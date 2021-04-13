Система финансирования дополнительного образования детей – несистемна и несправедлива

ХМАО стал одним из первых регионов, кому «посчастливилось» войти в систему ПФДО — новой схемы финансирования дополнительного образования. Юлия Плескачева, корреспондент СИА-ПРЕСС и молодая мама по совместительству, попробовала получить сертификат для своего ребенка. Не вышло. Почему — читайте в материале.

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ХМАО стал одним из первых регионов, кому «посчастливилось» войти в систему ПФДО. В 2017 началась эта история с сертификатами на допобразование детей. Уже тогда многие были не в восторге от этой идеи, хотя под нововведением подразумевалось благое намерение. Но все мы знаем, куда такими вымощена дорога...

Про сертификаты я часто слышала и раньше, но как родитель столкнулась с этим только сейчас. Пока в 2020 муниципальные организации были закрыты, ничего не оставалось, как водить детей к частникам, которым разрешили работать еще в августе. А ведь только единицы частных организаций имеют лицензию на предоставление услуг по системе ПФДО. Лицензия является гарантом качества образовательной программы и квалификации педагогов. Если сумма сертификата не покрывает расходов, то доплачивать за занятия в кружке придется самим родителям. А ведь минимальная оплата занятий у частников сегодня – четыре тысячи в месяц. Тут никаких сертификатов не напасешься. Кстати, при запуске проекта было рассчитано, что к 2020 году охват детей сертификатами достигнет 75%. При этом объем бюджетных средств в каждом регионе ограничен. А значит, чтобы получить возможность воспользоваться своим правом на бесплатное допобразование, нужно еще «отстоять» очередь за сертификатом. О ней уже ходят легенды в родительских кругах... Другой момент меня возмутил больше всего – о нем я не знала раньше. Занявшись вплотную вопросом, я уже заполнила заявку на получение сертификата. Для этого создали даже специальное приложение. При отправке заявки система выдала ошибку в дате рождения. Ошибка в том, что ребенку еще нет пяти лет. Только с этого возраста государство решило оплачивать допобразование детей. Тем временем в секции и кружки детей принимают с четырех, а то и с трех лет. Но видимо на малышей ТАМ не рассчитывали.

Есть допзанятия для самых маленьких и в детских садах: гимнастика, робототехника, футбол, каратэ. Хочешь, чтобы дите с максимальной пользой проводило время в саду – плати. Даже в том же Городском культурном центре воспитанники занимаются за счет родителей. Да, там не такой ценник, как в какой-нибудь частной школе, но все же учреждение находится на содержании муниципалитета. Где здесь логика и справедливость? Раньше это все было бесплатным. Кроме того, сейчас нужно оплачивать услугу, даже когда ребенок не посещает занятия по причине болезни. Частники в этом отношении так вообще вольны. Не то что во время больничного – во время отпуска нужно «кормить» их, чтобы место в группе никуда не делось. У моих родителей не было возможности водить меня по платным кружкам, но тогда и не было проблем с выбором бесплатных. Танцы, бисероплетение, плавание, гимнастика – это только в начальной школе.

Бытует мнение, что ввод персонифицированного допобразования – это путь к разрушению системы в принципе. Сначала дорожают занятия в секциях, потому что приток детей не такой, как раньше, и организация теряет всякое финансирование. Потом решат вдруг отменить сертификаты без какой-либо альтернативы. А дальше что? На плечи родителей скинут и основное образование?