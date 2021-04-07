Дополнения к топу типов мудаков, которые мешают радоваться жизни

В ответ на Топ-3 типа мудаков, которые мешают радоваться жизни

Мало того, что перекрывают выезд, водители ставят свои авто на газоны. И никто их не штрафует. Потом газоны за счет бюджета ремонтируют.

Еще начальство лебезит перед водителями. Ништяки виде ремонта дорог. Парковки... А что в ответ получают? Испорченные газоны, захламленнее водоемов, моют авто. Вечно нытье и шантаж...

Пешеходы - они молчат. Да и не так активны!

Собачники, это мои любимцы!

У них фантазия развита... Везде догхантеры мерещатся...

То начинают междоусобицу, кто больше собак любит и как за ними ухаживает... Разборки периодически начинаются.

Как только идет какое-нибудь обсуждение собачьей жизни, то только они в приоритете. Тех, кто имеет альтернативный взгляд, к обсуждению не приглашают...

Тех, кто кидают мусор, где ни попадя, лично я понять могу, но не всех. Идешь, бывало, вдоль дороги по тротуару, долго идешь, окурок выкинуть культурно негде. Про мусорницы говорю последние лет 10, если не 15-ть. Есть конченные дебилы, которые из окон мусор выбрасывают. Даже остатки еды. С этими нет методов борьбы.

Раньше был метод действенный. Участковый уполномоченный мог прийти и применить метод физического воздействия. Доходило сразу до всех. Просветление в мозгу наступало. Ну тогда другие времена, другие нравы были. Милиция народная была. Сейчас по-другому называется, сразу вспоминаешь фильмы про большевиков, как вели себя полицейские в царской России... Один в один, что сейчас. Кулюторные...

Что хочу сказать в заключении.

Все идет с воспитания ребенка. Какое поведение в семье, то и проецируется в ребенке. За что боролись, на то и напоролись.