Стоит ли скрывать обнаженных людей на произведениях искусства?

Я прямо возмущен! Нет предела моему негодованию!

Нет что бы собрать всю эту обнаженную натуру в один зал. Нет, лучше в один музей. Прямо всю! И запретить туда вход несовершеннолетним. Ничего сложного же нет? Можно, конечно оставить, одеть статуи в нижнее белье, хотя задрапировать — круче. А если показал паспорт — в нем… подходишь по годкам — можешь пойти на картины похабные посмотреть. Вот тебе Фидии, Праксители, Лисиппы, Микеланджело, Челлини, Рафаэли, Рубенс, Тициан.

Сейчас куда ни зайди — не музей, а собрание порнографии! Ребенок вопросы задаст — не ответить.. А что у дяди между ног болтается… Почему у тети такая большая грудь… Что сказать-то ребенку?

Если взять, то под одежкой мы и сами голые… Ни шерсти нет, хвостов тоже. Разом срам прикрыть нечем... Это же у всех людей так! В зоопарк вообще во время гона лучше не ходить. Они такое творят — и никто не останавливает их.

Можно сумасшедших, сильно озабоченных, ханжей и прочий контингент такого рода ни в парки при дворцах, ни в музеи, ни в прочие места, в которых может встретиться все то, что их смущает, не пускать. Или им предложить самим туда не лезть, ни без детей, ни с ними. Поскольку оскорбить в прискорбным нынешним временам может кого угодно что угодно и как угодно! Особенно когда дурак не просто частное лицо, а, скажем, оскорбленный в лучших чувствах верующий. Вер-то много, значит и чувств тоже хватает, униженных и оскорбленных...

Сам я могу сказать, как древнейшая религия относится к этому. НОРМАЛЬНО! Что естественно, то не безобразно! Ничего в этом такого, что может ранить молодое сознание, — нет. Все это порождение сансары, иллюзия... Мы все живем в ней. Надо это осознать и стремиться к просветлению.

Комментарий к материалу «Как голые скульптуры в Эрмитаже развращают детей»