16+
Логотип Сиапресс
USD  75,6826   EUR  90,5391  

Новости

Больше новостей
Отменили бы вы свой отпуск в Турции из соображений гражданской солидарности с властями России?
Комментировать
0
Пластиковые карты какой платежной системы вы используете?
Комментировать
0
Готовы ли вы перейти на платежную систему «МИР»?
Комментировать
0
Как глава Сургута должен информировать общественность о текущей работе:
Комментировать
1
Сможет ли губернатор Югры Наталья Комарова улучшить архитектурный облик городов, к чему она призвала местные власти?
Комментировать
1
Больше опросов

​Расизм на высшем уровне

Манижа продолжает отчитываться о своей песне для «Евровидения» — певица рассчитывала на резонанс, но явно не на тот, что случился

​Расизм на высшем уровне
Фото: echo.msk.ru

— Ой, да все татары — те еще хитрованы! Это я вам как татарин говорю.

— У нас вон Харисова — татарка, я бы на твоем месте была бы поосторожнее в суждениях.

Харисова, не поднимая головы от верстки: «А я с ним согласна».

Типичные разговорчики в редакции. Прибавить неполиткорректные замечания типа «Самборский, хохол, просто так не слезешь же», — и всех на ковер к Валентине Ивановне и далее в СК.

Там — надо же! — иногда слушают современную музыку. На беду этой самой музыке.

Досталось Маниже, слишком яркой, слишком вызывающей, — с номером про русскую женщину. И пусть спикер Совета Федерации Матвиенко специально оговаривается, что дело не в национальности артистки, а дело в тексте песни (а там, если кто не слышал, речь об эмансипации, абьюзе, неполных семьях…), — что-то подсказывает мне, что, исполни нечто подобное певица с «правильной» фамилией типа Гагарина, возмущения было бы не в пример меньше. Ну да, тяжеловесненько для «Евровидения», но кому какое дело, в принципе, что там поют на «Евровидении»?..

В случае же с артисткой, носящей звучную фамилию Сангин, все эти недоумения главы Совета Федерации по поводу победы песни с таким крамольным текстом, все эти проверки Следственного комитета (ау, у нас больше громких дел не осталось?), всё это «общественное осуждение» отчетливо отдает расистским душком. «Разжигание межнациональной розни» — о как!

И за всем этим обсуждением как-то скрылся очевидный факт: проблемы, о которых поет Манижа, существуют, появились они не сегодня, — вот где пришлись бы ко двору проверки и реакция всевозможных советов и комитетов. Но у нас, как водится, пострадает не тот, кто проблему создает, а тот, кто о ней осмелится заявить.

Манижа чиркнула спичкой, чтобы осветить некоторые серьезные вещи, о которых говорил весь мир. Но, видимо, не учла, что сама она — огнеопасна, и от подобного просветительства пострадает больше остальных.


нравится (4) не нравится (0)
Сегодня в 12:22, просмотров: 221, комментариев: 2
Комментарии:
Iriska
не нравится
Сегодня в 12:50
Действительно "кому какое дело, в принципе, что там поют на «Евровидении» ?" Это же закрытая площадка, да? Этакий кружок по интересам с ахеретительным бюджетом))

Не вижу никакого расизма в критике именно этого выступления. Вам лично, Юра, понравился её номер? Как Вам музыка, текст, хореография (прости, Господи), костюмы?
У Манижи есть голос, она яркая, экспрессивная. Но песня ... Есть на Кубани ёмкое выражение "гаднЯ". Так вот это как раз оно.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 13:29
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Ю.H. Iriska
не нравится
Сегодня в 14:01
Вообще не в моем вкусе песня. Какое-то нагромождение текста, обрывков мелодий, вокала. Все - мимо. Вот за это Маниже реально можно прикатать. но не за то, что взяла на себя смелость спеть песню "Русская женщина".
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Популярность авиаперелетов в Сургуте стремительно падает 1288
  2. ​Опять разлив: в Югре реку залило химическими веществами 1181
  3. ​В Югре предотвратили несколько террористических преступлений на нефтегазовых предприятиях 1171
  4. В Нижневартовском районе осудят водителя, опрокинувшего КАМАЗ 1151
  5. ​Сильный ветер принесет в Югру снег 1045
  6. Данные экспертов РАН будут раскрыты для общественности 885
  7. ​Пять причин, почему лужи — большая проблема для Сургута 884
  8. ​В Тюменской области разработают несколько концепций празднования Дня Победы 631
  9. ​Тюменские аграрии расширяют парк техники 628
  10. Как защитить велосипед от угона? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 503
  1. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 12837
  2. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 10424
  3. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 8346
  4. Народный человек 7427
  5. ​В Сургуте задержали беглого преступника после того, как он выстрелил в коллегу 7158
  6. ​На Привокзальной в Сургуте сгорело сразу пять машин 6584
  7. ​На трассе Сургут-Салехард попал в ДТП автобус с вахтовиками 6416
  8. Сидоров выполнил просьбу губернатора тихо посидеть в Госдуме, это же предстоит Шувалову 6238
  9. ​Жесткая дисциплина, «чертова дюжина» голосований против и одно выступление в год – чем запомнится Александр Сидоров в Госдуме 6123
  10. В Сургут возвращаются ондатры 6083
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 23371
  2. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 14207
  3. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 14121
  4. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 13187
  5. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 12837
  6. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12541
  7. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 11982
  8. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 11881
  9. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 10424
  10. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 9468

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика