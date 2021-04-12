16+
Логотип Сиапресс
USD  77,5104   EUR  92,0669  

Новости

Больше новостей
Как глава Сургута должен информировать общественность о текущей работе:
Комментировать
0
Сможет ли губернатор Югры Наталья Комарова улучшить архитектурный облик городов, к чему она призвала местные власти?
Комментировать
1
Отношение властей к Навальному в колонии:
Комментировать
1
Обзывая своих детей, вы:

Считаете это неизбежным вынужденным психологическим аспектом воздействия на них 11.8%

Потом мучаетесь совестью 20%

Не обзываете 68.2%

Всего голосов: 85

Комментировать
1
Вы обзываете своих детей?

Регулярно 7%

Редко 36%

Никогда 57%

Всего голосов: 86

Комментировать
0
Больше опросов

​Чтобы в России падала смертность, нужно вернуть все ворованные активы и повышать благосостояние граждан

Как на самом деле стоит расценивать избыточную смертность в России

​Чтобы в России падала смертность, нужно вернуть все ворованные активы и повышать благосостояние граждан
Фото автора

Постоянный читатель siapress.ru Сергей Бражников прокомментировал блог Дмитрия Щеглова про смертность от коронавируса и сопутствующих причин. Публикуем его полностью.

Во Франции от коронавируса умерло 55 тысяч человек на 67 млн жителей, потому что там избыточная смертность – это как раз от коронавируса. В России от коронавируса умерло 57 тысяч человек на 146 млн. жителей. А остальные 303 тысячи человек в России избыточно умерли как раз от тех мер и ограничений, которые ввели в связи с коронавирусом.

И? Предлагаете в России еще ужесточить меры карантина как во Франции, чтобы в России еще больше смертность была? Или все-таки уровень благосостояния в России надо повышать, как в Швеции, чтобы смертность падала?

Все болезни от нервов, а преждевременная смерть от болезней. Может ли государство повлиять на смертность?

Может, конечно, если все правительство РФ на Колыму сослать с конфискацией и вернуть все уворованные государственные активы обратно государству.

Как ты думаешь, почему в капиталистической Швеции национализировали все природные ресурсы и в первую очередь нефтяной бизнес, а в социалистической России во время перестройки нефтяной бизнес, который осваивали всем государством отдали «эффективным собственникам»?

Ну, потому что в Швеции стремятся к социальному равенству, которое ведет к улучшению здоровья и продолжительности жизни граждан, а в России стремятся к социальному неравенству, которое ведет к болезням и повышению смертности.


нравится (6) не нравится (1)
Сегодня в 14:46, просмотров: 241, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:30
Я тебя слепила из того что было.

Сергей Б в шоке.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Даже если бы Александр Сидоров захотел развернуть активность в Госдуме, бюрократия бы ему не позволила 4500
  2. ​В своих карьерных мечтаниях Жердев исходил из неоправданной самооценки. Его никто не ждал в кресле главы или в округе 1396
  3. ​108 минут, перевернувшие мир 1085
  4. ​Большие перемены: в администрации Сургута трое новеньких 884
  5. Умер еще один пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19 779
  6. В Нижневартовске школьник упал в лужу с кипятком 695
  7. ​Внимание! На Сургут надвигается ненастье 660
  8. ​Каждый сам за себя 610
  9. ​Гагарин, Маск, Рогозин 544
  10. Порядка 55 тысяч югорчан были заражены COVID-19 за всю пандемию 541
  1. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 9144
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 8308
  3. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 7988
  4. ​Дайте выспаться! 7462
  5. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 7404
  6. Народный человек 7162
  7. ​Быть такими ужасными – это законно? 7026
  8. ​В Сургуте задержали беглого преступника после того, как он выстрелил в коллегу 6889
  9. ​Угрозы ветеранам 6452
  10. Андрей Филатов уходит из соцсетей 6421
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 22259
  2. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 14036
  3. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 13363
  4. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 12587
  5. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 12555
  6. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 12340
  7. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 12218
  8. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 11594
  9. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 11069
  10. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 10514

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика