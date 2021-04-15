Манижа продолжает отчитываться о своей песне для «Евровидения» — певица рассчитывала на резонанс, но явно не на тот, что случился

— Ой, да все татары — те еще хитрованы! Это я вам как татарин говорю.

— У нас вон Харисова — татарка, я бы на твоем месте была бы поосторожнее в суждениях.

Харисова, не поднимая головы от верстки: «А я с ним согласна».

Типичные разговорчики в редакции. Прибавить неполиткорректные замечания типа «Самборский, хохол, просто так не слезешь же», — и всех на ковер к Валентине Ивановне и далее в СК.

Там — надо же! — иногда слушают современную музыку. На беду этой самой музыке.

…

Досталось Маниже, слишком яркой, слишком вызывающей, — с номером про русскую женщину. И пусть спикер Совета Федерации Матвиенко специально оговаривается, что дело не в национальности артистки, а дело в тексте песни (а там, если кто не слышал, речь об эмансипации, абьюзе, неполных семьях…), — что-то подсказывает мне, что, исполни нечто подобное певица с «правильной» фамилией типа Гагарина, возмущения было бы не в пример меньше. Ну да, тяжеловесненько для «Евровидения», но кому какое дело, в принципе, что там поют на «Евровидении»?..

В случае же с артисткой, носящей звучную фамилию Сангин, все эти недоумения главы Совета Федерации по поводу победы песни с таким крамольным текстом, все эти проверки Следственного комитета (ау, у нас больше громких дел не осталось?), всё это «общественное осуждение» отчетливо отдает расистским душком. «Разжигание межнациональной розни» — о как!

И за всем этим обсуждением как-то скрылся очевидный факт: проблемы, о которых поет Манижа, существуют, появились они не сегодня, — вот где пришлись бы ко двору проверки и реакция всевозможных советов и комитетов. Но у нас, как водится, пострадает не тот, кто проблему создает, а тот, кто о ней осмелится заявить.

Манижа чиркнула спичкой, чтобы осветить некоторые серьезные вещи, о которых говорил весь мир. Но, видимо, не учла, что сама она — огнеопасна, и от подобного просветительства пострадает больше остальных.