В Сургуте традиционный «потоп». Решение этой проблемы видится только в одном

Каждую весну Сургут превращается в дешевую пародию Венеции с каналами в виде грязных луж. И каждый день я вижу в соцсетях два лагеря: одни хаят администрацию за то, что во дворе из-за плюсовой температуры разлилась река, а администрация, в свою очередь, либо показывает, как на одной из улиц откачали воду, либо (это уже про тех безумцев, которые пишут на «Твой Сургут») предлагают жильцам самим скинуться на ливневку, раз они оказались в такой неприятной ситуации.

Забавная ситуация выходит –микрорайоны проектировали одни, план-проект согласовывали другие, а за чужую безалаберность приходится расплачиваться нам, горожанам. Сухостью наших ног, целостностью авто и обуви, здоровьем, в конце концов.

Если уж так вышло, что денег на ливневку у вас не нашлось, предлагаю вариант попроще – ласты. Крайне удобный вариант и, самое главное, непромокаемый.