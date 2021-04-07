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​Быть такими ужасными – это законно?

Топ-3 типа мудаков, которые мешают радоваться жизни*

​Быть такими ужасными – это законно?
Фото: pixabay.com

Я очень люблю правила и их соблюдать. Именно те правила, которые позволяют тебе оставаться в безопасности и не нарушать чужие границы. Например, я люблю ПДД и соблюдаю их. К 40 годам я научилась соблюдать правила добрососедства. И всегда несу бумажку до урны. То есть – никаких сверхусилий, но мне очень мешает то, что вокруг миллиард мудаков, которые нашу российскую «комфортную» среду делают еще хуже.

На днях я жаловалась у себя в соцсетях на один тип людей, которые выводят из себя. А теперь решила поделиться личным топом мудаков – они не нарушают закон явно, но портят жизнь, не видя границ.

«Безногие» водители

Начну с моей боли. Автомобилисты, которые перекрывают парковочные места и припаркованные машины и уходят по своим личным делам, не оставляя телефона. Самым отбитым из них просто пофиг – им надо поставить свое ведро. Оставшиеся: «Ну я же ненадолго ушел». Мне так один мужик сказал, выходя из магазина с огромной сумкой: «Ну вы же знаете, что тут надолго никто вас не перекроет, сходит в магазин и все». И всё. И всё? Блин, да я не хочу ждать, пока кто-то отовариться. Я выхожу, чтобы уехать сразу. Мой график не позволяет мне ждать ни десять минуточек, ни пять. И уж точно мой (да и ни чей вообще) распорядок дня не должен зависеть от посторонних людей. Исключение – если вы приехали спасти жизнь другому ЧЕЛОВЕКУ. С таким я не сталкивалась.

И, кстати, большинство из этого типа мудаков – мужики.

«Собакофилы»

Это тот тип людей, которые «любят» собак настолько, что

- заводят их, а потом выкидывают на улицу, потому что она уже не щенок, или кусается, или срет на персидские ковры

- заводят собак на дачном участке, чтобы они охраняли огород, а с окончанием помидорно-картофельного сезона бросают их на участках

- заводят собак, выгуливают их, где придется и считают, что собачье говно – удобрение.

Именно из-за этих мудаков наши города и поселки наполнены стаями бродячих опасных животных, а газоны покрыты говном.

Зоозащитники в большинстве своем тоже не вызывают у меня доверия, потому что есть те, кто тупо зарабатывают на теме спасения животных. А принятый закон о защите животных оказался (на мой скромный взгляд) профанацией, которая позволила экономить бюджетные деньги на бродячих животных. С точки зрения обывателя, теперь собак просто выкидывают на улицы с биркой на ухе.

«Серуны»

Еще одна из форм проявления дикого эгоизма – те, кто не способен донести окурок, бумажку или что-то погабаритнее до урны, а свои бытовые помои – до контейнерной площадки. Когда я вижу, как расфуфыренная дама в красивом пальто запихивает пакет с мусором из своей квартиры в урну у подъезда, мне хочется запихать ее в эту же урну. Мне искренне непонятно, неужели им нравится жить в этом сраче, который всплыл из-под снега?

К коммунальщикам, конечно, тоже много вопросов, но это уже другой топ.

*По версии автора


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Сегодня в 10:55, просмотров: 738, комментариев: 2
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 11:53
"Автомобилисты, которые перекрывают парковочные места и припаркованные машины и уходят по своим личным делам, не оставляя телефона" - то есть ты согласна звонить какому-то чухану и ждать, когда он уберет свой хлам?
Ок
Анна Богдевич Mobii
не нравится
Сегодня в 13:00
Тоже не сильно радуюсь, но это хотя бы что-то
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