Запрет на отдых в Турции для россиян как типичный властный цинизм

Я не устаю поражаться, как прожженный цинизм российского режима умудряется соседствовать с такой наивной незамутненностью. За последние дни мы пронаблюдали спектакль, когда вроде как Турция пропустила американские корабли в Черное море, а их президент что-то сказал про обидную для России принадлежность Крыма и что-то там обсудил с главой Украины, и тут же материализовался запрет на полеты в Турцию – из-за коронавируса.

И я было уже сел писать про очередной эксцесс «нашему царю показали фигу – давайте готовиться к войне», и что простых россиян (500 тысяч человек запланировали туда поездки за ближайшие месяцы!) используют во внешнеполитических игрищах, НО…

Полез смотреть графики заболеваемости коронавирусом в Турции, и они действительно жутковатые. Вот, посмотрите.

Еще Песков тут же выбежал и сказал, что, мол, вы не подумайте, запрет на полеты – это исключительно мера пандемическая, все остальное ни при чем. То есть вроде и понятно, что врут (как всегда), но обставили все более-менее прилично – не придерешься, подумал я. И тут у одного из винтиков системы сдали нервы, и он пошел напропалую палить родную контору.

«Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений [Эрдогана] хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отмененных авиарейсов.

Потому что вне зависимости от действий властей должна же быть и гражданская солидарность. Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян в расчете на их безоглядную любовь к теплому морю».

Это зампред Совета Федерации Константин Косачев.

Понятно, что сейчас патриоты всех мастей будут бить себя пяткой в грудь, и в комментариях к этому блогу разверзнутся привычные врата ада. Но давайте все же последуем совету видного и влиятельного сенатора, и спросим себя: а сколько россиян в действительности бы взяли и отменили свою поездку в Турцию на отдых добровольно? Ну, вот сказал Эрдоган обидное про Крым. Поговорил с Зеленским. Сколько из 500 тысяч человек ринулись отменять билеты? Пять? Десять? Не тысяч, разумеется. И даже не сотен.

Видимо, поэтому подобный тест на патриотизм россиянам не дали решать самостоятельно, а привычным способом просто обрубили им возможность прилично и недорого отдохнуть (свои перетопчутся, турфирмы разорятся — не впервой, а турецкие подданные будут знать, как показывать фигу российскому царю) или полететь куда-то далее Турции с пересадкой. Потому что сами бы они вряд ли сподобились.

Так как я много раз говорил: средний россиянин при всей внешней гордости от присоединения Крыма и выражении полнейшего доверия президенту в соцопросах имеет абсолютно четкую и рациональную позицию, когда дело доходит до его личного благополучия. В этом случае весь внешний «патриотизм» тут же, как шелуха, осыпается, и остается чистый прагматизм.

Отсюда два предложения. Первое – тем 500 тысячам россиян, которым обломали отдых, предлагаю сделать оргвыводы и вспомнить эту историю в сентябре на выборах. Второе – всем членам Госдумы, Совета Федерации, правительства и различных официальных структур пройти повторный тест на патриотизм – проверить, не завалялась ли у них (а еще их родственников первого и второго порядка, на всякий случай) недвижимость в странах НАТО, и не ездили ли они в последние годы туда на отдых.

Ну, так. Если уж они учат патриотизму народ – так надо бы соответствовать уровню.