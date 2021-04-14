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​Тест на патриотизм

Запрет на отдых в Турции для россиян как типичный властный цинизм

​Тест на патриотизм
Фото pixabay.com

Я не устаю поражаться, как прожженный цинизм российского режима умудряется соседствовать с такой наивной незамутненностью. За последние дни мы пронаблюдали спектакль, когда вроде как Турция пропустила американские корабли в Черное море, а их президент что-то сказал про обидную для России принадлежность Крыма и что-то там обсудил с главой Украины, и тут же материализовался запрет на полеты в Турцию – из-за коронавируса.

И я было уже сел писать про очередной эксцесс «нашему царю показали фигу – давайте готовиться к войне», и что простых россиян (500 тысяч человек запланировали туда поездки за ближайшие месяцы!) используют во внешнеполитических игрищах, НО…

Полез смотреть графики заболеваемости коронавирусом в Турции, и они действительно жутковатые. Вот, посмотрите.

Еще Песков тут же выбежал и сказал, что, мол, вы не подумайте, запрет на полеты – это исключительно мера пандемическая, все остальное ни при чем. То есть вроде и понятно, что врут (как всегда), но обставили все более-менее прилично – не придерешься, подумал я. И тут у одного из винтиков системы сдали нервы, и он пошел напропалую палить родную контору.

«Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений [Эрдогана] хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отмененных авиарейсов.

Потому что вне зависимости от действий властей должна же быть и гражданская солидарность. Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян в расчете на их безоглядную любовь к теплому морю».

Это зампред Совета Федерации Константин Косачев.

Понятно, что сейчас патриоты всех мастей будут бить себя пяткой в грудь, и в комментариях к этому блогу разверзнутся привычные врата ада. Но давайте все же последуем совету видного и влиятельного сенатора, и спросим себя: а сколько россиян в действительности бы взяли и отменили свою поездку в Турцию на отдых добровольно? Ну, вот сказал Эрдоган обидное про Крым. Поговорил с Зеленским. Сколько из 500 тысяч человек ринулись отменять билеты? Пять? Десять? Не тысяч, разумеется. И даже не сотен.

Видимо, поэтому подобный тест на патриотизм россиянам не дали решать самостоятельно, а привычным способом просто обрубили им возможность прилично и недорого отдохнуть (свои перетопчутся, турфирмы разорятся — не впервой, а турецкие подданные будут знать, как показывать фигу российскому царю) или полететь куда-то далее Турции с пересадкой. Потому что сами бы они вряд ли сподобились.

Так как я много раз говорил: средний россиянин при всей внешней гордости от присоединения Крыма и выражении полнейшего доверия президенту в соцопросах имеет абсолютно четкую и рациональную позицию, когда дело доходит до его личного благополучия. В этом случае весь внешний «патриотизм» тут же, как шелуха, осыпается, и остается чистый прагматизм.

Отсюда два предложения. Первое – тем 500 тысячам россиян, которым обломали отдых, предлагаю сделать оргвыводы и вспомнить эту историю в сентябре на выборах. Второе – всем членам Госдумы, Совета Федерации, правительства и различных официальных структур пройти повторный тест на патриотизм – проверить, не завалялась ли у них (а еще их родственников первого и второго порядка, на всякий случай) недвижимость в странах НАТО, и не ездили ли они в последние годы туда на отдых.

Ну, так. Если уж они учат патриотизму народ – так надо бы соответствовать уровню.


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14 апреля в 10:01, просмотров: 1307, комментариев: 7
Комментарии:
Mobii
не нравится
14 апреля в 10:27
"Я не устаю поражаться, как прожженный цинизм российского режима " - а каким цинизмом объяснить, что еще летом вы зазывали на легитимизацию этого режЫма?
Швондер.
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14 апреля в 12:35
Бегали с крымнаш на флажках? На митинги ходили? Так и едьте в наш. Нисколь не жаль
444
не нравится
14 апреля в 12:54
Сегодня утром прошли обыски и аресты сотрудников студенческого журнала DOXA. За видео, которое редакция удалила по требованию Роскомнадзора. Лидер оппозиции, который чудом выжил после отравления боевыи отравляющим веществом, в тюрьме и вторую неделю держит голодовку. Что на это скажут те 500 тысяч человек, которым всего-то обломали отдых в Турции? Что вообще могут противопоставить граждане России путинской банде, которая уже не скрывает, что держится на репрессиях, произволе и беззаконии, и в сентябре устроит очередной фарс под видом выборов?
444
не нравится
14 апреля в 13:30
Обвинение запросило три года колонии строгого режима для защищавшего Шиес, экс-главы архангельского штаба Навального Андрея Боровикова по делу о распространении порнографии за размещение в соцсети "ВКонтакте" клипа Rammstein на песню Pussy." Это все новости одного сегодняшнего дня. Какая Турция? Вы о чем?
Сергей Б
не нравится
14 апреля в 14:19
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
444 Сергей Б
не нравится
14 апреля в 14:28
О чем еще в путинской России можно и нужно говорить, если не об узурпации власти и издевательствах узурпаторов над русским народом?
Ю.H. Сергей Б
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14 апреля в 14:40
Кто о чем, а Сергей - о Мазурине. А просто мимо пройти никак?
Сергей Б
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15 апреля в 08:35
«Почти все самые пессимистичные ожидания экспертов оправдались: Эрдоган закрыл Турцию изнутри, введя блокировку. Президент страны объявил о двухнедельной «частичной изоляции» Турции. Хотя «частичная» она очень условно. В том числе вводится запрет на поездки на дальние расстояния по выходным, автоматически прекращающий внутренний туризм, а также вводится комендантский час во всех провинциях с высоким риском – при этом в «красный» цвет уже окрасилась большая часть Турции, включая туристические регионы, такие как Анталия, Мугла и Стамбул. Только шесть провинций остались «оранжевыми» и три «желтыми», и все они расположены на востоке Турции на границе с Сирией, и далеки от курортов.

«Закрытие неба» и полное закрытие перемещения по Турции, чего вчера опасались местные эксперты от туризма, в перечень мер пока не попали. Однако очевидно, что на Турцию «надвинулся» полный локдаун.»

Дмитрий Щеглов и другие любители Турции – Добро пожаловать в Турцию!
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