Сколько бюджетных денег Сургут потерял на проваленных проектах – и никто не несет ответственности

Постоянный читатель siapress.ruАльберт Леонов прокомментировал статью Тараса Самборского «Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет?». Публикуем мнение сургутянина с незначительной редакторской правкой.

Все правильно Тарас Владимирович написал и правильный посыл. Пора сажать! Причем кого и на сколько, должен решить суд. В зависимости от содеянного.

Может, не заметили все, но сколько денег от «эффективного» управления потерял город?! Станция юных техников, ботанический сад, «Петрушка»... Это только те, что на слуху. Ущерб бюджету, по самым скромным подсчетам – колоссальная сумма! Кто-нибудь понес ответственность?! НЕТ! И уверен – не понесет. Помните старую интермедию Райкина про костюм? Носить его совсем нельзя, но и претензий к отдельно взятому не предъявить, сделано на совесть.

В прошлом веке Сталин руководил страной. Что за разбазаривание социалистической собственности делали?! Правильно – сажали и расстреливали. Думаете, не расхищали и не разбазаривали?! Нет, но меньше. Потом предатели идей реабилитировали почти всех расхитителей и казнокрадов. Теперь они жертвы политрепрессий стали... А жертвы ли?

Что у нас может надзорное ведомство?! Только возбудить дело на абсолютно невиновного человека. Вырвать из его жизнь 4,5 года. И ничего не доказав. Ущерба бюджету нет. А тут – налицо ущерб, а дел нет!

Надо привлечь всех: от чиновников до депутатов. Все виноваты в разной степени. Депутатов нужно жестче всех наказать. Что бы головой думали, а не политической необходимостью.

Давайте вспомним то, что деньги, выброшенные на амбиции отдельных чиновников и депутатов – это школы, дороги. Пора уже вводить персональную ответственность каждого от чиновника до депутата.