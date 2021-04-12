Спасение от коронавируса – исключительно в ваших руках

Накануне я поставил первый компонент вакцины от коронавируса Спутник-V. Пусть это будет для меня лично информационным поводом, чтобы поговорить о прививках и вообще мерах спасения от этого вируса, и рассказать, почему это важно.

Давайте будем откровенны – российское государство, по большому счету, подзабило на нас всех в плане коронавируса. Нельзя сказать, что власть вообще ничего не сделала в этом плане – все ж были локдауны, которые многих раздражали, были какие-то выплаты по этому поводу и так далее, но объективно этого оказалось недостаточно. И вот почему.

Избыточная смертность в России за апрель-декабрь 2020 года составила 28 процентов (это при условии, что во все предыдущие годы минувшего десятилетия смертность у нас падала – в 2019-м она была на десять процентов ниже, чем в 2010-м). В этом печальном соревновании наша страна оказалась впереди всех крупных стран – мы потеряли «лишних» 360 тысяч человек. Из них вроде как чисто от коронавируса умерли 57 тысяч (но эту статистику могли занижать). В абсолютных цифрах больше выдали только США – 385 тысяч избыточной смертности, но у них больше народу, поэтому в процентах превышение составило 17 процентов. Опять же, мы ничего не знаем про Китай, может, там вообще жуть, но что имеем – то имеем.

Если говорить про показатель с апреля 2020 по март 2021, то избыточная смертность в России достигает уже 500 тысяч человек – считай, как будто вымер целый Сургут и окрестные поселения. Из них исключительно «коронавирусных» 100 тысяч.

Тут надо подчеркнуть: на нас не падали метеориты, мы не вели крупных фронтальных войн, не было голода, тайфунов, наводнений или выжигающих целые города пожаров. Из всех крупных бедствий, которые объясняют происходящее, мы имеем только один коронавирус.

На этом фоне странно говорить о том, что Россия справилась с пандемией лучше других стран. Мне кажется, что беспощадная и циничная логика наших властителей вполне объяснима: чем заниматься всеми этими ограничениями (которые страшно бесят граждан и снижают рейтинги), да еще и делиться с народом деньгой из Фонда национального благосостояния, которая пригодится к выборам в Госдуму и к 2024 году, лучше пустить все на самотек. Экономика в этом случае выстоит, не нужно будет особо тратиться на ее восстановление. Кто выживет – молодец. Кто не выживет – на то воля Божья.

К чему я это все говорю. К счастью, все не супер-мрачно, у нас есть инструмент, который позволит с высокой долей вероятности оградить себя и близких от болезни – вакцинация. Благо, научного потенциала нашего государства хватило на то, чтобы создать очень хорошую прививку Спутник-V (по поводу других пока точно сказать не могу, но, надеюсь, они тоже будут неплохи). Поставить ее можно бесплатно, поэтому пользоваться этой опцией (если, конечно, у вас нет жестких противопоказаний) можно и нужно.

Кто-то скажет: ну и что, что вакцину придумали – ее вон на экспорт только пускают, а в российских городах многотысячные очереди. Да, такое есть, и это логично вписывается в описанную мною выше парадигму государства – оно традиционно ставит внешнеполитические аспекты своей работы выше, чем внутренние. Что делать – с этим надо бороться теми методами, которые у нас имеются.

Во-первых, встаньте в очередь на вакцинацию. Возможно, вас привьют быстро – как минимум, быстрее тех, кто просто ругается на власть и не записывается на прививку. Во-вторых, если дело не продвигается – пишите гневные письма. Не только у себя в соцсетях (хотя их отслеживают, поверьте – не зря же работают так называемые «центры управления регионами») и соцсетях у главы / губернатора (это отслеживают еще тщательнее), но и обязательно в департамент здравоохранения и федеральный Минздрав. Да хоть президенту, это тоже лишним не будет – письмецо резво спустят на голову тому, кому надо.

Многие не понимают, что бюрократия, которая занимается закупкой и распределением вакцин, воспринимает только свой специфический язык. Для них если нет официальных жалоб, зарегистрированных соответствующим образом – значит, все довольны и все прекрасно. А если откуда-то идет целый вал обращений – значит, туда как минимум направят внимание. В нашем государстве полноправным субъектом для диалога является только тот, кто громко выражает свое неудовольствие или жалобу. Если вы просто ругаетесь на кухне или в соцсетях и никак не трансформируете свои претензии в официальные обращения в различные органы – вас заметят с куда меньшей вероятностью.

В общем. Если немного перефразировать Мичурина, то задача россиян – не ждать милостей от государства, а взять их самостоятельно. Где-то для этого нужно просто записаться и чуть ли не завтра прийти и получить вакцину. Где-то – придется подождать, а то и повоевать за право получения прививки. Но, пожалуй, это единственный шанс жить в ощущении относительной безопасности в нынешнюю пандемию. Которая, к слову, ни капельки не завершена, а, судя по всему, входит в очередную фазу роста – как минимум, это начинается в Москве, а значит, скоро придет и в регионы.

Прививайтесь, берегите себя и своих близких и будьте здоровы.