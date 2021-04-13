В Сургуте за пять лет нужно поменять подход к жилищному строительству, общественному транспорту и науке

В прошлых статьях я призвал активных сургутян и читателей СИА-ПРЕСС написать и опубликовать свои предложения для предвыборных программ кандидатов в городские депутаты. Сам я рассказал о моем видении проблем микрорайона 5А и путях их решения, которые предлагаю учесть и включить в свои планы будущим представителям этой территории в городской думе.

Сегодня хотел бы обрисовать проблемы всего города, которые меня волнуют, а также предложения по их решению. Надеюсь, кандидаты увидят эти тезисы, а также предложения других активных горожан и с энтузиазмом за них возьмутся. Итак, поехали!

1. Главнейшей проблемой города …, главнейшей с большой, огромной буквы «Г»…, является тот факт, что администрация Сургута разрешила застроить весь город убогими 20-ти, 25-этажными гетто-человейниками, да еще и с жуткими фасадами. Я уже не раз писал и в администрацию, и в думу о том, что в Сургуте необходимо запретить строительство жилых домов выше 8-10 этажей, однако до сегодняшнего дня получал лишь чисто бюрократические отписки.

Если вдруг конкретные депутаты не смогут разобраться в механизме уменьшения этажности жилых домов в Сургуте, то я с радостью готов рассказать этот механизм, о котором у меня уже была статья на СИА-ПРЕСС. Либо мы кардинально сменим градостроительную политику в области строительства высокоэтажных жилых домов, либо через лет десять Сургут превратится в настоящее гетто с районами, в которые будут бояться заехать полицейские.

2. Очень важной проблемой становится общественный транспорт, а точнее отсутствие стратегии развития города на основе перемещения на общественном транспорте, а не на личном автомобиле. Сургуту именно сейчас необходимо полностью реформировать общественный транспорт на основе монополизации оного в муниципальных руках, а также широко обсудить вопрос создания трамвайного движения в Сургуте.

Монополизация общественного транспорта в руках муниципалитета – это не моя придумка, это вполне себе европейская политика – общественный транспорт в Берлине, Париже, Риме является муниципальным (кстати, может, кто-нибудь расскажет про пражский общественный транспорт?).

Про необходимость создания сургутского трамвая я уже не раз писал на СИА-ПРЕСС. Как вывод – если депутаты в период до 2026 года не примут важные стратегические решения по развитию общественного транспорта Сургута, то потом уже будет поздно – город окончательно превратится в одну сплошную автомобильную парковку.

3. Третьей в этом пятилетии проблемой Сургута является привлечение новых производств – я вижу, как минимум, создание в Сургуте крупного судостроительного производства, создание крупного транспортно-пересадочного хаба, а также создания научного центра, условного «северного Новосибирска-Томска». Да, полагаю, что в 20-е годы XXI века нефть еще будет активно определить облик нашей планеты, на нее еще будет активный спрос, поэтому фатальной экономической катастрофы для Сургута в ближайшие годы не предвидится.

Но проблема состоит в том, что к концу 20-х годов, скорее всего, произойдет резкое падение спроса на нефть, что повлечет за собой быстрое закрытие соответствующих производств по всему миру. Если Сургут сейчас не начнет диверсификацию своей экономики, потом мы просто не успеем. Наш город, да и весь север может в одночасье превратиться в регион-призрак. Заметьте, Эмираты, Аравия и прочая безжизненная пустыня это понимают и создают из себя хоть что-нибудь отличное от нефтекачалки.

4. Ну и на закуску, более тактический вопрос, от которого, правда, страдает весь город – зашкаливающая колейность дорог. Я думаю, что надо организовать большую экспертизу полотна дорог, уложенного при старом ГОСТе и при новом ГОСТе, и внести изменения в технические требования при строительстве дорог в Сургуте.

Уверен, что есть и другие проблемы города – очень важные и нужные. Здесь и стиль города, и создание знаковых мест, но пусть об этих проблемах и путях их решения напишут другие авторы и комментаторы – арт-резиденты, начинающие урбанисты и прочие неравнодушные сургутяне. Кстати, призываю таких граждан урбанистов, резидентов, неравнодушных бухгалтеров типа меня наконец-то собраться на единой и, главное, нейтральной интеллектуальной площадке и создать желаемый для молодых и продвинутых образ Сургута. А депутаты… Депутаты должны будут исполнить выданное им народное задание.