Pакон об «оскорблении ветеранов» – очередная избыточная и глупая норма

Накануне президент подписал закон об ответственности за оскорбление ветеранов. Если кто-то проявит неуважение по отношению к этим людям, то может схлопотать штраф от трех до пяти миллионов рублей или даже сесть на пять лет в тюрьму. В той же части наказывается отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, разнообразные одобрения преступлений нацистов и вещание «заведомо ложных» (интересно, кем «заведомо») сведений о деятельности СССР во время Второй Мировой войны.

Ладно. Вопрос. Правильно ли я понимаю: если два ветерана Великой Отечественной войны публично встретятся, чтобы поговорить о былом, и в запале эмоциональной беседы друг друга оскорбят – по этому закону они оба должны будут либо заплатить государству гигантский штраф, либо отправиться на обязательные работы или в тюрьму?

Или если во время встречи со школьниками ветеран расскажет какой-нибудь случай, произошедший с ним во время войны, а это в действующей исторической парадигме нашего государства окажется «заведомо ложными сведениями» – он должен будет сесть?

Я к чему. Людям, которым предстоит разгребать и дезавуировать всю законодательную бредятину последнего десятилетия, конечно, с исторической точки зрения будут испытывать чувство глубочайшего удовлетворения. С другой стороны, им не позавидуешь – работы будет очень, очень много.

P.S. Если серьезно, то наши уважаемые ветераны Великой Отечественной войны отлично защищены от любых нападок. Есть законы о наказании за клевету, за оскорбление, за оправдание нацизма, за всяческие экстремизмы. Есть, в конце концов, общественное мнение, в котором ветераны справедливо выглядят героями. Свежая норма – просто избыточный продукт истерического правотворчества.

Вместо этого лучше бы нам всем задуматься: защищены ли ветераны от нищеты, отсутствия положенной жилплощади и выплат, забвения, плохого обращения в домах престарелых, хамства чиновников, использования государством в пиар-целях и многого другого, что им действительно грозит?