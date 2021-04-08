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Безоблачная история

Скопление подозрительного желтого дыма над Сургутом волнует горожан, а органы эконадзора Югры – нет

Безоблачная история

Пролетевшее над Сургутом желтое облако вызвало беспокойство у горожан. Речь идет о скоплении «желтого дыма» над территорией ГРЭС-1, о котором взволнованная жительница написала на портал «Твой Сургут», чтобы обратить на эту проблему внимание властей города и специалистов.

«Над ГРЭСом 19.03.21 облако желтого дыма. Компетентные люди сказали, что это означает сжигание углеводородов. Для жителей города это грозит ухудшение состояния здоровья в будущем», - пишет неравнодушная женщина. Однако обращение в сургутскую мэрию послали подальше – в окружной Роспотребнадзор. Мол, в администрации компетентных в таких вопросах нет.

Что же Роспотребнадзор?

Ранее siapress.ru писал, что ответ на вопрос о таинственном желтом облаке получить не удалось и от югорских санврачей. Обращение к ним поступило спустя почти неделю, когда следов газообразного тела уже не найти. «Мы эту информацию получили через систему ЦУР «Инцидент-Менеджмент» только 24 марта. Время упущено, уловить следы выбросов в приземном слое атмосферы нереально,как в силу смены направления ветра, так и в силу отсутствия самого облака. Раскрытие природы данного выброса возможно во взаимодействии с экологическим надзором, куда и было перенаправлено данное сообщение», – пояснила заместитель руководителя окружного Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Также специалист пояснила, что уровень содержания в атмосфере продуктов горения, которые подлежат обязательному контролю – сера диоксид, углерода оксид, азота оксида, азота диоксида, гидроксибензол, формальдегид, свинец – в 2019 и 2020 году был в пределах нормы.

При чем тут ГРЭС?

ГРЭС мы задели постольку-поскольку: желтое облако было зафиксировано именно над ее территорией. Однако в том, что это странное явление не связано с деятельностью предприятия, практически нет сомнений. Основным видом топлива на станции является газ – один из самых экологических видов топлива.

В своем ответе на запрос siapress.ru в филиале ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 утверждают, что предприятие работает строго в соответствии с требованиями природоохранного законодательства: «Для уходящих газов из дымовых труб филиала при минусовой температуре характерен белый цвет по причине большого содержания водяного пара. «Желтое облако» не могло появиться в результате деятельности филиала».

Эконадзор, да не тот

Ответы на вопросы о подозрительном облаке мы пытались найти в Природнадзоре Югры. В отношении ГРЭСа там отметили, что контроль за ее деятельностью осуществляют федеральные государственные органы – Росприроднадзор, – и «перевели стрелки» опять же на ведомство санврачей, в свою очередь отметив, что «в Югре сформирована Территориальная система экологического мониторинга, в том числе в Сургуте функционируют два поста, на которых в соответствии с требованиями … ежедневно проводятся наблюдения (по скользящему графику) по восьми загрязняющим примесям... За период с 01.01.2021 по 31.03.2021 случаи высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения в населенных пунктах Югры не зафиксированы».

Высказать предположения, почему небо в Сургуте могло пожелтеть, не осмелился никто. Даже независимые экологи, к которым обращались корреспонденты siapress.ru.

Беспокоиться не о чем?

В 2019 году Сургут залетел в ТОП городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. Минприроды России назвало 20 городов – больше половины из них находятся в Сибири и на Урале. Первым в списке значится Норильск, Сургут оказался «в хвосте». Тем не менее, в министерстве подсчитал, что экономическая столица Югры «выбрасывает» в атмосферу порядка 47,8 тонн вредных примесей. При этом специалисты говорят, что такие показатели вписываются в норму.

«Экология» в мэрии

Волнует и другой вопрос. Буквально недавно горожан взбудоражили появлением в администрации двух новых заместителей главы Сургута. Так высокооплачиваемых чиновников в городе станет семь вместо пяти. При том, что при прошлой власти штат чиновников знатно сократили, ликвидировав целое управление экологии. Отсутствием структуры по части «природных» задач в мэрии обеспокоены в парламенте города. Выходит, что на вопросы, волнующие горожан, ответить некому. Однако заместитель главы Сургута Михаил Гуменюк уже заявил, что глава города Андрей Филатов тоже обеспокоен этим фактом и в будущем намерен устранить пробел.


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Сегодня в 15:10, просмотров: 219, комментариев: 0
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