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​Даже если бы Александр Сидоров захотел развернуть активность в Госдуме, бюрократия бы ему не позволила

Соображения об активности бывшего мэра Сургута Александра Сидорова в Госдуме

​Даже если бы Александр Сидоров захотел развернуть активность в Госдуме, бюрократия бы ему не позволила
Фото surgut.bezformata.ru

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на статью об итогах работы Александра Сидорова депутатом Госдумы. Публикуем его мнение с редакторской правкой.

Да, нормально отработал! Если понять, что Госдума «не место для дискуссий», не место для популизма, обещаний и деклараций. Это место работы с законотворческой рутиной. Если заниматься популизмом, то Госдума превратится в политический балаган.

Такое было в начале нашего парламентаризма. Те Съезды народных депутатов СССР. Или тот же сургутский городской Совет народных депутатов 1990-1994 гг. Шума было много, а на выходе результатов «кот наплакал». Поэтому и имеем сегодня такую Госдуму и такую городскую думу из 25 депутатов.

Хотя это тоже перебор. Как-то все гладенько у них. Складывается впечатление, что и Госдума, и городская танцуют «польку-бабочку» с исполнительной властью. Прямо «сладкая парочка» получилась. Какой выход? Вот в Тюмени затеяли эксперимент с двухуровневым управлением. Однако тоже не сложилось. Глава местного самоуправления и сити-менеджер города оказались во «фрондах» друг к другу. Потому в 2018 году и отказались от этого формата двухуровневого управления городом.

Но Тюмени все-таки респект. Ведь люди что-то ищут в системе управления оптимальное и экспериментируют. И город дышит новациями и креативом, идущими именно из органов власти. Вот и Киричук подтянулся в думу. А Госдума с ее монополией «ЕР» любому, даже сверхактивному депутату из региона не дадут развернуться.

Во-первых, парламентскую бюрократию никто не отменял, и она не даст развернуться для продвижения любого закона от регионального депутата. Она губит на корню любую законодательную инициативу. Во-вторых, засилье законодательных инициатив правительства РФ, которые получают «зеленый свет» от руководства думы и фракций. Что касается закона о пенсионной реформе, то тут виноваты Силуанов, Набиуллина, Голикова и прочие либеральные деятели, проповедующие экономическую модель монетаризма, которые они под давлением МВФ и прочих либеральных институтов проталкивают в РФ. Их надо гнать их власти «поганой метлой».

С другой стороны, «один в поле не воин». А если уж говорить прямо, то «неча на зеркало пенять, коли рожа крива». Мы, обыватели, разве выступили единым фронтом против этого закона? Мы вышли на санкционированные и несанкционированные митинги против этого «людоедского закона»? Нет, не вышли. Значит, были согласны. «Молчание – знак согласия». Существующих пенсионеров этот закон устраивал. Плюс Голикова наобещала «три короба» по одной тысяче в месяц то бишь 12 тысяч в год. Купились? Да. А молодым и будущим пенсионерам это Закон был по «барабану».

Даже в той же Москве Зюганов, как ни старался, на санкционированные митинги против пенсионной реформы не мог собрать более десяти тысяч граждан! Блин, за какого-то никчемного Навального собирались 200 тысяч граждан (200 тысяч граждан, Карл! на несанкционированные!).

К чему это я говорю? К тому, что Александр Леонидович, голосуя за принятие закона о пенсионной реформе, отражал мнение интегрального большинства граждан к этой реформе. Конфликт интересов? Да он присутствовал. Между отдельными группами граждан. Но как говорится «всем не угодишь». Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает от принятия любого закона. Опять же, демократия. Подчинение меньшинства большинству. Как-то так.


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Сегодня в 20:06, просмотров: 194, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 22:24
Да, все верно про Сидорова – даже если б захотел, то жена не разрешила б.

И про пенсионную реформу верно – кто раком встал, того и дрючат.

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