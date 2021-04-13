История самозанятого югорчанина

Если вкратце — чтобы успешно работать на себя и иметь пассивный доход, нужно уметь искать и уметь учиться. Моя успешная схема — делать модели под 3д-печать и продавать их зарубежным мастерам. Но сейчас эта работа уже стоит дешевле, чем 2-3 года назад — много конкурентов, готовых делать это дешевле. Так что найти нишу с потенциалом, но еще не «выстрелившую» — ключевая задача.

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Губернатор Югры Наталья Комарова как-то поделилась занятной статистикой: с весны 2020 года количество югорчан, работающих на «дистанте», увеличилось втрое в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Государство активно продвигает «дистант» как для самозанятых, так и для удаленного трудоустройства.

За прошедшие пару лет я успел поработать и самозанятым, и «дистанционно трудоустроенным», и если официальная занятость не задалась (работал в анимационной студии, но не вывез по темпам — через месяц ушел), то налог для самозанятых плачу по сей день. Едва ли это можно назвать полноценным доходом (10-20 тысяч рублей в месяц), однако деньги эти сами «капают» на счет - безо всякого моего участия. Ну почти. Пассивный заработок - манящее словосочетание, правда?

В увлечение свое я не вложил ни копейки, чем почему-то горжусь.

Да и вообще, считаю, что стать можно кем угодно, если умеешь правильно искать и правильно учиться.

Искать правильные курсы, наставников, направления, тренды, заказчиков и много чего еще; учиться тоже правильно — так, чтобы без пробелов, но в то же время не выгореть и не тратить время впустую. Эти два столпа – фундаментальны.

Я знаю, о чем говорю. За пару лет я освоил 3д-пакеты, открыл онлайн-магазины на зарубежных площадках. Деньги прилетают каждый месяц. А мне это дело еще и нравится.

Финансы и ненависть к ним

По иронии, началось все с ненависти к финансам. Точнее, к финансовому консалтингу.

Осенью 2018 меня «отшили» с очередного места работы после двухнедельного обучения. Конторка оказывала финансовые услуги, на деле обманывая вкладчиков, но речь не об этом. Меня сильно задело мое увольнение – я ведь даже поработать не успел. Однако успел всерьез увлечься финансами, научился понимать «японские свечки», видеть «вымпелы», «флаги» и «тройные вершины», торговать с ботом в «метатрейдере», трижды пересмотрел «Игру на понижение», изучая фразу за фразой (понять этот фильм — большой подвиг), пока не сложил все события в единую картину. Мне чертовски хотелось развиваться и дальше.

Но на экзамене мои знания не пригодились. Я запнулся, когда рассказывал об истории компании, после чего меня демонстративно попросили покинуть зал — чтобы напугать остальных, видимо. Чувствовал себя прескверно. В тот момент и решил, что больше не буду унижаться «проходной» работой.

Ушел в 3д

Оставалось еще одно увлечение — я делал 3д-модели. Делал паршивенько, учился по «ютубу». Но очень хотел создавать мультфильмы или делать клевые рекламные 3д-иллюстрации. Мне 3д казалось перспективным. Вся реклама тогда – от билбордов до баннеров у дороги - была «двухмерной» и рисовалась в фотошопе либо иллюстрэйторе. 3д (тем более 3д-анимация) в рекламе считалась удовольствием дорогим и долгим – прям как дизайны студии Лебедева. Но 3д-программы развивались, становились проще для освоения художниками-любителями, интернет насыщался качественными туториалами и курсами.

Доступнее становились и 3д-иллюстрации у рекламщиков – несложное 3д все чаще стали использовать в рекламных роликах и рекламной иллюстрации. Тут еще и дешевые 3д-принтеры подоспели (говорю о 2016 годе) – теперь такой принтер мог купить кто угодно. 3д становилось востребованным, и я это видел. Пригодилось умение правильно искать — искать тренды, видеть запрос.

Настало время учиться. Уже тогда я понимал разницу между видеоуроками на YouTube и полноценными курсами: первые вдохновляют из-за быстрых результатов, а вторые дают полное представление о программе, последовательно и без «дыр».

Тут и пригодился второй навык — умение правильно учиться. Начал я с «туториалов», чтобы быстро сделать что-то крутое без опыта, по чужим инструкциям — это подстегнуло бы меня учиться дальше.

Так и вышло: я был вдохновлен первым результатом и начал изучать программу по полному видеокурсу, с самых азов. Посмотрел урок, повторил шаг за шагом, на следующий день повторил еще раз, по памяти. Посмотрел новый урок.

Делать и повторять даже очевидные вещи крайне важно.

