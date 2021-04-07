16+
Логотип Сиапресс
USD  77,7730   EUR  92,3321  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​За что боролись, на то и напоролись

Дополнения к топу типов мудаков, которые мешают радоваться жизни

​За что боролись, на то и напоролись
Фото со страницы автора ВКонтакте

В ответ на Топ-3 типа мудаков, которые мешают радоваться жизни

Мало того, что перекрывают выезд, водители ставят свои авто на газоны. И никто их не штрафует. Потом газоны за счет бюджета ремонтируют.

Еще начальство лебезит перед водителями. Ништяки виде ремонта дорог. Парковки... А что в ответ получают? Испорченные газоны, захламленнее водоемов, моют авто. Вечно нытье и шантаж...

Пешеходы - они молчат. Да и не так активны!

Собачники, это мои любимцы!

У них фантазия развита... Везде догхантеры мерещатся...

То начинают междоусобицу, кто больше собак любит и как за ними ухаживает... Разборки периодически начинаются.

Как только идет какое-нибудь обсуждение собачьей жизни, то только они в приоритете. Тех, кто имеет альтернативный взгляд, к обсуждению не приглашают...

Тех, кто кидают мусор, где ни попадя, лично я понять могу, но не всех. Идешь, бывало, вдоль дороги по тротуару, долго идешь, окурок выкинуть культурно негде. Про мусорницы говорю последние лет 10, если не 15-ть. Есть конченные дебилы, которые из окон мусор выбрасывают. Даже остатки еды. С этими нет методов борьбы.

Раньше был метод действенный. Участковый уполномоченный мог прийти и применить метод физического воздействия. Доходило сразу до всех. Просветление в мозгу наступало. Ну тогда другие времена, другие нравы были. Милиция народная была. Сейчас по-другому называется, сразу вспоминаешь фильмы про большевиков, как вели себя полицейские в царской России... Один в один, что сейчас. Кулюторные...

Что хочу сказать в заключении.

Все идет с воспитания ребенка. Какое поведение в семье, то и проецируется в ребенке. За что боролись, на то и напоролись.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 15:00, просмотров: 113, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Начинающий брокер из Сургута лишился миллиона 1652
  2. ​Сургутскому хозяйству ищут хозяина 1323
  3. ​Угрозы ветеранам 1051
  4. ​А теперь начальник транспортного цеха! Алексей Жердев вышел на новую работу 1015
  5. Андрей Филатов уходит из соцсетей 1009
  6. ​Быть такими ужасными – это законно? 945
  7. ​«Русская женщина» Манижи побудила следователей к проверке 897
  8. ​Британский штамм COVID-19 рядом: свердловчанка привезла вирус из Турции 822
  9. ​Окружной музыкальный конкурс в Югре прошел в «Skype» 796
  10. ​Папа в декрете: в Югре всего 261 отец находится в отпуске по уходу за ребенком 718
  1. ​Джекпот: силовики отправили под суд шестерых вартовчан, открывших казино 5267
  2. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 5257
  3. ​Дмитрий Попов требует от прокуратуры извинений и возмещение вреда 4136
  4. ​Вартовчане смогут летать на российские курорты прямыми рейсами 3782
  5. ​О чем говорили владельцы «Корпорации СТС» и новый глава Сургута 3698
  6. ​Сургутнефтегаз увеличил прибыль в семь раз 3373
  7. ​Мал золотник, да дорог // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3082
  8. ​Дайте выспаться! 3069
  9. ​Ханты-Мансийск обошел Сургут по комфортности 2839
  10. ​В Сургуте определили школу-рекордсмен по заявкам в первые классы 2582
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 19519
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10404
  3. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9992
  4. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 9511
  5. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8416
  6. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 8237
  7. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7881
  8. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 7475
  9. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 6855
  10. ​Кондуктор в Сургуте обматерила подростка из-за бесконтактной оплаты проезда 6730

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика