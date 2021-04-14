Телефонный разговор Путина и Байдена поднял рубль — может, им чаще общаться?

Весна, лужи, грачи пролетели, Байден позвонил Путину. Рубль в моменте оживился и подскочил на 1,5 пункта к американскому аналогу. Просто по звонку. Никто никого не назвал «убийцей» или там «персонажем», и сразу возникло оживление в зале. Думаю, надо попросить Байдена позвонить Путину еще раз двадцать, глядишь, вернемся к доллару за 35.

А вот Эрдоган не угадал и лишил свои отели полмиллиона российских туристов. Или он это специально назло маме отморозил полмиллиона российских отпускников? Или все-таки вирус? А вот еще итальянец Драги наехал на Эрдогана за то, что тот не поставил рядом стул для Урсулы, и Эрдоган теперь не покупает у Драги вертолеты. Алиев трясет перед Кремлем использованными «Искандерами». Зеленский бегает в бронике.

Политики как дети малые, ей-богу. Дуют губы — вас тут не стояло, это наши люди, мы не позволим, — а рынкам что делать? Курсы не успевают отдуплять текущий момент. Торговля стынет. В результате страдают те самые граждане, которые наши люди и которых мы не позволим. У меня все.