Каковы будут результаты выборов в Болгарии?

Ровно девять месяцев назад, подняв сжатый кулак «а ля Че Гевара» болгарский президент, генерал-майор, летчик Румен Радев пошел на открытый конфликт с премьером Болгарии, генерал-лейтенантом министерства внутренних дел Бойко Борисовым. Началось противостояние в Родине роз, которое, по задумке генерала Румена Радева и председателя Социалистической (бывшей ранее коммунистической) партии Корнелии Ниновой и стоящими за ними российского олигарха и создателя российского телеканала «Царьград ТВ» Константина Малофеева и генерал-лейтенанта Российских вооруженных сил Леонида Решетникова — директора Российского института стратегических исследований.

По замыслу Радева и стоящих за ним «товарищей», начавшийся в начале июля 2020 года майдан должен был вынудить уйти в отставку премьера Бойко Борисова и новоизбранного генеральным прокурором Болгарии Ивана Гешева. Кстати, избранным Высшим судебным советом Иван Гешев был назначен генеральным прокурором указом Президента Радева 18 декабря 2019 года. Чем так сильно провинился господин Гешев, что президент Радев всего через год потребовал его отставку?

Причин было несколько.

Во-первых, в случае отставки премьера президент назначает временно исполняющего обязанности служебного премьера, которому поручает управление страной до проведения новых выборов и сформирование нового кабинета и, что самое важное, проведение досрочных выборов. А Радеву и Ниновой, и стоящим за ними «советским товарищам», хорошо знакомы слова их любимого Иосифа Виссарионовича «Голосуйте, товарищи, голосуйте! А мы подсчитаем».

Во-вторых, в сентябре должна была решиться судьба «Южного потока» и строительство второй болгарской атомной электростанции «Белене». Борисов в отставку не ушел и остался до конца срока своих полномочий. Вместо российского «Южного потока» в Болгарии заканчивается строительство «Болгарского потока». Оборудование, заказанное в России правительствами социалистов и оплаченное Болгарией было решено частично использовать для строительства два новых энергоблока на Козлодуйской (первой болгарской) АЭС, при этом часть оборудования, которому не сильно доверяют как болгарские, так и европейские специалисты решено заменить на американское и французское.

Последнюю каплю в терпении Радева стал арест в Президентстве его помощников и обыски в их кабинетах, арест их документов и их компьютеров.

В начале июня 2020 года болгарские бизнесмены братья Пламен и Атанас Бобоковы и заместитель министра экологии Красимир Живков были арестованы за участие в организованной преступной группе за незаконный импорт из Италии и последующую утилизацию отходов на территории Болгарии.

В процессе расследования были найдены доказательства их связей с секретарем президента Радева по правовым вопросам Пламеном Узуновым о торговле влиянием. Братья Бобоковы имели бизнес-интересы в африканских государствах Нигерия и Либерия и, при содействии Узунова, предложенные им кандидаты были назначены президентом Радевым послами в этих странах (по болгарскому законодательству послы назначаются президентом).

Одновременно с Узуновым, военно-окружная прокуратура расследовала дело советника президента по безопасности и обороне Илии Милушева за разглашение государственной тайны. Кроме Милушева в то же самое время арестованы еще бывший сотрудник Государственного агентства разведки и еще два лица, о которых заявлено, что они обвиняемые. Их имена пока не названы в интересах следствия.

За эти девять месяцев, прошедших после начала софийского майдана Болгария выгнала из страны девять российских дипломатов, президенту Путину пришлось 15 января сего года срочно заменить российского посла в Софии Анатолия Макарова на сестру печально известного политика из ЛДПР, скрывающегося за границей Алексея Митрофанова Элеонору Митрофанову.

Совершить обыски и аресты в ходе этих двух расследований генеральная и военно-окружная прокуратуры были вынуждены в Президентстве (президентском офисе),так как все дискредитирующие материалы и компьютеры, которые содержали информацию, находились в служебных кабинетах Милушева и Узунова в Президентстве. Подозреваемые были уверены, что поскольку президент и вице-президент пользуются правом неприкосновенности, то следственные органы вряд ли решатся проверять их кабинеты.

