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Догорел костёр

​Умер ветеран-энергостроитель Владимир Головчак

Догорел костёр
фото А. Онопы

«Сгорел на работе». Так пишут в некрологах и посмертных эссе о профессионалах, скоропостижно скончавшихся в расцвете сил, как правило, – в возрасте далеко от пенсионного. Сварщику компании «Сибпромстрой-9» – ветерану-энергостроителю Владимиру Яковлевичу Головчаку в его последний день было 77 лет. 1 апреля 2021 года стал днем завершения жизни и трудового стажа. 53 года – только на Севере.

– На работу в цех он в этот день пришел, как обычно. К 8.30. Как всегда, сперва навел порядок вокруг, начал подготовку к основной работе. Но уже к сварке так и не приступил... – говорит тоже ветеран строительной компании Виктор Грузин, отвечающий в ГК «Сибпромстрой», в том числе, и за работу с кадрами. По большей части – возрастными. В частности, формирует пакеты документов, чтобы представить сотрудника к награде. Главное, чтобы признание было официальным.

Потому что только в этом случае его хоть отчасти, но можно считать всенародным. Для человека труда, или, как сейчас говорят, – «линейного специалиста», карьерному росту, предпочитающему рост профессионального мастерства, это может быть действительно очень важно...

Очерк «Огневых дел мастер» о Владимире Яковлевиче Головчаке я писала пять лет назад. Вместе с Виктором Алексеевичем Грузиным мы очень рассчитывали, что эту статью прочтет специальная наградная комиссия при администрации Сургута. Очерк ведь гораздо информативнее справок, биографий и характеристик. А прочитав, обязательно одобрит кандидатуру сварщика В.Я. Головчака на представление к правительственной или высокой отраслевой награде.

Хотя там и обычного послужного списка, на мой взгляд, было достаточно. Владимир Головчак в составе бригады «ДнепроГЭС» строил Каневскую, Саратовскую, Ставропольскую ГЭС, газовую электростанцию в Коми ССР. В Сургуте – с 1972 года строил трубопроводы в СУ–4, почти двадцать лет проработал в НГДУ «Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», а уже после выхода на пенсию пришел работать в Сибпромстрой. И не просто работать, а учить профессиональную смену. В год не менее пяти подмастерьев мастерами делал. Двадцать человек на момент той, первой, публикации. 45 – сегодня.

Но наградной комиссии этих заслуг показалось мало...

– Вот пометка в еженедельнике: 27 июня 2021 года опять подать документы на Головчака, – показывает мне запись Виктор Грузин. – Эту дату мне в администрации назвали, в наградной комиссии, отказав в прошлый раз. Я как раз этим вопросом планировал со дня на день заняться. Не успел...

75–летний юбилей Владимира Головчака как информационный повод я два года назад, признаюсь, пропустила. Спохватилась поздно, месяца через два... Выяснила: работает дед. Ну, и прекрасно, долгих лет жизни и здоровья! Активности Владимиру Яковлевичу было не занимать, в свои 72 года он сумел сохранить физическую форму гораздо лучше очень многих сорокалетних. Решила дождаться 80–летия...

Не исключаю, что той же логики придерживалась в 2016 году и наградная комиссия: «Рассмотрим через пять лет, что с него станет!».

А его – не стало. И не думаю, что этот случай единичный...

Что дальше? Скажу честно, не знаю. Посмертно почетные звания присваиваются нечасто. Последний на моей памяти и первый за очень много лет – отчасти – похожий случай произошел в отношении замгубернатора Югры Геннадия Бухтина, скончавшегося в январе 2021 года от коронавируса. На мартовском заседании окружного парламента ему было присвоено звание «Почетный гражданин Ханты–Мансийского автономного округа (посмертно)». Депутатам окружного парламента не пришлось объяснять, кто этот человек и почему он достоин этого звания.

В отношении обычного человека труда решения принимаются не так просто. Или не принимаются вообще.

Справка

Владимир Головчак строил газопроводы с Правдинского месторождения к Сургутским ГРЭС-1 и ГРЭС-2, газопровод Сургут – Альметьевск, газопровод на Куйбышев. Работал в Пурпэ, Уренгое, Пангады, Надыме, Златоусте, под Тобольском. С нуля обустраивал Западно-Сургутское, Лянторское и Алехинское месторождения. Построенные им трубопроводы измеряются десятками тысяч километров, а резервуары – миллионами кубометров. Конкретнее – он лично сварил два миллиона кубометров нефтяных и водных резервуаров

За 53 года безупречной работы на Севере, в том числе на объектах ТЭК Югры, Владимир Головчак награжден медалью «За освоение Западной Сибири», благодарностями главы и думы Сургута


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Сегодня в 14:36, просмотров: 85, комментариев: 0
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