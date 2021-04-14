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​Позвони мне, позвони

Телефонный разговор Путина и Байдена поднял рубль — может, им чаще общаться?

​Позвони мне, позвони
Фото: pixabay.com

Весна, лужи, грачи пролетели, Байден позвонил Путину. Рубль в моменте оживился и подскочил на 1,5 пункта к американскому аналогу. Просто по звонку. Никто никого не назвал «убийцей» или там «персонажем», и сразу возникло оживление в зале. Думаю, надо попросить Байдена позвонить Путину еще раз двадцать, глядишь, вернемся к доллару за 35.

А вот Эрдоган не угадал и лишил свои отели полмиллиона российских туристов. Или он это специально назло маме отморозил полмиллиона российских отпускников? Или все-таки вирус? А вот еще итальянец Драги наехал на Эрдогана за то, что тот не поставил рядом стул для Урсулы, и Эрдоган теперь не покупает у Драги вертолеты. Алиев трясет перед Кремлем использованными «Искандерами». Зеленский бегает в бронике.

Политики как дети малые, ей-богу. Дуют губы — вас тут не стояло, это наши люди, мы не позволим, — а рынкам что делать? Курсы не успевают отдуплять текущий момент. Торговля стынет. В результате страдают те самые граждане, которые наши люди и которых мы не позволим. У меня все.


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Сегодня в 12:41, просмотров: 166, комментариев: 1
Комментарии:
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Сегодня в 13:09
Жаль, что это все, чем вы решили поделиться с читателями Сиапресс. Смешали все в одну кучу. Какие же Путин, Эрдоган и Алиев политики, если они диктаторы? Понимаю, обидно осознавать, что вами, вопреки вашей воле, правит диктатор, но не обязательно же свою обиду вымещать на других, делая вид, что так везде, что это нормально, что все одним миром мазаны, что это политика и по-другому не бывает. Неправда это.

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