже не подозревает, что у него есть какие-то проблемы. А его мама злится на то, что ребенок от нее унаследовал склонность к полноте и всячески пытается сделать акцент на том, что быть таким – не нормально и этого нужно стыдиться. Здесь даже такая, на первый взгляд, миловидная фраза как «пухлячок» может подбить самооценку маленького человека. «Это то, что называется пассивной агрессией. В этом слове нет никакого хорошего смысла», – считает психолог с 23-летним стажем Лариса Галеева.

Такие «милые» прозвища и есть самые настоящие обзывательства! Они подчеркивают особенность ребенка, которая якобы характеризует его как личность. Но это не так.

Обозвать или послать

Бывают ситуативные ругательства, например, когда ребенок что-то натворил (опрокинул на себя тарелку с супом, решил попрыгать в луже в новой дорогой одежде, вырвал свою руку и побежал на дорогу, типичное – разбросал игрушки и не хочет их убирать). В первую очередь родителю хочется выплеснуть свои эмоции и гнев на маленькое существо.

Здесь важно не переходить на личность, не вешать ярлык, а хотя бы прочитать нотацию – меньшее из двух зол. «Для нашей психики «экологичнее», когда нам скажут, что сделать и куда пойти, чем кем-то назовут. Если выбирать, как вымещать свой гнев, то лучше через глагол, а не существительное. Это первое правило. Во-вторых, важна интонация, которой родители говорят. А еще лучше разобраться, что именно вызывает сильную эмоциональную реакцию и как высказывать свое недовольство более полезным способом», – советует Лариса Галеева.

То есть вместо того, чтобы назвать его неряхой или свиньей, лучше сказать «А теперь положи грязную одежду в стирку и помойся!» или коронное – «Иди в свою комнату».

Детские травмы – взрослые комплексы

Насколько траматичными могут оказаться последствия таких отношений, заранее сказать нельзя. Это зависит от нескольких факторов: от ситуации, системности/эпизодичности подобных случаев, восприятия ребенка. Если он уязвим, психика расшатана, то обидное слово может ранить до глубины души. Если чувствует себя уверенно и защищено, то оно может просто пройти мимо, считает психолог.

Примеры последствий детских травм приводит adme.ru: «Люди, травмированные родителями в детстве, во взрослом возрасте могут оказаться в отношениях, которые им вредят… Даже когда такие люди хотят избежать подобного опыта, они часто выбирают тех, кто соответствует их травматической идентичности. Это могут быть друзья-манипуляторы, партнеры-абьюзеры и деспотичные начальники. В итоге такой опыт приводит к повторным травмам через повторение прошлого».

При этом обзывательства от сверстников с большей вероятностью дойдут до глубины и ранят. Особенно если ребенка и дома называют дурачком (пусть даже в шутку). В конце концов он обязательно в это поверит.

Справиться с внешними негативными посланиями поможет уверенность в себе. Она как раз и формируется в семье, где предки дают своему чаду иные, позитивные послания.

Муки совести

В большинстве случаев после волны негатива на провинившееся дите родители сами сожалеют о своей несдержанности. Так происходит и у молодых, и у более опытных.

Мама замечательной девочки Лилия Гималова, которая вот-вот получит звание двукратной родительницы, делится своим опытом разрешения конфликтов с ребенком: «Иногда не могу сдержать свои эмоции и могу накричать. Особенно, кода вижу, что что-то дочка делает специально, назло мне. Хотя в принципе сначала стараюсь спокойно объяснять ей, что так лучше не делать, потому что после ссоры меня мучает совесть».

Как исправить ситуацию? Может ли одна размолвка создать пропасть между ребенком и родителем. Здесь на помощь приходят опять же психологи. Лариса Галеева советует не держать чувство вины в себе и сообщить малышу о своем раскаянии: «Сожалеть нужно не внутренним диалогом, а вслух и ребенку сказать прямо: «Мне жаль – я погорячилась», – и работать над тем, чтобы заменить крик другими стратегиями. Мы реагирует на промахи своих детей чаще всего так, как делали родители в нашем детстве. Это оседает в памяти и становится привычкой».

Учиться в этом случае лучше на чужих ошибках, чем на собственных, потому как другого шанса создать теплые отношения с дорогим человеком не будет. Над этим нужно работать здесь, сейчас и всегда.