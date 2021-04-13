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​Мне вменили «пассивное противоправное поведение». То есть ничего не делал, никакого вреда, но виноват

История очередного кафкианского суда по итогам январских митингов за Навального

​Мне вменили «пассивное противоправное поведение». То есть ничего не делал, никакого вреда, но виноват
Фото со страницы автора в Facebook

Бывший колумнист газеты «Новый Город» и друг редакции СИА-ПРЕСС, политолог Константин Киселев рассказал о суде, который над ним произошел по факту его присутствия на митинге в Екатеринбурге 23 января из-за ареста Алексея Навального. Публикуем его рассказ об этой истории.

Суд вчера состоялся. Мне дали 30 часов обязательных работ. Почти максимум по статье о митингах. Максимум 40. Минимум штраф. Сочли, что я опасен. Еще бы. По пунктам.

1) Я мог сказать, что я журналист. Ученый. Юрист. Политолог. Социальный психолог. Социолог. Публикаций и работ хватит на любую специальность. Мог сказать, что я депутат. Любой отдельный выбор – оправдание перед судилищем. Я мог избрать и такую линию. Мог оправдываться. Никогда. Я был и буду Константином Киселевым.

2) У меня есть право собираться мирно и без оружия. Это Конституция. У меня есть депутатский долг – быть с людьми, если могу хоть чем-то помочь. Я реализовал свое право, я выполнил свой долг.

3) Смотрели видео. Не узнать меня нельзя. И это хорошо. Специально надевал яркую куртку, когда шел на мероприятия.

Вообще восхитили съемки. Толя Свечников, Алексей Гресько и я. Мы ходим между цепями прекрасных людей с одной стороны и шлемоносного ОМОНа с другой. Это видео прямо можно прикладывать к отчету о депутатской деятельности.

4) На суде я обвинял полицию. За непрофессионализм и жестокость. Я не знаю, с какой целью были выпущены «космонавты». Если бы этого не произошло, то люди бы мирно разошлись. Но цепь вооруженных людей появилась. По факту, это была провокация.

5) Мне вменили «пассивное противоправное поведение». Это перл гражданки майора. Перевожу: ничего не делал, никакого вреда, но виноват. Вы это поняли? Ничего, но виноват. Это уровень нашей полиции и нашего суда. Просто блеск. Просто ужас.

6) Меня спросили о болезнях. Это формальное требование перед вынесением решения: обязательные работы или штраф. Я категорически отказался приносить какие-либо справки.Дело в том, что когда Ирину Норман, зная о ее болезни, все-таки отправили в спецприемник, то после этого для меня бегать за справками просто стыдно и унизительно.

7) Выводы:

– решения приняты. Вы можете говорить все, что угодно, приводить любые доказательства, как угодно аргументировать, но все будет бесполезно. Есть указивки, есть итог. Нет суда;

– если решения известны заранее, то стоит быть абсолютно спокойным. Если еще до суда все известно, зачем переживать?

– обязательно обжалуйте. Только после обжалования можно подавать в Европейский суд. А вот этот суд есть. И там можно добиться правды;

– идти стоит, чтобы еще раз заявить свою позицию;

– любое наказание также должно быть с демонстрацией позиции. У меня, скорее всего, отбытие трудовой повинности придется на лето. А это будет разгар агитационной, предвыборной кампании. Тут можно развернуться. Подумаем.

Сегодня второй суд. Уже по делу 31.01. Всем доброго дня.

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Сегодня в 12:53, просмотров: 194, комментариев: 6
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:34
А что он только за свои права печется?

У него есть право собираться на санкционированные митинги.

У ОМОН есть право винтить собравшихся на несанкционированные митинги.

Это Конституция.
Сергей Б
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Сегодня в 13:36
Это тот Киселев, который в Екатеринбурге ЛГБТ толерантность продвигал?
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 13:49
Сам нарушил закон, теперь виноватых ищет;
Может подскажет, где по головке гладят за несанкционированный митинг?
Сергей Б
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Сегодня в 13:55
В США, в оплоте демократии?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:03
Вообще такие хомячковые возмущения удивляют, хоть у «либералов», хоть не у «либералов» – и на уй сесть и рыбку съесть.

Собрался протестовать, будь готов к последствиям.

Само слово протест означает противостояние.
Аванес
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Сегодня в 14:09
В яркой куртке, говорит? Как все координаторы?))
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