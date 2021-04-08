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5 лучших луж Югры

В каких городах округа можно заняться экстремальным спортом против своей воли?

5 лучших луж Югры
фотографии взяты из социальных сетей

Управляющие компании округа в этом году работали настолько плохо, что возмутилась даже сама губернатор Югры Наталья Комарова. Свои чувстваона выразила прямо во время оперштаба 5 апреля: «В этом году количество критических отзывов о деятельности коммунальных служб выросло. Сначала это были упреки о несвоевременности очистки дворов, улиц от снега. Теперь это неубранный растаявший снег и невозможность людям прогуляться с коляской, пройти в ботинках по тротуару, выехать на автомобиле. Сколько нареканий мы выслушаем, пока эти кучи будут таять и заполнять водой улицы, тротуары и дворы? Стыдно! Стыдно перед людьми».

Но я считаю, что снег и воду не нужно трогать. Более того – мне кажется, именно сейчас Югре нужно развивать туризм. Ведь именно весной в городах округа массово появляются новые природные зоны: озера, реки, водопады, ледники. Все – нетронутые человеком, и неизменно притягивающие своей первозданной красотой людей. Как еще можно объяснить такое обилие следов и тропинок вокруг них?

Топ весенних памятников природы Югры.

Нефтеюганская «Ниагара»

Лестничный водопад на площади в Нефтеюганске может стать неповторимой достопримечательностью города. Жаль, что только весной. Видео со сливающимся прямо с мраморной лестницы бурным потоком прислала подписчица группы «Это Юганск». Название комментаторы придумали быстро - «Нефтеюганская Ниагара». А вот с местоположением оказалось сложнее: кто-то предположил, что это Юбилейная площадь, кто-то – что площадь возле спортивного центра «Жемчужина Югры».

На то, что живописный уголок вскоре исчезнет, нефтеюганцы не надеются – комментаторы жалуются на бездействие служб и управляющих компаний. Одна из подписчиц утверждает, что проблема неубранного снега есть почти в каждом микрорайоне. «До ЕДДС надо сначала дозвониться! А потом не факт, что откачают. Делала заявку на откачку озера в 5 Мкр. Озеро стабильно на месте!» - досадует горожанка в комментариях.

Когалымская Венеция

В Когалыме есть достопримечательность не менее грандиозная. «Водоем» на кольце у ТЦ «Галактика» был настолько велик, что одни лишь всплески воды под колесами проезжающих машин внушают благоговейный трепет. Один из жителей города даже назвал эту безбрежную лужу Когалымской Венецией.

«Море! Даже в отпуск не надо», - восхищается один из комментаторов под постом с видео гигантского водоема. «Все ко дну морскому идет», - сетует еще один когалымчанин.

Великий Нижневартовский Ледник

В Нижневартовске на улице Рябиновой, раскинулся обширный ледник. Достопримечательность эта так полюбилась горожанам, что они даже публикуют его снимки в соцсетях и советуют посетить ледник тем, кто там еще не был. «Так и хочется пригласить на водную прогулку по Рябиновому бульвару работников департамента ЖКХ, пусть оценят свою работу», - пишет восторженная вартовчанка в группе «ЧП В Нижневартовске». «Так повсюду! Гулять устанут!» - отвечает ей другой комментатор.

Увы, вскоре после публикации поста, Нижневартовск все-таки лишился своего великого достояния. На Рябиновый бульвар приехала техника и убрала весь снег. Так исчез природный памятник - без пяти минут Всемирное наследие ЮНЕСКО. Невосполнимая утрата…

Мегионский Мальстрем

В Мегион стоит отправиться хотя бы ради ледника с гигантским водоворотом, так похожий на Норвежский Мальстрем. Рядом расположены многочисленные поселения, так что найти туристу ночлег - не проблема.

Местные жители водоворот облюбовали: дети, рискуя здоровьем, отправляются в опасную зону, чтобы поиграть у воды. Однако стоит помнить, что местные народы давно научились ходить по безопасным тропкам, так что беспокоиться за них не стоит.

Тем не менее, одна из местных жительниц устала жить среди снежных гор и ледяных озер - она пожаловалась на ледник в группе «Типичный Мегион» вконтакте, прикрепив снимки играющих в лужах детей. В комментариях ей начали предлагать «раскидать» снег самостоятельно.

Впрочем, ниже высказался представитель группы «Официальный Мегион». Он рассказал, что уже скоро в ходе аукциона будет определен подрядчик, который «будет обслуживать и ремонтировать детские площадки в теплое время года». Входит ли в обслуживание чистка от снега – неясно. Во всяком случае, обнадежила новость о скором начале субботников по уборке дворов и детских площадок. Видимо, браться за лопаты и веники придется все-таки местным жителям.

Сургутский Байкал

Пожалуй, самый захватывающий памятник природы – в нефтяной столице Югры, Сургуте. Дикая природа, как она есть – непроходимая и завораживающая. Закат, падающий на снежные шапки (правда не гор, а автомобилей), лед, отражающий небо и кажущийся голубым и чистым; а под ним – толща ледяной воды.

Идешь по берегу такого озера, обступая скользкий лед, и не понимаешь – где же конец? Время останавливается. Но красота обманчива. Стоит засмотреться на играющие на солнце льдинки – и тут же попадаешь ногой в воду.

Жаль, застать озеро именно таким можно лишь в короткий срок – дальше «голубой» лед тает, вода меняет цвет и превращается в стыдливое пятно на репутации городских служб.


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Сегодня в 15:54, просмотров: 99, комментариев: 0
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