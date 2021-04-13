Почему «человеческие» поступки топ-менеджеров и чиновников бесполезны, а «комфортная городская среда» не делает нашу жизнь лучше

12 апреля в Нижневартовске произошла трагедия – первоклассник провалился в яму с кипятком и попал в больницу в тяжелом состоянии. В официальном сообщении говорится, что ребенок получил ожоги «нижней части тела». Зная обстоятельства трагедии, можно предположить, что у мальчика сварились ноги.

Конечно же, генеральный директор АО «Горэлектросеть» Юрий Елин принес извинения родителям пострадавшего ребенка и пообещал оказать помощь в лечении. Его многословное извинение опубликовано в социальных сетях компании. Там же объясняется, что прорыв на сети горячего водоснабжения произошел буквально за полчаса до трагедии, и к месту ЧП уже мчалась аварийная бригада. Ну допустим.

Извинения – это так по-человечески, да? Но правда в том, что не нужны нам ваши извинения, господа топ-менеджеры и чиновники. Мы не «кадыровы». Нас раздражает это ваше дежурное «приносим извинения» после происшествий, случившихся из-за вашей безответственности, после выходок ваших подчиненных, которые не стесняются при случае унизить население. Если Юрий Елин не знал, что его труба на улице Декабристов в аварийном состоянии, хочется спросить: а вы точно генеральный директор?

Все, что нам нужно, чтобы вы выполняли свою работу так, чтобы мы не боялись жить в своих городах. Не боялись отпускать ребенка одного до школы, точно зная, что его там не поджидает ров с кипятком или свора бездомных собак.

Нет, мы понимаем, что вы заняты. Вы все так рьяно выполняете всякие программы. Особенно умилительная та, по которой в городах создают «комфортную среду». Эта деятельность похожа на удаление гланд через анус.

Сегодня соцсети и человека с устойчивой психикой сведут с ума. Заходишь в городской независимый паблик любого населенного пункта и поехали: у нас тут лужа не пройти, у нас тут яма не проехать, у нас падает крыша, у нас роняют трупы, у нас собаки нападают на детей. Окей. Заходишь в официальный паблик любой мэрии: «Доброе! Какой солнечный день сегодня! Мы продолжаем делать наш город комфортным! Голосуйте за строительство площадок для выгула собак!»

Серьезно? Площадок для выгула собак? Тех площадок, которые будут в шаговой доступности для 100 собачников в городе с населением в полмиллиона человек. То, что нужно!

Слушайте, пройдитесь сначала – закройте люки, прочистите ливневки (хотя бы те, что есть), просушите лужи, уберите город от мусора и безнадзорных опасных животных. Мы ездим по ямам и ухабам, ходим по лужам и грязи, боимся отпускать на улицу детей, в наших дворах работают круглосуточные пивнушки, из наших кранов течет грязная вода. От того, что сколько-то собак будет какать в строго отведенном месте, а в какой-то части города появиться 500 метров тротуара и 10 скамеек – комфортнее нам не станет.

Можете не извиняться.