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​Программа депутата Сургута. Уровень «Микрорайон»

Каких преобразований давно ждет микрорайон 5А в Сургуте

​Программа депутата Сургута. Уровень «Микрорайон»
Фото sun9-23.userapi.com

В прошлой статье призвал активных сургутян написать свои предложения в перспективные программы городских депутатов. Как и обещал публикую для начала свои предложения по разделу «Микрорайон». Напомню, что эта часть предложений включает проблемы конкретного микрорайона или нескольких микрорайонов.

Я почти двадцать лет живу в 5А микрорайоне района НГДУ, по сути, с самого его основания в начале 2000-х годов. Микрорайон у нас не старый, не застроен гетто-человейниками и представляет из себя типичный спальный район с ново-советскими типовыми панельками ленинградского типа.

Именно, зная свой микрорайон, я решил выделить проблемы, которые я вижу каждый день и предложить решение этих проблем. Итак!

1. Уборка снега – мне надоело, что снег во многих местах копится антарктическими кучами всю зиму и до него нет дела ни жителям, ни управляющей компании, которая сколь лет не желает организовать жителей домов таким образом, чтобы чистка дворов происходила регулярно. Кроме того, проблемой является чистка снега в шахматном порядке – тут УК чистит, а вот эти пять метров перегона между пешеходными магистралями УК упорно не замечает.

Решение этой проблемы лежит, по моему мнению, в следующем – депутату необходимо вокруг себя собрать актив жителей, которые равномерно представляют весь микрорайон и через них осуществлять создание самоуправления в домах и дворах. Я знаю, что многие мне скажут – «Дак возьми сам и организуйся!». А я вам скажу, что большинству людей это сделать проще, когда есть помощь, даже условная, сверху и когда есть поэтапный план, как сделать ту или иную работу.

2. Парковки в микрорайонах – мне надоело, что все незанятое домами пространство в микрорайоне превратилось в сплошную стоянку, дворы у нас превратились в убожество, потихоньку съедаемое парковками, дорожки еле просматриваются за машинами

Я считаю, что должно возникнуть четкое зонирование территорий микрорайона - где можно ездить машинам, а где категорически нельзя. Считаю, что все стоянки необходимо вынести максимально близко к автодорогам, в бока домов, именно там максимально организовать парковочные места, а внутреннюю часть микрорайона закрыть от какого-либо движения автотранспорта. Это преобразование повлечет за собой изменения в планах межевания микрорайона, а также траты на создание парковочных мест. Такое важное изменение позволит сделать полноценные дворы для детей и мамочек, обезопасит пешеходов от бессовестно снующего в микрорайоне транспорта.

3. Ликвидация ларьков в микрорайоне как класса – в городе опять развелось ларьков, пристроек, при-пристроечек и прочих халабуд как внутри микрорайона, так и снаружи. Внутренние части микрорайонов должны существовать для жизни, на травку внутри микрорайонов должны ступать детские ножки, а не выливаться утренние и вечерние фекалии продавщиц из местных ларьков – халабуд. Кроме того, необходимо запретить строительство ларьков возле торговых центров и магазинов. Великое исключение должно быть сделано только для муниципальных хлебозавода и мясозавода.

4. Школа в микрорайоне – 20 лет живу в микрорайоне и все эти годы нас кормят обещаниями строительства школы. Такие насущные проблемы должны решаться еще более интенсивно, не должно остаться ни одной нерешенной проблемы со строительством детсадов и школ. Уже почти полных два поколения после меня закончили школы, но опять не в родном микрорайоне. Вопрос в последние годы начал решаться, но нужно проконтролировать, чтобы он не остановился на пол пути.

Ну вот как-то так! А какие у вас главное проблемы микрорайона?


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06 апреля в 06:56, просмотров: 935, комментариев: 5
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
06 апреля в 08:21
Лужи у нас! По тротуарам вдоль улиц не пройти. Сами тротуары - убитые напрочь! Но люди не машину - на двух ногах везде проскочат..
6xz34e
не нравится
06 апреля в 08:30
Уважаемый Сергей!Отличные предложения.Пункт 4...школа Бруслиновского...еще долго будет в мечтах жителей...Без вариантов,к сожалению.
Швондер.
не нравится
06 апреля в 11:30
Скорее уровень "Плинтус".
Первым должно быть возвращение выборов мэров и губеров.
Сергей Б
не нравится
06 апреля в 12:02
Первым надо сначала научится не «выбирать» депутатов, а выбирать.
Сергей Б
не нравится
06 апреля в 12:07
Сергей Антонов, конечно парень неплохой и поговорить с ним душевно можно, о трамваях, о городских проблемах, но говорящих депутатов и так много, а толку от них никакого.
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