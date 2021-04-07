Прошло пять лет нахождения «Авроры» в руках сургутской власти. Подводим итог

В то время как депутаты сургутской думы решают (в очередной раз), куда бы посадить злосчастный театр кукол «Петрушка» и подыскивают ему землю под строительство нового здания (наконец-то кто-то додумался до очевидного решения; лишь бы проект не был из той же архитектурной помойки, что и ГКЦ «Строитель»), вспоминается история последних пяти лет вокруг обиталища этого прекрасного коллектива. И в истории этой очень много поганого.

Более пяти лет назад из-за глупости властей был уничтожен прекрасный кинотеатр «Аврора» ради прекрасной несчастной «Петрушки». Вспомним детали.

Арендаторы «Авроры» (частный оператор «Интеркино», владеющий в Сургуте и Тюмени сетью кинотеатров и ресторанов) после 14 лет эксплуатации кинотеатра решил не продлевать договор аренды с администрацией. Их интерес можно считать прагматичным, если не сказать меркантильным, — но это интерес бизнесовый и простой: здание и оборудование требовало переоснащения и инвестиций под развитие новых форматов, а это вопрос тяжелых долгих согласований и переговоров с городом или по снижению арендной ставки, или по взаимозачету; в общем, город, как всегда, не продемонстрировал ни желания, ни особого ума, а предприниматели просто закончили договор и вернули актив, уйдя со своими инвестициями на другие площадки.

Причем. Возвращая себе свое имущество, город не знал, как им распорядиться далее. Идею разместить в «Авроре» именно «Петрушку» озвучили городу владельцы фирмы «Интеркино», а чиновники (в частности, тогдашний заместитель мэра Сургута по культуре Александр Пелевин) за нее ухватились.

Здание было возвращено городу в полной боевой готовности (как работающий кинотеатр), с новой системой вентиляции (сделанной в 2012 году), новой электрикой, со звуковым оборудованием,зрительными креслами в зале, всей соответствующей инфраструктурой по приему и обслуживанию зрителей.

Чиновники сургутской администрации бросились расточать красивые сказки о «новом доме «Петрушки». На фоне этого вранья некоторые из них неплохо попиарились. Помните, как совсем недавно недавний зам мэра Алексей Жердев эффектно извинялся за своих «заклятых друзей»-руководителей ДАиГ г-д Солода и Валгушкина, устроивших «конкурс» на лучшую парковку возле пустой и никому не нужной (как теперь выясняется) «Авроры»? Прям чуть не расплакались мы все!

Прошло пять лет нахождения «Авроры» в руках сургутской власти.

Подводим итог.

На содержание пустого здания потрачено до 100 миллионов (!!!) рублей — это от 10 до 20 миллионов в год; до сих пор, напомню, «Аврора» городу не стоила ни копейки и, кроме того, приносила доход.

Здание пришло в полную негодность и не подлежит эксплуатации ни в каком виде. Остатки чего-то ценного в нем уничтожил пожар (что это за содержание имущества такое, если при частнике оно в полном порядке, а в руках муниципалитета горит, и никакая система пожаротушения не помогает?).

Не проведено никаких работ по переустройству под детский кукольный театр — одна только пустая болтовня. И, более чем вероятно, потрачены миллионы на «проект реконструкции». Ну и пиар, это святое!

И вот главный вопрос: город взвалил на себя такие колоссальные расходы по содержанию и переоборудованию здания кинотеатра «Аврора» — а кто-нибудь за пять лет увидел хоть один спектакль несчастной «Петрушки» на сцене ее «нового дома»?

Не сознательно ли в течение последних лет работоспособное здание «Авроры» разрушали (прикрываясь заботой об уникальном коллективе детского театра), чтобы в итоге снести его и освободившуюся землицу распахать с выгодой для вполне конкретного чьего-то кармана?

И что — никто так и не понесет ответственности за этот театр преступного абсурда?