Вообще мне многие вещи пришлось понять самому, это небыстрый процесс. Делать что-то самому всегда сложно.

Первые заказы

Вскоре открыл группу своего творчества «ВКонтакте». Публиковал свои 3д-сценки, модели и наброски. Людям нравилось. Мне начали прилетать заказы на модели под 3д-печать. В основном различные маски или статуэтки.

Тогда я не продавал модели свободно, предпочитая работать исключительно под заказ. При этом заказчикам передавались эксклюзивные права на сделанные мной модели — продавать я их не мог.

А заказчики этим пользовались вовсю — печатали мои модели на 3д-принтере, тиражировали и неплохо «наваривались».

Тогда я начал понимать, что к продажам нужно подходить грамотнее.

Я изучил еще пару 3д-пакетов — на этот раз по курсам на английском, с англоязычного торрент-трекера (опять же — умение правильно искать). Насколько «пиратить» правильно и морально допустимо — отдельный разговор.

Спустя год меня стали рекомендовать как мастера, который работает именно с печатными моделями. Я понял, что пора расширяться. Открыл зарубежную лавку в онлайн-магазине. На этой площадке любители рукоделия продавали свои изделия — бусы, вязаную одежду, игрушки, украшения для дома. Площадку для хендмейда я выбрал сознательно: я понимал, что на биржах 3д-моделей и без меня высокая конкуренция, и аудиторию нужно искать в местах, где людям важнее красота твоей маски/черепа/статуэтки, чем соответствие техническому регламенту.

Делал я разные ошейники, браслеты, маски, рога, «мерч» для поклонников фильмов/игр, косплея. Занимался и разными предметами для украшения интерьера: от мечей до драконьих черепов. Люди покупали модели и печатали на своих 3д-принтерах. Я экономил на доставке, еще и получая много хороших отзывов.

Нужные знания в нужное время

После открытия площадки за рубежом мне стали писать мастера по всему миру: от Новой Зеландии до Пекина. Просили сделать череп саблезубого тигра или сделать ободок с рожками для 3д-печати. До меня мало кто работал с высокополигональной сеткой под печать и в тех программах, которые освоил я. Стало быть, я просто заполнил пустующую нишу. Вложился в нужное время в нужные знания.

Займись я этим только сейчас или год-два спустя — я бы уже ничего не добился. Просто потому что теперь делать 3д-модели не умеет только ленивый.

Курсов — не счесть. В мое время их было крайне сложно найти. Это важный показатель. Объясню, почему.

Рынок неумолимо перенасыщается. И в этом проблема современных курсов, вебинаров, практикумов. Они рассказывают о работе в сферах, которые у всех на слуху, а значит перенасыщены специалистами. Ирония в том, что часто подобные курсы ведут те самые люди, которые стали жертвами перенасыщения. Их работа стала стоить дешевле, их вытеснили талантливые «тридэшники» из развивающихся стран (Индия, Китай, Пакистан и т.д.), которые берут меньше, а делают так же качественно. Остается лишь создать собственный курс, делиться опытом, зарабатывать на знаниях.

Создать образ мастера, придумать легенду о том, насколько эта сфера прибыльная, и делать деньги на тех, кто в это еще верит.

Я понял это поздно.

По-прежнему мастер

Сейчас я все еще «мастер по работе с моделями под печать». И я все еще люблю то, чем занимаюсь. Занимаюсь в свободное время и имею пассивный доход. Я думал над тем, чтобы расшириться до мастерской: купить дорогое железо для компьютера, пару-тройку 3д-принтеров и перестать продавать модели, печатая исключительно на заказ. Тогда я мог бы зарабатывать существенно больше, но это уже не то, что мне бы нравилось. Поэтому придумал свою схему дистрибуции, весьма незамысловатую: я договорился с доверенными мастерскими в России и за рубежом о продаже — печати и отсылке — своих моделей. При этом с каждой проданной модели я беру процент.

Владельцев 3д-принтеров все еще меньше, чем людей, которые просто хотят украсить свою книжную полку красивым драконьим черепком. Я делегировал часть работы и расширил аудиторию, избежав многих проблем — от обслуживания принтеров до проблем с транспортировкой. Пусть этим занимаются люди, которые в этом разбираются. И получают заслуженную долю.

Один из важнейших уроков, что я вынес из своей работы, оказался позитивным: необязательно уметь все и делать что-то сложное, чтобы зарабатывать на своем занятии. Гораздо важнее вложить, пусть скромный, но уже имеющийся опыт в создание востребованных вещей. Годами учиться тому, что спроса не имеет — опрометчивый выбор. Нужно видеть будущий спрос и вовремя его удовлетворять. Время — деньги.

Учитесь искать. Учитесь учиться.