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​Гагарин, Маск, Рогозин

Победа в Великой Отечественной войне и первый полет человека в космос: такие разные поводы для гордости

​Гагарин, Маск, Рогозин
Фото: twitter.com

Удивительно, что при ревностном отношении государства к теме Победы в Великой Отечественной войне такой потрясающий инфоповод, как первый полет человека в космос, сегодня остается в тени — ни тебе парадов, ни салютов, ни истерики на всех уровнях власти, общества, СМИ.

А ведь это событие, как ни крути, гораздо ближе к сегодняшнему населению — и хронологически, и, так сказать, ментально. Ну то есть Великая Победа постепенно встает в ряд с другими военными событиями прошлого. Закон истории: спустя некоторое время в умах молодежи Великая Отечественная будет восприниматься как, например, просто Отечественная война 1812 года — «деды воевали», да; но по факту это уже не деды и даже не прадеды, «это славной истории строки», которые школяры читают в учебниках Мединского.

Совсем другое дело — 12 апреля 1961 года. От «Востока-1» тянется нить к сегодняшним трансляциям с Марса, к сердечку на поверхности Плутона, к запуску «Теслы» с майором Томом на борту; космическая тема становится актуальнее год от года, у нее всегда симпатичный облик — сначала харизматичный Юрий Гагарин, сегодня — улыбчивый Илон Макс

Стоп-стоп-стоп. Вот и разгадка.

Почему Маск-то? Лицо российского космоса — территории, на которой мы всегда будем первыми по праву (тут уж америкосы историю переписать не смогут, как в случае с ВОВ!), — Дмитрий Рогозин, балагур, весельчак, сам по себе очень интересная личность. И… свидетельство печального состояния этой отрасли в нашей стране. Потому и почти не говорим про Гагарина: он как вечно живое напоминание нам о том, что важно не только о былых достижениях не забывать, но и новыми гордиться. А у нас в качестве последних — разве что мем со звонком потомкам, которые отчитываются об окроплении ракет святой водой в ответ на вопрос о покорении Марса.

Но все же. Первый полет человека в космос — наш. Готовый повод для национальной гордости.

Который практически никак не используется. Безобразие же?


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Сегодня в 10:40, просмотров: 368, комментариев: 5
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:48
А что не так сегодня с космической отраслью в нашей стране?

Понтов Илона Макса нет?
Злобный пупсеГ Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:33
мозгов Илона Маска нет
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 13:37
если Маск такой мозговитый, тогда почему двигателя наши покупают и летают на наших кораблях?
Летали бы на своих...
Не все то что говорит Маск - так хорошо и красиво ...
Маск - это продажи, это технология понтов...
Та же тесла, батареи литиевые на них стоят, круто! Только молчат как литий и кто его добывает в Африке ... Чего это стоит... И кто жизни ложит за понты ..
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:56
Россия вообще единственная страна в мире где делают ракетные двигатели, которые разгоняют ракету до гиперзвука.

США вместе со всеми илонами масками такие двигатели не раньше, чем лет через десять научаться делать, когда Россия в этом направлении еще дальше уйдет.

И вообще непонятную тему Ю.Н. замутил.

У них сегодня на сиапресс общие непонятки с Д.Щ. – чего-то хотим, а чего сами не знаем.

Ю.H. Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:03
Почему не знаем? Знаем. Вашего внимания хотим, Сергей! Ну что же вы.
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