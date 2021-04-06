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​Бабки в деле

Любой поход в поликлинику может вылиться в пикировку с воинствующими пенсионерками в очереди

​Бабки в деле
Фото со страницы автора в Facebook

На этот пост меня «вдохновило» очередное посещение поликлиники. Вот уж где приходится бороться за свои права, честь и совесть. Даже если у тебя назначен прием у врача на конкретное время, это не гарантия спокойного доступа к медуслугам.

Перед кабинетом всегда найдется воинствующая пенсионерка (почему-то мужчины в возрасте ведут себя гораздо спокойнее), которая грудью ляжет, но «непропущувасдевушка».

– Почему? У меня на 9.00 назначено.

– Потому что здесь всегда по очереди было (!!!). Прием с 9.30, занимайте очередь, как все (лучшая тактика: присвоить себе право руководить процессом и убедить всех остальных, что это в их же интересах).

– Я пришла к своему времени, сейчас без пяти минут 9.00. К началу вашего приема я уже выйду (еще есть наивная надежда, что логические объяснения снимут напряженность).

– Ишь, какая! Я тут уже второй час сижу. И так уже неделю сижу (отлично (!), у нее здесь дежурный пост, а ты виновата в том, что она предпочитает так проводить свое время).

Тут подскакивает еще какая-нибудь бабуля и размахивая палкой, на которую только что с трудом опиралась, резво преграждает путь в кабинет:

– А мне на 8.00 назначено! (Интересно, зачем так нагло врать: только что прием был с 9.30, да и чего тогда в очереди пятой сидела, если еще «с вечера право имела»)

Пенсионерка с грудью тут же «перекрашивается» в милосердную:

– Вот бабушку я пропущу, а тебя нет. Молодая, можешь и в очереди посидеть.

Смысла в продолжении подобного разговора нет. Но если ты замолкаешь, то «грудь» начинает думать, что победа на ее стороне и начинает вовлекать в разговор свидетелей своего триумфа:

– Смотрите, здесь таких еще много будет! Но я с ними быстро управляюсь!

Выходит медсестра, называет твою фамилию, и бабки сразу занимают свои насесты с видом оскорбленной добродетели, освобождая путь в кабинет. Там доктор машет рукой:

– Не обращайте внимания, эти дамы ходят сюда регулярно, дома скучно...

Вспоминается случай. Иду по улице, впереди беседуют две бабули благостно-безобидного вида.

– Любочка, ты куда сегодня нервы мотать?

– В собес!

– Не, я сегодня в жилуправление, там девочка есть, плачет очень забавно.

Знакомо? Я подобные сцены наблюдаю регулярно и не только в поликлинике.

Особенно жалко мужчин, которые попадают под такие профессиональные перестрелки. Они вообще не знают, что делать с подобной «уважаемой старостью». Зачем все это? Подзаряжают свои батарейки?

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Сегодня в 13:55, просмотров: 284, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:39
Какая склочная)))
Вся в яблоню
6xz34e
не нравится
Сегодня в 15:00
Уважаемая Наталья!Картинку из жизни Вы написали точную.Это в любой поликлинике,не называя номер.Теперь и Вы понимаете,как обыкновенному человеку (не из администрации) непросто попасть к доктору,но и взять талон...Вы ,как раз тот человек,который точно знает разницу "ДМС" от "ОМС"...Сейчас время расписано даже для сдачи анализа крови и на моё предложение.что время с 8.00 до 9.00 необходимо "резервировать" для работающих(!) людей,поликлиника 2 не слышит или не желает его услышать.Ведь пенсионер или человек с листом нетрудоспособности может подойти позже.Это тоже пример из жизни.
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