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​«Это не мое»: ложным штрафам ГИБДД придет конец

Ложные штрафы ГИБДД можно будет обжаловать дистанционно

​«Это не мое»: ложным штрафам ГИБДД придет конец
Фото: habr.com

Вам когда-нибудь приходили штрафы ГИБДД по ошибке? Пытались ли их обжаловать? Реальность такова, что на сегодняшний день единственный действенный способ отмены ложного штрафа – это личный визит в отделение ГИБДД. Это не всегда удобно, ведь штраф может прилететь из другого региона – в таком случае отправлять жалобу нужно заказным письмом через «Почту России», что примерно равноценно сумме минимального штрафа со скидкой, который проще оплатить, чем возиться с его обжалованием.

Однако, буквально через полгода российским автомобилистам в этом смысле облегчат жизнь. С 1 сентября вступают в силу изменения КоАП, которые позволят водителям направлять жалобы на назначенные по ошибке штрафы в ГАИ через портал Госуслуг, пишет РБК.

Ошибки быть не может?

Откуда берутся ошибочные штрафы – вопрос можно назвать даже риторическим. По статистике, сегодня больше 105 миллионов штрафов за нарушение ПДД фиксируют камеры в год по стране. С каждым годом их число растет вместе с количеством камер на дорогах и расширением их возможностей фиксации.

Техника – дело тонкое. Иногда ей свойственно ошибаться. Где-то, например, после ремонта дороги не перенастроили камеру, а водителям уже прилетели штрафы за нарушение скоростного режима.

«Бумажный век»

При таком темпе цифровизации возникает вопрос: почему ГИБДД до сих пор живет в «бумажном веке» и принимает жалобы по старинке. Оказывается формально сегодня можно направить жалобу на «автоматический» штраф в электронном виде. Однако рассматривать его в государственной инспекции дорожного движения вовсе не обязаны. Изменения в кодекс РФ об административных правонарушениях «заставят» инспекторов считаться с этими электронными письмами. Пока эта система работает на портале Госуслуг в тестовом режиме.

Фото: pddok.ru

Юрист Парасковья Лещенко поделилась с корреспондентом siapress.ru своим мнением на этот счет: «нововведения помогут в корне решить проблему с ложными штрафами, если автомобилисты будут вовремя проверять свою почту на Госуслугах и оспаривать эти ложные штрафы».

Оспорить штраф по старинке

А пока автовладельцы ждут, когда ГИБДД «подружится» с современными технологиями, оспорить штраф можно только по старинке. Выразить свое несогласие можно в первые 10 дней с момента получения постановления. Этот срок можно продлить при определенных условиях, предоставив соответствующий документ.

«Подать жалобу в ГИБДД нужно на имя начальника отделения или сотрудника автоинспекции, оформившего нарушение. Список и адреса подразделений опубликованы на сайте ГИБДД.

В жалобе укажите доводы, почему штраф за нарушение ПДД был выписан незаконно. К заявлению нужно приложить:

копию постановления;

копии документов на автомобиль;

материалы, подтверждающие вашу правоту (фото- и видеоматериалы, показания свидетелей и т.п.).

Обращение будет рассмотрено в течение 10 дней, после чего должностное лицо удовлетворит жалобу или признает ее незаконной.

В случае отказа вы можете обратиться в районный суд. Подать исковое заявление можно лично или через почту. Судья может рассматривать заявление до полугода. В случае отклонения иска, заявление можно отправить в вышестоящие инстанции вплоть до Верховного суда». Такая инструкция опубликована на сайте Госоплата.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 232, комментариев: 0
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