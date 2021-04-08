16+
Логотип Сиапресс
USD  77,7730   EUR  92,3321  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Пора сажать

Сколько бюджетных денег Сургут потерял на проваленных проектах – и никто не несет ответственности

​Пора сажать
Фото МЧС Югры

Постоянный читатель siapress.ruАльберт Леонов прокомментировал статью Тараса Самборского «Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет?». Публикуем мнение сургутянина с незначительной редакторской правкой.

Все правильно Тарас Владимирович написал и правильный посыл. Пора сажать! Причем кого и на сколько, должен решить суд. В зависимости от содеянного.

Может, не заметили все, но сколько денег от «эффективного» управления потерял город?! Станция юных техников, ботанический сад, «Петрушка»... Это только те, что на слуху. Ущерб бюджету, по самым скромным подсчетам – колоссальная сумма! Кто-нибудь понес ответственность?! НЕТ! И уверен – не понесет. Помните старую интермедию Райкина про костюм? Носить его совсем нельзя, но и претензий к отдельно взятому не предъявить, сделано на совесть.

В прошлом веке Сталин руководил страной. Что за разбазаривание социалистической собственности делали?! Правильно – сажали и расстреливали. Думаете, не расхищали и не разбазаривали?! Нет, но меньше. Потом предатели идей реабилитировали почти всех расхитителей и казнокрадов. Теперь они жертвы политрепрессий стали... А жертвы ли?

Что у нас может надзорное ведомство?! Только возбудить дело на абсолютно невиновного человека. Вырвать из его жизнь 4,5 года. И ничего не доказав. Ущерба бюджету нет. А тут – налицо ущерб, а дел нет!

Надо привлечь всех: от чиновников до депутатов. Все виноваты в разной степени. Депутатов нужно жестче всех наказать. Что бы головой думали, а не политической необходимостью.

Давайте вспомним то, что деньги, выброшенные на амбиции отдельных чиновников и депутатов – это школы, дороги. Пора уже вводить персональную ответственность каждого от чиновника до депутата.


нравится (5) не нравится (0)
Сегодня в 10:20, просмотров: 164, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Андрей Филатов уходит из соцсетей 2091
  2. ​Чего, кроме извинений, планирует добиться Дмитрий Попов в суде 1440
  3. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 1414
  4. Из-за ошибки мастера буровой установки случился разлив нефтепродуктов под Нижневартовском 1303
  5. В Югре начата массовая проверка управляющих компаний из-за затопленных улиц 1182
  6. Борьба с затопленными сургутскими дворами завершена на 40 процентов 954
  7. ​В Тобольске восстановят Аптекарский сад 853
  8. ​В Тюменской области финансирование национальных проектов выполняется в полном объеме 806
  9. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 785
  10. ​За что боролись, на то и напоролись 660
  1. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 6134
  2. ​Джекпот: силовики отправили под суд шестерых вартовчан, открывших казино 5512
  3. ​Дмитрий Попов требует от прокуратуры извинений и возмещение вреда 4212
  4. ​О чем говорили владельцы «Корпорации СТС» и новый глава Сургута 3761
  5. ​Сургутнефтегаз увеличил прибыль в семь раз 3455
  6. ​Дайте выспаться! 3338
  7. ​Мал золотник, да дорог // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3161
  8. ​Ханты-Мансийск обошел Сургут по комфортности 2909
  9. ​В Сургуте определили школу-рекордсмен по заявкам в первые классы 2655
  10. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 2654
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 19547
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10428
  3. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 10026
  4. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 9759
  5. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8517
  6. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 8278
  7. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7931
  8. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 7882
  9. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 6973
  10. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 6888

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика