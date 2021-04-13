Раскрывать таланты ребенка, заниматься любыми видами деятельности, которая поможет «сердцу высказать себя», конечно, нужно. Но при этом помнить, что бывают природные данные и их отсутствие.

Постоянная читательница siapress.ru под псевдонимном Iriska написала блог в ответ на расследование Алёны Кожевовой о модельном агентстве. Публикуем его полностью.

Сургут — город не только нефтяников, газовиков, энергетиков, это ещё город лохов и аферистов. Если у тебя есть деньги и нет критического мЫшления (как говорил Михал Сергееич), ты можешь вообразить себя кем угодно. Людей, жаждущих помочь тебе тратить деньги, здесь много.

Расскажу случай из «модельной» жизни моей семьи.

Сын учился классе примерно в седьмом, когда мы всерьез озаботились вариантами дальнейшего обучения. Одним из них (последним) был как раз модельный бизнес, благо параметры подходящие и портретная зона тоже. В воспитательном вопросе это было скорее рычагом влияния и заменяло банальное «Не начнешь хорошо учиться — будешь работать дворником!», после очередной тройки за контрольную звучало: «Кто не хочет работать головой, будет работать руками! Кто и руками не может, будет работать вешалкой!»

Как раз в этот период случилось предложение от одного модельного агентства Сургута, расположенного (лет шесть назад) в районе Агоры. Сына взяли, отметили его данные, началось обучение. Меня интересовал только один вопрос: есть ли у них специалист, который ставит подиумный шаг мальчикам? Про девочек всё ясно, но мальчики ходят иначе. В агентстве мне ответили, что сначала у мальчиков и у девочек подиумный шаг одинаковый. Усомнившись, я потревожила известную сургутскую красавицу, финалистку конкурса «Мисс Мира», она ответила, что специалистов мужского подиумного шага в Сургуте скорее всего нет, обучение мальчиков точно другое и никакого «сначала у всех одинаково» не бывает. Потом вышел пост Эвелины Хромченко в ВК, я написала комментарий под ним, и с ее страницы мне ответили, что подиумный шаг в модельных агентствах допускается аутентичный. Потом на просторах инета я нашла ее высказывание:

«Не ходите ни в какие местные модельные школы, где вас чему-то обещают научить те, кто в жизни не видел профессиональный модельный мир. Не заключайте никаких сомнительных контрактов, не тратьте деньги ни на какие странные портфолио у странных фотографов. Просто сделайте фото на телефон — без макияжа, окраски волос, укладки, креативного маникюра, нарядных нарядов, в простой облегающей черной одежде, и отправьте их в 10 ведущих мировых модельных агентств. Если у вас есть данные, то нью-йоркское агентство (именно они самые влиятельные) само оплатит ваш билет из вашего родного города и все нужные вам косметические процедуры (от стрижки и окраски волос до коррекции зубов). Моделями не становятся: моделями рождаются, а потом всю жизнь поддерживают природные данные. Природные, а не приобретенные. Не верьте тем, кто хочет вытащить из вас деньги, уверяя, что вам нужно снять бук у местного фотографа, что нужно научиться модельной походке в местной модельной школе: эти фото нужны только чтобы посмеяться над ними, а от этой самой походки вас будут долго отучать настоящие профессионалы. Что вам действительно необходимо, так это идеальный английский уже в 13 лет. Сегодня эта карьера начинается в 14».

Следующий месяц модельной школы мы оплачивать не стали. Сын всерьез занялся музыкой. Если вдруг ему когда-нибудь придет в голову попробовать себя в модельном мире или совмещать две профессии (как Дэвид Гаррет, например), будем искать настоящих спецов. А надеяться на встречу с реальным агентом в Сургуте, это все равно что сидеть на берегу речки-вонючки и пытаться поймать лосось.

У меня есть интересная приятельница, много лет мечтавшая родить дочь. Когда сие радостное событие случилось, она решила сделать дочь звездой. Ребенку было три года, когда мама подписала контракт с каким-то турецким агентством «Красоты и талантов», сшила фантастические костюмы у известного в Сургутском районе модельера (я видела ее работы на победительнице конкурса Сургутнефтегаза «Нефтяная королева») и повезла ее в Бодрум. Маме пообещали включить фото ребенка в интернет каталоги этого агентства и сделать девочку лицом какой-нибудь коллекции одежды для малышей. Они приехали с подарками, наградными лентами, классными фотографиями, впечатлениями. Прошло 10 лет, но никаких коммерческих предложений они не получили.

Успешность - новая религия! На амбициях людей, желающих быть талантливыми и успешными (или сделать успешными своих детей) сургутские и не только предприниматели делают колоссальные деньги! Спорт, музыка, вокал, иностранные языки, модельные школы, все виды хореографии (вплоть до балета) — на всем можно заработать в Сургуте, если сказать заветные слова : «У вас хорошие данные!». О том, что под данными зачастую понимаются финансовые возможности заказчика, преподаватели и тренеры вслух не говорят!..

Чем бы ни решили заниматься, в течение всего периода обучения придется анализировать, сопоставлять, планировать, советоваться с экспертами. Иначе можно выгореть, выдохнуться, извести своими ожиданиями детей, разочароваться в себе, если тебя не оценят настоящие специалисты, когда в Сургуте ты звезда, а в Питере и Москве - всего лишь «подающий надежды».

Раскрывать таланты ребенка, заниматься любыми видами деятельности, которая поможет «сердцу высказать себя», конечно, нужно. Но при этом помнить, что бывают природные данные и их отсутствие.