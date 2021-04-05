Путевой дневник сургутянки Татьяны Турбан

Утро. Вокзал Екатеринбурга встречает нас теплой погодой, многоликой толпой и не по-зимнему ярким солнцем. Всему когда-то наступает конец, вот и наше путешествие заканчивается. Заталкиваем в машину Николая лыжи, пытаемся шутить и договариваемся о совместном следующем походе. Проводив и посадив в такси Инну и Николая из Москвы, мы прощаемся друг с другом. Смахнув украдкой, набежавшую слезу я пошла по направлению вокзала. Вагон 18. Мое любимое первое купе. Поезд тронулся, за окном замелькали знакомые пейзажи, стало немножечко грустно покидать этот любимый город. Я не прощаюсь, я говорю тебе до свидания, до новых встреч.

Нас лыжный путь с собой позвал

Туда, на грозный перевал,

И мы в бескрайней тишине

Идем вперед к своей мечте.

В объятьях холода и мрака

Под сводом звезд, не зная страха

Идем след в след, лыжня в лыжню

Мечтая сесть скорей к огню.

Нас перевал давно манил.

Он, как суровый исполин,

Смотрел с высот на наши судьбы

И думал, как наивны люди!

Здесь невозможно говорить,

Здесь каждый вдох с трудом дается

Ведь кто же знал, что не вернется

Отряд тех дятловцев назад,

И сердце рвется с воплем в клочья

И барабанит, как в набат.

В печальной памяти хранятся их имена,

Что здесь, в граните, увековечены давно.

Про них снимается кино,

И каждый год как дань, как память,

Идет как мотылек на пламя,

Отряд туристов той тропой,

Что позвала и нас с тобой.

Суров останец, молчалив,

С табличкой, как с пятном родимым.

Тебе, отчаянный, дай Бог,

Прийти живым и невредимым.

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