Прокуратура вошла в Президентстве 9 июля в 9:00 часов утра. Президент явился через два с половиной часа. Перед его глазами вывели в наручниках его ближайших сотрудников. Президент растерялся, но уже после обеда началась трансляция Болгарского свободного телевидения, призывающего граждан на «защиту президента от мафии». Большинство левых политиков пришли к президентскому офису. Тут же собралась толпа под лозунгами «Долой мафию!», «Отставка генпрокурора Гешева!», «Отставка правительству Борисова!».

Видимо, Иван Гешев не робкого десятка. Это вынудило Радева идти на таран. Ему надо было отработать «инвестиции» в себя: надо было успеть свергнуть правительства до совещании по подписанию меморандума по Болгарскому потоку, служебному правительству социалистов в очередной раз возобновить строительство А/Ц в Белене и обеспечить иной состав парламента и переизбрание на второй срок Радева президентом Болгарии.

Сегодня можно сказать с уверенностью, что майдан в Софии провалился с треском. Если год назад разница в социологических опросах давала разницу между БСП Ниновой и ГЕРБ Борисова в границах меньше одного процента (как говорят социологи «в рамках статистической погрешности»), то в пятницу, накануне парламентских выборах «гер-беры» опережают социалистов на почти 8 процентов. Демонстрации во время майдана не привели к созданию мощной прокремлевской партии. Пророссийская партия «Волена Сидерова» не набирает и одного процента, Самая успешная партия Костадинова «Возрождение» собирает где-то в порядке полтора процентов,

Каковы будут итоги парламентских выборов станет известно в ближайшие дни.

Можно еще сегодня не дожидаясь официальных итогов выборов сделавть довольно уверенный прогноз.

Во первых, с большой долей уверенности можно предположить, что следующие парламентские выборы в Болгарии будут досрочные. Дело в том, что в воскресенье на выборах примут участие чуть более двух с половиной миллионов избирателей. Сегодня за границей Болгарии проживают почти два миллиона болгарских граждан, которые хотят принимать участие в парламентских и президентских выборов. Болгары, живущие сегодня за границей, являются основными источниками инвестиций для болгарской экономики.

При этом они хотят вернуться на родину со своими заработанными средствами, со своим опытом, образованием и западным менталитетом. Естественно, они хотят принимать участие в формировании промышленной, социальной, образовательной политики Болгарии, видят в завтрашней Болгарии современную демократическую, свободную от коррупции и беззакония страту. На этих выборах прозвучало требование кардинально изменить выборное законодательство, которое позволило бы их участие в выборах, не дожидаясь еще четыре года.

Против международной практики Радев в четверг, накануне парламентских выборов выступил против премьера и руководимой им партии.

Сегодня с большой доли уверенности можно предположить, что премьер следующего правительства скорее будет от партии ГЕРБ. Бойко Борисов как-то высказался про Александра Лукашенко: «Ему не надо было идти на новый срок. Надо вовремя уходить. Надо понимать, когда народ устал от тебя». Премьером может стать кто-то другой из партии ГЕРБ, а Борисов останется руководить партию. Вполне вероятно, что в ноябре он может пойти кандидатом от ГЕРБ на пост президента.

Для Кремля это будет полный провал. К тому времени вполне возможно пандемия пойдет на спад, экономика начнет восстанавливаться, Европейский Союз выделил 54 миллиарда евро Болгарии на восстановление экономики. Новые парламентские выборы по новым правилам, дающим право выбора для всех болгар, где бы они не проживали на нашей планете дадут возможность резкого рывка страны.

В Болгарии сегодня парламентские выборы. Болгары смотрят с оптимизмом и уверенности, понимая, что будущее их родины, их детям и внукам в большой степени зависит от них самих.

Каковы будут результаты выборов? Осталось всего ничего – каких-то несколько часов.