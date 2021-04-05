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Сургут до «нефтегаза»

​В Сургутском краеведческом музее открылась выставка «Великий перелом»

Сургут до «нефтегаза»

У ценителей истории появился новый повод посетить Сургутский краеведческий музей – накануне там открылась выставка «Великий перелом». На церемонии присутствовали ветераны труда – люди, посвятившие жизнь лесозаготовкам, бывшие работники сургутского рыбокомбината, члены общественной организации «Старожилы Сургута» и журналисты.

Почему «Великий перелом»? «Так охарактеризовал глава советского государства Иосиф Сталин социально-экономические преобразования, начавшиеся в стране в 1928 году. Страна вошла в число лидеров по уровню промышленного производства» - начала свое выступление организатор выставки Лилия Шаймиева. – «Существует мнение, что Сургут вплоть до освоения нефтяного края был глухой провинцией с неразвитой промышленной инфраструктурой. Однако материалы, представленные на нашей выставке, свидетельствуют об обратном. Промышленное развитие нашего края было активным, и началось еще в довоенный период».

Выставка, занявшая весьма скромное пространство на первом этаже музея, представлена в основном широкими планшетами, на которых рассказывается история Сургута первой половины ХХ века: от первых промысловых предприятий, производивших хлеб и пушнину, коллективизации и образования поселков спецпереселенцев до расцвета Леспромхоза и Сургутского рыбокомбината в 70-80-х годах.

Именно с восьмидесятыми связаны истории многих гостей, работавших в леспромхозе. «Мои родители приехали сюда в 1972 году. Отец приехал по направлению в Сургутнефтегаз. Мама была фельдшером, но так и не смогла найти работу, - рассказывает о своем детстве Нина Трофимова, бывший педагог. - Мне было 15 лет, сестре семь. Мы с ней остались в балке – там сейчас Дворец торжеств. Было страшновато – никого не знали. Свет нам периодически отключали - приходилось топить печку. Но маму взяли секретарем в один из отделов рабочего снабжения леспромхоза, она рассказала про нас, и нам тоже дали занятость.

Я работала на складе, где чистили мешки из-под муки. В процессе работы мы общались, в свободное время играли, пели песни, читали стихи. Мы нашли друзей. Приходили на работу к восьми, и уходили вместе с родителями. Уходили счастливые, довольные. Мы не чувствовали себя принужденными – это было счастливое детство.

У нас, говорят, градообразующие предприятия – Сургутнефтегаз, Газпром. А на самом деле базис, фундамент нашего сургутского процветания заложен леспромхозом. Огромное вам спасибо».

«Я в леспромхоз попал в 75-ом. Было мне 20 лет, – делится другой гость выставки, работник леспромхоза, Виктор Карабешкин - Леспромхоз научил меня работать в непростое время: и лес валить – я начинал вальщиком деревьев – и учиться. В леспромхозе я окончил техникум, там же – академию.

В 70-80-е шло строительство Сургута - мы поставляли лес на домостроительные комбинаты. Все новые месторождения, все буровые строились за счет леспромхоза. Водоемы ГРЭС-1, ГРЭС-2 рубились леспромхозом – я в этом участвовал лично. То, что здесь построено, развито – заслуга старейшего предприятия Сургута».

Помимо архивных документов, на выставке можно найти и множество предметов: банки с консервированной рыбой, которые уже в восьмидесятых шли на импорт, картонные и пластиковые упаковки из-под икры – последние появились лишь в «девяностых». Есть и партийные билеты, и престижные ордена.

«В 2021 году леспромхозу исполняется 90 лет – он был создан осенью 1931 года. Мы хотели отдать дань этому предприятию. Но не смогли обойти стороной и Сургутский рыбзавод, который развивался параллельно. На двух этих предприятиях держалась экономика нашего края вплоть до 1980-х годов.

Не могли мы обойти вниманием и колхозное строительство – в 1937 году у нас было создано 69 колхозов – лесозаготовительных, рыбозаготовительных, животноводческих. Наша территория могла сама себя обеспечивать продовольствием – несмотря на суровый климат», - отмечает организатор выставки, Лилия Шаймиева.

Нынешний начальник Сургутского лесничества, Михаил Продан, отметил важность вклада лесозаготовщиков в историю региона: «У вас действительно героическая профессия. К нам до сих пор идут письма от лучших ваших работников, о подтверждении стажа. Много писем из Украины, Белоруссии, Казахстана.

Наше предприятие часто реорганизовывали – реорганизовывают и сейчас. Дошло до того, что и производственной базы сейчас как таковой и не осталось. Но у нас до сих пор работают заслуженные ветераны труда. Хочу пожелать всем вам, вашим внукам, правнукам здоровья в это непростое время».

Подытожила открытие Мария Селянина, директор Краеведческого музея: «Каждое открытие выставки – событие для музея и города. Но сегодняшнее открытие - особенное. Оно касается судеб каждого из здесь присутствующих: кто-то здесь родился, для кого-то этот город давно стал родным.

Низкий вам поклон – за тяжелый труд и непростую судьбу. Но судьба все-таки и счастливая, ведь если люди остаются здесь и работают на предприятиях – значит они горят этим делом, неравнодушны к результату, значит им дорог коллектив».


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Сегодня в 18:27, просмотров: 128, комментариев: 0
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