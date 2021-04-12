Как на самом деле стоит расценивать избыточную смертность в России

Постоянный читатель siapress.ru Сергей Бражников прокомментировал блог Дмитрия Щеглова про смертность от коронавируса и сопутствующих причин. Публикуем его полностью.

Во Франции от коронавируса умерло 55 тысяч человек на 67 млн жителей, потому что там избыточная смертность – это как раз от коронавируса. В России от коронавируса умерло 57 тысяч человек на 146 млн. жителей. А остальные 303 тысячи человек в России избыточно умерли как раз от тех мер и ограничений, которые ввели в связи с коронавирусом.

И? Предлагаете в России еще ужесточить меры карантина как во Франции, чтобы в России еще больше смертность была? Или все-таки уровень благосостояния в России надо повышать, как в Швеции, чтобы смертность падала?

Все болезни от нервов, а преждевременная смерть от болезней. Может ли государство повлиять на смертность?

Может, конечно, если все правительство РФ на Колыму сослать с конфискацией и вернуть все уворованные государственные активы обратно государству.

Как ты думаешь, почему в капиталистической Швеции национализировали все природные ресурсы и в первую очередь нефтяной бизнес, а в социалистической России во время перестройки нефтяной бизнес, который осваивали всем государством отдали «эффективным собственникам»?

Ну, потому что в Швеции стремятся к социальному равенству, которое ведет к улучшению здоровья и продолжительности жизни граждан, а в России стремятся к социальному неравенству, которое ведет к болезням и повышению смертности.