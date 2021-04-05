Путевой дневник сургутянки Татьяны Турбан

Утро. Вокзал Екатеринбурга встречает нас теплой погодой, многоликой толпой и не по-зимнему ярким солнцем. Всему когда-то наступает конец, вот и наше путешествие заканчивается. Заталкиваем в машину Николая лыжи, пытаемся шутить и договариваемся о совместном следующем походе. Проводив и посадив в такси Инну и Николая из Москвы, мы прощаемся друг с другом. Смахнув украдкой, набежавшую слезу я пошла по направлению вокзала. Вагон 18. Мое любимое первое купе. Поезд тронулся, за окном замелькали знакомые пейзажи, стало немножечко грустно покидать этот любимый город. Я не прощаюсь, я говорю тебе до свидания, до новых встреч.
Нас лыжный путь с собой позвал
Туда, на грозный перевал,
И мы в бескрайней тишине
Идем вперед к своей мечте.
В объятьях холода и мрака
Под сводом звезд, не зная страха
Идем след в след, лыжня в лыжню
Мечтая сесть скорей к огню.
Нас перевал давно манил.
Он, как суровый исполин,
Смотрел с высот на наши судьбы
И думал, как наивны люди!
Здесь невозможно говорить,
Здесь каждый вдох с трудом дается
Ведь кто же знал, что не вернется
Отряд тех дятловцев назад,
И сердце рвется с воплем в клочья
И барабанит, как в набат.
В печальной памяти хранятся их имена,
Что здесь, в граните, увековечены давно.
Про них снимается кино,
И каждый год как дань, как память,
Идет как мотылек на пламя,
Отряд туристов той тропой,
Что позвала и нас с тобой.
Суров останец, молчалив,
С табличкой, как с пятном родимым.
Тебе, отчаянный, дай Бог,
Прийти живым и невредимым.