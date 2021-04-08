О планах бывшего главы Сургута Вадима Шувалова попасть в Госдуму

В новом формате выборов в ГД: когда только 225 депутатов будет от политических партий, а 225 «одномандатников», выдвижение Вадима Николаевича Шувалова от «Единой России» – логичный ход губернатора Югры.

После ухода в 2010 году из городской администрации Александра Сидорова, как и сейчас Шувалова, на политическом небосклоне Сургута, да и Югры в целом (а Сургут – это половина Югры, чего там лукавить) образовался и существует поныне «политический вакуум». Новых лидеров Югра не генерирует. Поэтому в 2016 году Наталья Комарова и призвала Александра Леонидовича под «знамена ЕР», чтобы спасти положение партии, и он выиграл выборы в Госдуму.

Сегодня история повторяется один к одному. Похоже, Вадим Николаевич должен подхватить «знамя ЕР» у Сидорова и бороться за место югорской партии власти в Госдуму. Что ж, Шувалов – это наиболее проходная фигура и наиболее раскрученная из публичных политиков, как на городском уровне, так и на региональном. Поэтому шансы у него стать депутатом федерального парламента достаточно велики.

Есть, правда, Нижневартовск и города в зоне его влияния. Однако «фронда» Лангепаса и Радужного позволит проголосовать «как надо». Хотя раскладывать предвыборный пасьянс еще рано. Дождемся результатов праймериз «Единой России» в Югре.